|
|
|Reggio Calabria - Sequestro patrimoniale nei confronti di due soggetti appartenenti alla ‘Ndrangheta reggina
6/02/2026
|II Comando Provinciale Guardia di finanza di Reggio Calabria, con il supporto operativo dello S.C.I.C.O., ha dato esecuzione - in Calabria, Lazio e Lombardia - a due provvedimenti emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, che dispongono il sequestro patrimoniale per un valore complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro.
L'esecuzione della suddetta misura ablativa costituisce lo sviluppo, sotto il profilo economicofinanziario, delle risultanze investigative emerse nell'ambito dell'operazione "EYPHEMOS", eseguita nel 2020 da questa Procura della Repubblica di Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia e che aveva fatto luce sull'operatività della locale di 'ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte e sui legami di quest'ultima consorteria criminale con la cosca degli “ALVARO" di Sinopoli.
Nello specifico, l'indagine patrimoniale eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria ha interessato due soggetti legati tra loro da vincoli di parentela, originari del versante tirrenico della provincia reggina e con interessi imprenditoriali prevalentemente nel settore dell'edilizia, per il momento condannati in primo grado rispettivamente alle pene di quattordici e quindici anni di reclusione, per diversi reati, tra i quali quello di associazione di stampo mafioso.
In particolare, i profili di pericolosità alla base del provvedimento di sequestro nei confronti del primo proposto derivano dalla sua acclarata "appartenenza mafiosa" che, come rimarcato dal Collegio, discende "dalla sua posizione all'interno della cosca, attraverso la quale egli esercitava il potere di assegnare cariche di ‘ndrangheta e di regolare le nuove affiliazioni, e veniva preso come riferimento per le relazioni con affiliati di altre articolazioni, sia nazionali che addirittura australiani, sia per questioni di affiliazioni che per richieste estorsive da rivolgere agli imprenditori individuati quali vittime delle pretese".
II secondo imprenditore proposto, invece, era risultato, sulla scorta degli atti dell'indagine, ben inserito nei ranghi della medesima cellula mafiosa, rivestendo un ruolo di spicco all'interno del prefato gruppo, tanto da essere considerato come uno dei pochi soggetti della cosca dotato del carisma utile per la costituzione di una nuova locale di 'ndrangheta.
Alla luce delle richiamate evidenze, questa Procura della Repubblica ha delegato il G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Reggio Calabria a svolgere indagini a carattere economico-finanziario, all'esito delle quali sono stati individuati i beni direttamente e indirettamente nella disponibilità dei suddetti imprenditori, il cui valore risulterebbe sproporzionato rispetto alla capacità reddituale ufficialmente dichiarata.
Su queste basi - allo stato del procedimento e fatte salve successive valutazioni in merito all'effettivo e definitivo accertamento delle responsabilità - sono state avanzate alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dei medesimi specifiche proposte di applicazione di misure patrimoniali, a seguito delle quali sono stati emessi i provvedimenti in esecuzione, che dispongono il sequestro dell'intero complesso aziendale di 3 ditte individuali e 2 imprese (di cui una esercente attività di tenuta di dati contabili, una operante nel settore energetico mentre le restanti persone giuridiche attive nel settore edilizio) - ubicate nelle province di Reggio Calabria, Roma e Milano - quote societarie, oltre a cespiti immobiliari e a rapporti bancari, finanziari, assicurativi e relative disponibilità, per un valore complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|6/02/2026 - Reggio Calabria - Sequestro patrimoniale nei confronti di due soggetti appartenenti alla ‘Ndrangheta reggina
II Comando Provinciale Guardia di finanza di Reggio Calabria, con il supporto operativo dello S.C.I.C.O., ha dato esecuzione - in Calabria, Lazio e Lombardia - a due provvedimenti emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, che dispongono il ...-->continua
|
|
|6/02/2026 - Costiera Amalfitana, frana nella notte: chiusa la SS163 a Vietri sul Mare
Notte di paura e disagi per la circolazione in Costiera Amalfitana. Una frana provocata dalle intense piogge ha interessato la SS163 Amalfitana, costringendo alla chiusura totale della strada in località Fuenti, nel territorio di Vietri sul Mare. Il crollo è a...-->continua
|
|
|6/02/2026 - Sapri, disordini in stazione: fermati tre giovani dopo l’intervento della Polizia
Momenti di tensione ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Sapri, dove l’intervento della Polfer e della Polizia di Stato ha evitato conseguenze più gravi. Intorno alle 18, tre giovani di nazionalità tunisina, provenienti da un treno Intercity diretto a ...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Calabria sotto allerta arancione: domani nuovo peggioramento con venti forti e scuole chiuse
Dopo una breve pausa, la Calabria si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Già dalle prime ore di domani, venerdì 6 febbraio, una perturbazione attraverserà la Regione, portando maltempo localmente intenso soprattutto lungo le aree Tirrenich...-->continua
|
|
|5/02/2026 - ''A Gaza anziani trascurate tra crisi sanitaria e blocco di aiuti e medicinali''
Una ricerca condotta da HelpAge International e Amnesty International ha rivelato che nella Striscia di Gaza le persone anziane sono vittime di una crisi di salute fisica e mentale largamente trascurata nel contesto del blocco, tuttora in corso, degli aiuti e ...-->continua
|
|
|5/02/2026 - La street artist Laika contro la presenza degli agenti USA ai Giochi Olimpici Invernali
Roma, 5 febbraio 2026. Alla vigilia della giornata di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 è apparsa, davanti alla sede del CONI in viale Tiziano a Roma, la nuova e provocatoria opera della street artist Laika, dal titolo “ICE OUT!.”
Il...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Omicidio in esercizio commerciale a Sarno: arrestato dalla Polizia di Stato
Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire esclusivamente a pronunciamenti irrevocabili si rende noto che, nella nottata del 3 febbraio u.s., la Polizia di Stato, con personale del C...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.