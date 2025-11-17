Domenica di grandi emozioni sui campi del calcio lucano e pugliese. Brutta battuta darresto per il Picerno, che cade in casa contro il Siracusa e scivola allultimo posto in classifica. Sorride invece il Potenza, che vince tra le mura amiche contro il Trapani e si rilancia nella corsa ai play-off.



In Puglia, il Casarano supera in casa il quotatissimo Catania, che scivola al terzo posto, mentre il Monopoli perde 3-1 contro il Benevento. Successo di misura per il Cerignola a Giugliano, mentre lAltamura esce sconfitto in casa contro la Salernitana, che vola in vetta alla classifica.

In Serie D, la dodicesima giornata del Girone H regala emozioni e risultati sorprendenti. Colpo di scena in vetta: la capolista Fasano cade in casa contro un grande e penultimo Pompei, che ribalta il 2-1 dei padroni di casa e porta a casa tre punti con un memorabile 3-2.



La Paganese, però, non ne approfitta, impattando 0-0 in casa contro il Ferrandina, unoccasione mancata per avvicinarsi alla vetta. Giornata amara anche per lHeraclea Calcio, sconfitta in casa da un sorprendente Francavilla grazie al gol decisivo di Cabrera al 60.



Si avvicina invece alla testa della classifica lAndria, che supera lAcerrana e rilancia le proprie ambizioni di vertice.



Di seguito i risultati e la classifica del girone C di lega Pro e del girone H di serie D.



Serie C, le partite del Girone C

Picerno-Siracusa 1-2 (43′ Ba, 46′ Bianchi, 55′ Guadagni)

Latina-Cosenza 0-1 (4′ Florenzi)

Crotone-Sorrento 3-1 (12′ Gomez, 30′ Maggio, 52′ Sabbatini, 71′ Piovanello)

Casarano-Catania 1-0 (9′ Cajazzo)

Benevento-Monopoli 3-1 (9′ Lamesta, 28′ Ricci, 51′ Prisco, 90+5′ Ronco)

Potenza-Trapani 2-1 (21′ Anatriello, 72′ De Marco, 90′ Grandolfo)

Giugliano-Audace Cerignola 0-1 (51′ Parlato)

Altamura-Salernitana 1-2 (11′ Rosafio, 53′ Liguori, 90+4′ Golemic)

Foggia-Cavese (lunedì 17 novembre alle ore 20.30)

Casertana-Atalanta U23 (rinviata a mercoledì 3 dicembre alle ore 17.30)



Ecco la classifica 14 giornata

Salernitana  30



Benevento  29

Catania  28

Cosenza  26

Monopoli  22

Crotone  21

Casarano  21

Casertana  19

Potenza  19

Trapani  17



Atalanta U23  17

Audace Cerignola  16

Cavese  15

Giugliano  15

Team Altamura  15



Latina  14

Sorrento  13

Siracusa  12

AZ Picerno  10

Foggia  10



risultati della 12ª giornata di Serie D  Girone H del 16 novembre 2025:



Afragolese 1  0 Martina Calcio 1947

Nola 1925 3  3 Sarnese 1926

Città di Fasano 2  3 F.C. Pompei

FBC Gravina 0  0 Manfredonia Calcio 1932

Heraclea Calcio 0  1 Francavilla

Paganese Calcio 1926 0  0 Ferrandina

Real Acerrana 1926 0  1 Fidelis Andria

Real Normanna 0  1 Barletta 1922

Nardò 3  0 Virtus Francavilla



Classifica

Città di Fasano  25



Paganese Calcio 1926  24

Heraclea Calcio  23

Fidelis Andria  22

Afragolese  22



Barletta 1922  20

Nola 1925  19

Martina Calcio 1947  18

Nardò  16

FBC Gravina  16

Francavilla  14

Virtus Francavilla  13



Manfredonia Calcio 1932  13

Real Normanna  12

Ferrandina  12

Sarnese 1926  10



F.C. Pompei  9

Real Acerrana 1926  3