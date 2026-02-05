Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 19, presso la Sala consiliare del Comune di Policoro, verrà presentata ufficialmente Sportcity Basilicata, nuova associazione di promozione sociale senza scopo di lucro che pone il movimento al centro di una visione ampia e integrata di sviluppo umano, sociale e territoriale.



L'associazione nasce con l'obiettivo di promuovere lo sport e l'attività motoria non solo come pratica fisica, ma come potente strumento di promozione sociale, capace di generare benessere, inclusione, integrazione e rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità.



Sportcity Basilicata intende operare come un vero e proprio volano di sviluppo multidimensionale, favorendo:



-la crescita culturale, attraverso la diffusione di valori quali rispetto, inclusione e partecipazione;



-la crescita educativa, contribuendo allo sviluppo di competenze, autostima e consapevolezza personale;



-la crescita civica, promuovendo cittadinanza attiva, partecipazione e rispetto delle regole;



-la crescita territoriale, rafforzando identità, attrattività e capacità di generare eventi;



-la crescita turistica, attraverso il turismo esperienziale e l'organizzazione di grandi eventi sportivi e sociali.



L'associazione svolgerà attività solidaristiche e di utilità sociale, operando prevalentemente a favore di terzi e rientrando nelle attività di interesse generale previste dallarticolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dellimpegno dei volontari associati.



Attraverso la promozione del movimento come linguaggio universale e inclusivo, Sportcity Basilicata ambisce a diventare un pilastro per lo sviluppo sostenibile, il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali, contribuendo alla costruzione di una comunità più sana, coesa e dinamica.



La presentazione del 6 febbraio rappresenterà il primo passo di un percorso che punta a valorizzare il territorio lucano, mettendo al centro le persone, il benessere e la partecipazione attiva.