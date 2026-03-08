Domenica di super lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: due, oggi, gli interventi in cui gli operatori sono stati impegnati. Il primo ha riguardato un uomo rimasto ferito mentre era impegnato nella raccolta di asparagi alle pendici del monte Castello a Castel Morrone (CE). Secondo le prime informazioni, l’uomo è caduto accidentalmente battendo la testa. Il compagno che era con lui e ha assistito alla scena ha immediatamente allertato il 118, che ha attivato il CNSAS e l’elisoccorso 118. L’elicottero, giunto sul posto da Salerno, ha provveduto a sbarcare l’elisoccorritore del CNSAS e l’equipe medica. Nel frattempo l’infortunato era già stato raggiunto dai sanitari dell’ambulanza, arrivati sul posto insieme ad una squadra terrestre del CNSAS e ai vigili del fuoco, che hanno provveduto alla prima stabilizzazione. Una volta completata la valutazione sanitaria, l’uomo è stato immobilizzato, imbarellato e successivamente recuperato tramite verricello a bordo dell’elicottero per il trasferimento in ospedale. Un secondo intervento ha riguardato una donna, classe 1958 e residente a Cassino, rimasta ferita durante un’escursione intersezionale dei gruppi CAI Napoli e Cassino lungo il percorso ad anello sulle pendici del vulcano di Roccamonfina (CE). La donna ha riportato una lesione alla caviglia mentre percorreva il sentiero che collega Fontanafredda, frazione di Roccamonfina, con la località Orto della Regina, sul Monte La Frascara. I tecnici del CNSAS hanno raggiunto la donna sul sentiero, provvedendo all’immobilizzazione dell’arto inferiore destro mediante steccobenda. Successivamente l’infortunata è stata accompagnata fino all’automezzo CNSAS e trasportata lungo un breve fuoristrada fino alla strada asfaltata, dove ad attenderla cera l’ambulanza per il successivo trasferimento sanitario.