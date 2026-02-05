|
|
|La street artist Laika contro la presenza degli agenti USA ai Giochi Olimpici Invernali
5/02/2026
|Roma, 5 febbraio 2026. Alla vigilia della giornata di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 è apparsa, davanti alla sede del CONI in viale Tiziano a Roma, la nuova e provocatoria opera della street artist Laika, dal titolo “ICE OUT!.”
Il poster ritrae un agente dell’ICE che spara a uno ski jumper e una montagna rovesciata con il logo dei Giochi Olimpici, in cui il cerchio rosso si trasforma in un mirino.
"La presenza dell’agenzia anti-immigrazione è inammissibile", dichiara l’artista. “Negli ultimi mesi tutto il mondo ha visto il suo vero volto: squadracce alle dipendenze di Trump, razziste e violente, che compiono veri e propri rastrellamenti in stile Gestapo. Sono coloro che hanno sparato in volto a Renee Good, che hanno crivellato di colpi l’infermiere Alex Pretti e che hanno arrestato Liam Conejos Ramos, un bambino di soli cinque anni”.
Secondo Laika, con la presenza dell’ICE ai Giochi si uccidono valori fondamentali della Carta Olimpica, come la solidarietà e la lotta alle discriminazioni, valori che affermano il principio secondo cui lo sport è al servizio dello sviluppo armonico dell’uomo, per favorire l’avvento di una società pacifica impegnata a difendere la dignità umana.
L’artista conclude con una critica al presidente del CONI, Giovanni Malagò e del CIO Kirsty Coventry: “Mi fa rabbia che il CIO e CONI non abbiano preso una posizione netta e coerente con i propri valori e si siano girati dall’altra parte minimizzando la questione in quanto competenza esclusiva degli Stati e dei governi. Oggi tutto il mondo dello sport, e non solo, sta alzando la voce: non c’è spazio per razzismo, violenza o per chi minaccia la democrazia. La ‘magia dello spirito olimpico’ passa anche da questo".
L’artista conclude poi lanciando un appello a partecipare numerosi alla manifestazione “Mobilitiamo la città – ICE OUT” indetta per domani 6 febbraio a Milano (h. 9.30, Piazza Leonardo da Vinci).
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|5/02/2026 - La street artist Laika contro la presenza degli agenti USA ai Giochi Olimpici Invernali
Roma, 5 febbraio 2026. Alla vigilia della giornata di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 è apparsa, davanti alla sede del CONI in viale Tiziano a Roma, la nuova e provocatoria opera della street artist Laika, dal titolo “ICE OUT!.”
Il poster ritrae ...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Omicidio in esercizio commerciale a Sarno: arrestato dalla Polizia di Stato
Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire esclusivamente a pronunciamenti irrevocabili si rende noto che, nella nottata del 3 febbraio u.s., la Polizia di Stato, con personale del C...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Drone con droga e cellulari verso il carcere di Paola: intervento della Polizia penitenziaria sventa il tentativo
Un tentativo di introdurre droga e telefoni cellulari nel carcere di Paola utilizzando un drone è stato sventato nei giorni scorsi dalla Polizia penitenziaria. Il velivolo è stato individuato durante le attività di vigilanza e controllo del perimetro dell’isti...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Puglia, 76mila controlli dei carabinieri forestali: crescono incendi e illeciti ambientali nel 2025
Nel 2025 la tutela dell’ambiente in Puglia ha richiesto uno sforzo senza precedenti da parte dei carabinieri forestali, impegnati in una capillare attività di controllo del territorio. In un anno sono stati effettuati quasi 76mila accertamenti, più di 200 al g...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Puglia, allerta vento: volo dirottato e incidente sulla statale 7
PUGLIA – Forti raffiche di vento hanno creato disagi e pericoli lungo la Puglia centrale e i bacini del Lato e del Lenne, dove la Protezione civile ha diramato allerta arancione, mentre sul resto del territorio regionale resta attiva l’allerta gialla. Il bolle...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Grottaglie, 16enne accusato di accoltellamento collocato in comunità
GROTTAGLIE – Resta in comunità il 16enne accusato dell’accoltellamento avvenuto la sera del 31 gennaio nell’area giostre allestita per i festeggiamenti di san Ciro, nonostante l’arresto non sia stato convalidato. Lo ha deciso il gip Paola Morelli del Tribunale...-->continua
|
|
|3/02/2026 - Terremoto di magnitudo 2.7 nel Golfo di Policastro
Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è stato registrato il 2 febbraio 2026 alle 18:24 ora italiana nel Golfo di Policastro, al confine tra le province di Salerno e Potenza. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma, ha avuto coordinate 39.8807 di latit...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.