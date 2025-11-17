HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Il punto su lucane e pugliesi nei campionati di Lega Pro e Serie D  Girone H

17/11/2025



Domenica di grandi emozioni sui campi del calcio lucano e pugliese. Brutta battuta darresto per il Picerno, che cade in casa contro il Siracusa e scivola allultimo posto in classifica. Sorride invece il Potenza, che vince tra le mura amiche contro il Trapani e si rilancia nella corsa ai play-off.

In Puglia, il Casarano supera in casa il quotatissimo Catania, che scivola al terzo posto, mentre il Monopoli perde 3-1 contro il Benevento. Successo di misura per il Cerignola a Giugliano, mentre lAltamura esce sconfitto in casa contro la Salernitana, che vola in vetta alla classifica.
In Serie D, la dodicesima giornata del Girone H regala emozioni e risultati sorprendenti. Colpo di scena in vetta: la capolista Fasano cade in casa contro un grande e penultimo Pompei, che ribalta il 2-1 dei padroni di casa e porta a casa tre punti con un memorabile 3-2.

La Paganese, però, non ne approfitta, impattando 0-0 in casa contro il Ferrandina, unoccasione mancata per avvicinarsi alla vetta. Giornata amara anche per lHeraclea Calcio, sconfitta in casa da un sorprendente Francavilla grazie al gol decisivo di Cabrera al 60.

Si avvicina invece alla testa della classifica lAndria, che supera lAcerrana e rilancia le proprie ambizioni di vertice.

lasiritide.it

Di seguito i risultati e la classifica del girone C di lega Pro e del girone H di serie D.

Serie C, le partite del Girone C
Picerno-Siracusa 1-2 (43′ Ba, 46′ Bianchi, 55′ Guadagni)
Latina-Cosenza 0-1 (4′ Florenzi)
Crotone-Sorrento 3-1 (12′ Gomez, 30′ Maggio, 52′ Sabbatini, 71′ Piovanello)
Casarano-Catania 1-0 (9′ Cajazzo)
Benevento-Monopoli 3-1 (9′ Lamesta, 28′ Ricci, 51′ Prisco, 90+5′ Ronco)
Potenza-Trapani 2-1 (21′ Anatriello, 72′ De Marco, 90′ Grandolfo)
Giugliano-Audace Cerignola 0-1 (51′ Parlato)
Altamura-Salernitana 1-2 (11′ Rosafio, 53′ Liguori, 90+4′ Golemic)
Foggia-Cavese (lunedì 17 novembre alle ore 20.30)
Casertana-Atalanta U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre alle ore 17.30)

Ecco la classifica 14 giornata
Salernitana  30

Benevento  29
Catania  28
Cosenza  26
Monopoli  22
Crotone  21
Casarano  21
Casertana  19
Potenza  19
Trapani  17

Atalanta U23  17
Audace Cerignola  16
Cavese  15
Giugliano  15
Team Altamura  15

Latina  14
Sorrento  13
Siracusa  12
AZ Picerno  10
Foggia  10

risultati della 12ª giornata di Serie D  Girone H del 16 novembre 2025:

Afragolese 1  0 Martina Calcio 1947
Nola 1925 3  3 Sarnese 1926
Città di Fasano 2  3 F.C. Pompei
FBC Gravina 0  0 Manfredonia Calcio 1932
Heraclea Calcio 0  1 Francavilla
Paganese Calcio 1926 0  0 Ferrandina
Real Acerrana 1926 0  1 Fidelis Andria
Real Normanna 0  1 Barletta 1922
Nardò 3  0 Virtus Francavilla

Classifica
Città di Fasano  25

Paganese Calcio 1926  24
Heraclea Calcio  23
Fidelis Andria  22
Afragolese  22

Barletta 1922  20
Nola 1925  19
Martina Calcio 1947  18
Nardò  16
FBC Gravina  16
Francavilla  14
Virtus Francavilla  13

Manfredonia Calcio 1932  13
Real Normanna  12
Ferrandina  12
Sarnese 1926  10

F.C. Pompei  9
Real Acerrana 1926  3


