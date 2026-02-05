|
|Calabria sotto allerta arancione: domani nuovo peggioramento con venti forti e scuole chiuse
5/02/2026
|Dopo una breve pausa, la Calabria si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Già dalle prime ore di domani, venerdì 6 febbraio, una perturbazione attraverserà la Regione, portando maltempo localmente intenso soprattutto lungo le aree Tirreniche e interne del Cosentino e Catanzarese, con possibili temporali di forte intensità.
I venti si intensificheranno rapidamente: raffiche da ovest potranno superare i 100 km/h, soprattutto in montagna e lungo i pendii verso le aree Joniche, e i mari diventeranno molto mossi. La Protezione Civile e il centro funzionale multirischi Arpacal hanno emesso un’allerta arancione sui settori Tirrenici di Cosentino, Catanzarese e Vibonese.
In considerazione dei rischi, diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole per limitare gli spostamenti. Al momento, tra le scuole chiuse domani figurano: Arena, Buonvicino, Curinga, Falerna, Filadelfia, Gizzeria, Lamezia Terme, Nicotera, Polia, Praia a Mare, Rogliano, San Nicola Arcella, San Pietro in Guarano e Vibo Valentia.
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|5/02/2026 - ''A Gaza anziani trascurate tra crisi sanitaria e blocco di aiuti e medicinali''
Una ricerca condotta da HelpAge International e Amnesty International ha rivelato che nella Striscia di Gaza le persone anziane sono vittime di una crisi di salute fisica e mentale largamente trascurata nel contesto del blocco, tuttora in corso, degli aiuti e ...-->continua
|5/02/2026 - La street artist Laika contro la presenza degli agenti USA ai Giochi Olimpici Invernali
Roma, 5 febbraio 2026. Alla vigilia della giornata di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 è apparsa, davanti alla sede del CONI in viale Tiziano a Roma, la nuova e provocatoria opera della street artist Laika, dal titolo “ICE OUT!.”
Il...-->continua
|4/02/2026 - Omicidio in esercizio commerciale a Sarno: arrestato dalla Polizia di Stato
Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire esclusivamente a pronunciamenti irrevocabili si rende noto che, nella nottata del 3 febbraio u.s., la Polizia di Stato, con personale del C...-->continua
|4/02/2026 - Drone con droga e cellulari verso il carcere di Paola: intervento della Polizia penitenziaria sventa il tentativo
Un tentativo di introdurre droga e telefoni cellulari nel carcere di Paola utilizzando un drone è stato sventato nei giorni scorsi dalla Polizia penitenziaria. Il velivolo è stato individuato durante le attività di vigilanza e controllo del perimetro dell’isti...-->continua
|4/02/2026 - Puglia, 76mila controlli dei carabinieri forestali: crescono incendi e illeciti ambientali nel 2025
Nel 2025 la tutela dell’ambiente in Puglia ha richiesto uno sforzo senza precedenti da parte dei carabinieri forestali, impegnati in una capillare attività di controllo del territorio. In un anno sono stati effettuati quasi 76mila accertamenti, più di 200 al g...-->continua
|4/02/2026 - Puglia, allerta vento: volo dirottato e incidente sulla statale 7
PUGLIA – Forti raffiche di vento hanno creato disagi e pericoli lungo la Puglia centrale e i bacini del Lato e del Lenne, dove la Protezione civile ha diramato allerta arancione, mentre sul resto del territorio regionale resta attiva l’allerta gialla. Il bolle...-->continua
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.