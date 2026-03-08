|
|Due interventi per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: feriti durante raccolta di asparagi e escursione
8/03/2026
|Domenica di super lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: due, oggi, gli interventi in cui gli operatori sono stati impegnati. Il primo ha riguardato un uomo rimasto ferito mentre era impegnato nella raccolta di asparagi alle pendici del monte Castello a Castel Morrone (CE). Secondo le prime informazioni, l’uomo è caduto accidentalmente battendo la testa. Il compagno che era con lui e ha assistito alla scena ha immediatamente allertato il 118, che ha attivato il CNSAS e l’elisoccorso 118. L’elicottero, giunto sul posto da Salerno, ha provveduto a sbarcare l’elisoccorritore del CNSAS e l’equipe medica. Nel frattempo l’infortunato era già stato raggiunto dai sanitari dell’ambulanza, arrivati sul posto insieme ad una squadra terrestre del CNSAS e ai vigili del fuoco, che hanno provveduto alla prima stabilizzazione. Una volta completata la valutazione sanitaria, l’uomo è stato immobilizzato, imbarellato e successivamente recuperato tramite verricello a bordo dell’elicottero per il trasferimento in ospedale. Un secondo intervento ha riguardato una donna, classe 1958 e residente a Cassino, rimasta ferita durante un’escursione intersezionale dei gruppi CAI Napoli e Cassino lungo il percorso ad anello sulle pendici del vulcano di Roccamonfina (CE). La donna ha riportato una lesione alla caviglia mentre percorreva il sentiero che collega Fontanafredda, frazione di Roccamonfina, con la località Orto della Regina, sul Monte La Frascara. I tecnici del CNSAS hanno raggiunto la donna sul sentiero, provvedendo all’immobilizzazione dell’arto inferiore destro mediante steccobenda. Successivamente l’infortunata è stata accompagnata fino all’automezzo CNSAS e trasportata lungo un breve fuoristrada fino alla strada asfaltata, dove ad attenderla cera l’ambulanza per il successivo trasferimento sanitario.
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.