L’edizione 2025 di Novello Sotto il Castello si chiude con un bilancio che va oltre ogni previsione: centinaia di migliaia di persone hanno attraversato Conversano trasformandola, per tre giorni, in un’unica grande piazza pulsante di vita. Una marea umana, composta da famiglie, ragazzi, visitatori provenienti da tutta la Puglia, dal Sud Italia e anche dall’estero, ha invaso il centro storico in un clima di festa e stupore.

Le vie attorno al Castello Aragonese hanno offerto uno spettacolo straordinario. Luci, musica, profumi di caldarroste e vini novelli, arte di strada, scenografie luminose, mostre, artigianato, eccellenze enogastronomiche e performance live hanno animato ogni angolo della città.

Una Conversano mai vista così: viva, accogliente, vibrante, letteralmente attraversata da un flusso continuo di entusiasmo che ha segnato la 15a edizione come una delle più partecipate nella storia dell’evento.

Un successo imponente, riconosciuto da pubblico e operatori

Il format ha dimostrato ancora una volta la sua forza attrattiva. Gli spazi dedicati alle degustazioni hanno registrato picchi costanti, le aree spettacolo sono state gremite dal pomeriggio fino a notte fonda, i percorsi tra arte, musica e food hanno offerto un’esperienza totale, capace di coinvolgere ogni pubblico.

“Questo risultato è il frutto di un lavoro enorme, portato avanti con passione, professionalità e una visione chiara: far crescere ogni anno un evento che appartiene alla città, ma che parla a tutta la regione” - commenta Antonio Innamorato, presidente de La Compagnia del Trullo, l’associazione organizzatrice. “È stato emozionante vedere Conversano riempirsi in questo modo. Centinaia di migliaia di persone: un dato che non si improvvisa. È la prova che in questi 15 anni Novello Sotto il Castello è diventato un appuntamento iconico dell’autunno pugliese. Abbiamo puntato su qualità, sicurezza e accoglienza, e il pubblico lo ha percepito. A nome dell’intera associazione, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione monumentale”.

Innamorato ha poi aggiunto: “Novello Sotto il Castello è un evento corale, figlio del lavoro di decine di professionisti, volontari e realtà locali che credono nel valore della cultura, del territorio e della socialità. Conversano ha dimostrato ancora una volta di essere una città capace di accogliere grandi eventi con maturità e calore. Questo ci spinge a guardare già alla prossima edizione con ancora più ambizione”.

Una città trasformata in un unico grande palcoscenico

Dai live più attesi ai piccoli spettacoli nei vicoli, dall’enogastronomia di qualità ai percorsi esperienziali, tutto ha contribuito a dipingere un quadro di straordinaria energia.

L’intera macchina organizzativa ha retto perfettamente l’impatto di un’affluenza eccezionale, garantendo ordine, sicurezza e fluidità nei flussi di pubblico. Un dato che testimonia la solidità della struttura e la professionalità delle persone coinvolte.

Piazze animate fino a tardi, operatori soddisfatti, un pubblico partecipe e rispettoso, migliaia di contenuti social condivisi che hanno trasformato l’evento in un vero e proprio fenomeno virale: Novello Sotto il Castello 2025 non è stato solo un festival, ma un’esperienza collettiva.

Ringraziamenti e sguardo al futuro

Gli organizzatori esprimono un sentito ringraziamento alle istituzioni, alle forze dell’ordine, ai partner, ai fornitori, agli sponsor, ai volontari e alle tante associazioni cittadine che, ognuna con il proprio contributo, hanno reso possibile un evento di tali dimensioni.

Un ringraziamento speciale è rivolto al pubblico: “Come sempre, però, la fa il pubblico. Siete stati voi a trasformare un’idea in un’emozione così grande da riempire tutta la città” - conclude infatti Innamorato.

Con un bilancio così straordinario, Novello Sotto il Castello si conferma uno degli appuntamenti culturali ed enogastronomici più attesi dell’autunno pugliese.

E il viaggio continua, perché - spente le luci, chiuse le casette - l’organizzazione è già pronta a mettersi all’opera per un’edizione ancora più coinvolgente, innovativa e spettacolare.