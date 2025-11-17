|
|
|Il punto su lucane e pugliesi nei campionati di Lega Pro e Serie D Girone H
17/11/2025
|Domenica di grandi emozioni sui campi del calcio lucano e pugliese. Brutta battuta darresto per il Picerno, che cade in casa contro il Siracusa e scivola allultimo posto in classifica. Sorride invece il Potenza, che vince tra le mura amiche contro il Trapani e si rilancia nella corsa ai play-off.
In Puglia, il Casarano supera in casa il quotatissimo Catania, che scivola al terzo posto, mentre il Monopoli perde 3-1 contro il Benevento. Successo di misura per il Cerignola a Giugliano, mentre lAltamura esce sconfitto in casa contro la Salernitana, che vola in vetta alla classifica.
In Serie D, la dodicesima giornata del Girone H regala emozioni e risultati sorprendenti. Colpo di scena in vetta: la capolista Fasano cade in casa contro un grande e penultimo Pompei, che ribalta il 2-1 dei padroni di casa e porta a casa tre punti con un memorabile 3-2.
La Paganese, però, non ne approfitta, impattando 0-0 in casa contro il Ferrandina, unoccasione mancata per avvicinarsi alla vetta. Giornata amara anche per lHeraclea Calcio, sconfitta in casa da un sorprendente Francavilla grazie al gol decisivo di Cabrera al 60.
Si avvicina invece alla testa della classifica lAndria, che supera lAcerrana e rilancia le proprie ambizioni di vertice.
Di seguito i risultati e la classifica del girone C di lega Pro e del girone H di serie D.
Serie C, le partite del Girone C
Picerno-Siracusa 1-2 (43′ Ba, 46′ Bianchi, 55′ Guadagni)
Latina-Cosenza 0-1 (4′ Florenzi)
Crotone-Sorrento 3-1 (12′ Gomez, 30′ Maggio, 52′ Sabbatini, 71′ Piovanello)
Casarano-Catania 1-0 (9′ Cajazzo)
Benevento-Monopoli 3-1 (9′ Lamesta, 28′ Ricci, 51′ Prisco, 90+5′ Ronco)
Potenza-Trapani 2-1 (21′ Anatriello, 72′ De Marco, 90′ Grandolfo)
Giugliano-Audace Cerignola 0-1 (51′ Parlato)
Altamura-Salernitana 1-2 (11′ Rosafio, 53′ Liguori, 90+4′ Golemic)
Foggia-Cavese (lunedì 17 novembre alle ore 20.30)
Casertana-Atalanta U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre alle ore 17.30)
Ecco la classifica 14 giornata
Salernitana 30
Benevento 29
Catania 28
Cosenza 26
Monopoli 22
Crotone 21
Casarano 21
Casertana 19
Potenza 19
Trapani 17
Atalanta U23 17
Audace Cerignola 16
Cavese 15
Giugliano 15
Team Altamura 15
Latina 14
Sorrento 13
Siracusa 12
AZ Picerno 10
Foggia 10
risultati della 12ª giornata di Serie D Girone H del 16 novembre 2025:
Afragolese 1 0 Martina Calcio 1947
Nola 1925 3 3 Sarnese 1926
Città di Fasano 2 3 F.C. Pompei
FBC Gravina 0 0 Manfredonia Calcio 1932
Heraclea Calcio 0 1 Francavilla
Paganese Calcio 1926 0 0 Ferrandina
Real Acerrana 1926 0 1 Fidelis Andria
Real Normanna 0 1 Barletta 1922
Nardò 3 0 Virtus Francavilla
Classifica
Città di Fasano 25
Paganese Calcio 1926 24
Heraclea Calcio 23
Fidelis Andria 22
Afragolese 22
Barletta 1922 20
Nola 1925 19
Martina Calcio 1947 18
Nardò 16
FBC Gravina 16
Francavilla 14
Virtus Francavilla 13
Manfredonia Calcio 1932 13
Real Normanna 12
Ferrandina 12
Sarnese 1926 10
F.C. Pompei 9
Real Acerrana 1926 3
|
