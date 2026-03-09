L'atleta di Pietragalla è neocampione europeo di sollevamento pesi nella categoria 80 kg con la misura monstre di 215 kg. Il presidente Bardi: "Con questo risultato ha riscritto la storia della sua categoria, portando il nome della Basilicata laddove osano solo i giganti.

Un successo fatto di muscoli, testa, cuore e determinazione. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, accoglie con entusiasmo la notizia dellennesima impresa dell'atleta di Pietragalla, Donato Telesca, neocampione europeo di sollevamento pesi nella categoria 80 kg con la misura monstre di 215 kg. Vedere Donato sul tetto d'Europa, ancora una volta, ci riempie di un orgoglio difficile da tradurre in parole -. Quei 215 chili sollevati non sono solo un numero da albo d'oro, ma la sintesi perfetta di anni di sacrifici, di silenzi e di un impegno costante. Con questo risultato Donato ha riscritto la storia della sua categoria, portando il nome della Basilicata laddove osano solo i giganti. Il successo di Telesca è un nuovo capitolo di una carriera che potremmo definire una "sinfonia di resilienza": Telesca è il simbolo di una terra che non si arrende - continua Bardi -. La sua bacheca si arricchisce di un trofeo prestigioso, ma è il suo percorso a doverci ispirare tutti. È la dimostrazione vivente che partendo dai nostri borghi, con il lavoro duro e la schiena dritta, si può guardare il resto del mondo dall'alto verso il basso. A Donato va il grazie di tutta la comunità lucana: sei il nostro ambasciatore più forte. Il Presidente, attuale coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, rinnova l'impegno della Regione a sostenere le eccellenze sportive che, come Telesca, rendono la Basilicata una terra di campioni, nello sport e nella vita.