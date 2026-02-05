|
|Basilicata in allerta gialla: piogge e temporali in arrivo, venti forti e possibili criticità
5/02/2026
Una nuova perturbazione atlantica proveniente dal Mediterraneo occidentale interesserà gran parte delle regioni centro-meridionali, portando piogge diffuse e venti forti. Dalla notte di oggi, giovedì 5 febbraio, sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Basilicata, Campania, Calabria e settori tirrenici di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci intensi, raffiche di vento e occasionali temporali.
Per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio, la Protezione Civile segnala venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali e possibili mareggiate lungo le coste esposte. In Basilicata è stata emessa allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su quasi tutto il territorio, inclusi i bacini A1, A2, B, C, D, E1 ed E2, con possibili criticità localizzate.
Il Dipartimento della Protezione Civile raccomanda prudenza, di seguire gli aggiornamenti quotidiani sul proprio sito e di attenersi alle indicazioni delle strutture territoriali, per prevenire pericoli legati a piogge intense, frane o allagamenti.
