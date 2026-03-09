HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Donato Telesca sul tetto dEuropa

9/03/2026



L'atleta di Pietragalla è neocampione europeo di sollevamento pesi nella categoria 80 kg con la misura monstre di 215 kg. Il presidente Bardi: "Con questo risultato ha riscritto la storia della sua categoria, portando il nome della Basilicata laddove osano solo i giganti.
Un successo fatto di muscoli, testa, cuore e determinazione. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, accoglie con entusiasmo la notizia dellennesima impresa dell'atleta di Pietragalla, Donato Telesca, neocampione europeo di sollevamento pesi nella categoria 80 kg con la misura monstre di 215 kg. Vedere Donato sul tetto d'Europa, ancora una volta, ci riempie di un orgoglio difficile da tradurre in parole -. Quei 215 chili sollevati non sono solo un numero da albo d'oro, ma la sintesi perfetta di anni di sacrifici, di silenzi e di un impegno costante. Con questo risultato Donato ha riscritto la storia della sua categoria, portando il nome della Basilicata laddove osano solo i giganti. Il successo di Telesca è un nuovo capitolo di una carriera che potremmo definire una "sinfonia di resilienza": Telesca è il simbolo di una terra che non si arrende - continua Bardi -. La sua bacheca si arricchisce di un trofeo prestigioso, ma è il suo percorso a doverci ispirare tutti. È la dimostrazione vivente che partendo dai nostri borghi, con il lavoro duro e la schiena dritta, si può guardare il resto del mondo dall'alto verso il basso. A Donato va il grazie di tutta la comunità lucana: sei il nostro ambasciatore più forte. Il Presidente, attuale coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, rinnova l'impegno della Regione a sostenere le eccellenze sportive che, come Telesca, rendono la Basilicata una terra di campioni, nello sport e nella vita.


ALTRE NEWS

CRONACA

9/03/2026 - Clima in Basilicata: Potenza tra le province più vivibili, Matera nella media
9/03/2026 - Rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza: ecco gli eletti
8/03/2026 - Incendio nella notte a Montalbano Jonico: nonna e nipote intossicati dal fumo
8/03/2026 - Incidente sulla Statale 93 a Lavello: grave un bambino trasportato in codice rosso

SPORT

9/03/2026 - Donato Telesca sul tetto dEuropa
9/03/2026 - A SantAngelo Le Fratte la prova del Campionato Regionale Enduro
9/03/2026 - Rinascita Lagonegro, occasione sfumata: l'Abba Pineto rimonta da 2-0 e passa al quinto set
8/03/2026 - Potenza espugna lo Zaccheria: Foggia battuto 1-0 con il gol di Siatounis

Sommario Cronaca                        Sommario Sport






    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo