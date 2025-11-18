Un brutto episodio è accaduto nel territorio di Roccanova, dove due cani da tartufo hanno accusato sintomi da avvelenamento. Della vicenda si occuperanno i carabinieri forestali, i due poveri animali sono attualmente dal veterinario e stanno male. “I carabinieri forestali effettueranno tutti i rilievi del caso, i cani sono di un socio della nostra associazione e non sappiamo ancora se riusciranno a salvarsi”.

Così Alberto Marzano, presidente dell’Asso tartufai Basilicata, che ai nostri microfoni si è detto assolutamente certo di cosa sia accaduto. “Si trattava proprio di veleno per cani, sono state avvelenate delle crocchette per cani - aggiunge Marzano - ancora non sappiamo con precisione di quale sostanza si tratti, lo sapremo dopo le analisi”. Il proprietario ha sporto denuncia, ma il presidente dell’associazione è profondamente adirato con chi si è reso protagonista di questo vile gesto di cui ha chiaro il movente.

“L’interessato sporgerà denuncia ai carabinieri forestali anche perché sarà necessaria una bonifica poiché, altrimenti, potrebbero andare incontro allo stesso destino anche specie di fauna selvatica di quella zona, denominata Mandara.

Saranno le forze dell'ordine a indagare”, conclude Marzano.

Abbiamo visionato il video dell’avvelenamento, ma per rispetto non lo condivideremo.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it