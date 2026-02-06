La Pielle Matera Basket ancora di scena al PalaSassi domani sera, sabato 7 febbraio 2026, con palla a due prevista per le 18.30. Questa volta i biancazzurri di coach Ciccio Losito saranno ospiti nel derby materano valido per la 16° giornata Divisione Regionale 1 Puglia. La sfida ai concittadini della Virtus Matera Junior arriva in un momento cruciale della stagione. Questo inizio del girone di ritorno ha visto un paio di battute darresto particolarmente pesanti per capitan Vignola e compagni, che ora devono necessariamente cercare un riscatto sul parquet.







La società del presidente Giovanni Cotrufo cerca strada verso i play off in questa stagione, dopo la mini rivoluzione di inizio stagione e un girone dandata disputato bene e di pari passo con le migliori compagini del girone A di DR1 Puglia. Una settimana, quella che porta al derby, che porta con sé le scorie della peggior sconfitta stagionale. Una partita dove la squadra biancazzurra contro Corato, poco dopo la metà del terzo quarto è uscita completamente di scena, lasciando strada spianata di coratini. Una gara dalla quale ripartire per cercare quelle motivazioni necessarie per proseguire al meglio questo campionato, con il chiaro intento di entrare tra le prime otto della competizione e giocarsi il post season provando a togliersi qualche soddisfazione. Coach Losito non cerca scuse, ma è chiaro che lassenza di Petronella, miglior realizzatore della squadra, ha decisamente improntato la sfida. Abbiamo affrontato la partita contro Corato scarichi e con un atteggiamento tuttaltro che ottimale. Purtroppo i chili e i centimetri in loro favore hanno fatto la differenza oltre ogni misura. Sicuramente noi ci abbiamo messo del nostro, non trovando mai le giocate giuste  spiega Ciccio Losito . Solo a cavallo dellintervallo abbiamo avuto una reazione, che si è esaurita dopo le prime tre azioni del terzo quarto. Da quel momento non siamo riusciti più a rialzarci. A domanda specifica sullassenza di Petronella, il coach biancazzurro risponde. Certo ci è mancato tanto, è un giocatore che oltre a realizzare tanto è in grado di creare vantaggi. Nellarco di ogni incontro è molto importante per noi.







A fronte di questo, il rientro di Daniele Lopane. Fermo da due mesi, il play della Pielle Matera Basket sta pian piano riprendendo il ritmo. E bello ritrovare Daniele in campo, labbiamo avuto per alcune settimane solamente in allenamento e ora rivederlo sul parquet in gare ufficiali è importante. Potrà darci sicuramente un contributo importante in questa seconda parte di stagione. Ma ora si pensa solamente a quello che sarà lincontro di domani sera al PalaSassi. I derby sono sempre partite particolari. I valori si azzerano, non contano. Penso che si assisterà ad una partita punto a punto, che si giocherà e vincerà solamente sugli ultimi possessi. Noi dovremo cercare di fare la nostra partita, basandoci sui nostri principi di gioco e mettendo tutto sul parquet. Servirà più pazienza del solito e una migliore gestione dei momenti, lottare su tutti i rimbalzi e su ogni palla sporca. Sarà questo a fare la differenza  conclude coach Ciccio Losito . Ci aspettiamo una bella cornice di pubblico, come nella gara dandata. Sarà un bello spettacolo per la pallacanestro cittadini, speriamo di ripagare la fiducia con una partita bella e divertente.