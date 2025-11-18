HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Roccanova: due cani avvelenati, Asso Tartufai Basilicata chiede chiarezza

18/11/2025



Un brutto episodio è accaduto nel territorio di Roccanova, dove due cani da tartufo hanno accusato sintomi da avvelenamento. Della vicenda si occuperanno i carabinieri forestali, i due poveri animali sono attualmente dal veterinario e stanno male. “I carabinieri forestali effettueranno tutti i rilievi del caso, i cani sono di un socio della nostra associazione e non sappiamo ancora se riusciranno a salvarsi”.
Così Alberto Marzano, presidente dell’Asso tartufai Basilicata, che ai nostri microfoni si è detto assolutamente certo di cosa sia accaduto. “Si trattava proprio di veleno per cani, sono state avvelenate delle crocchette per cani - aggiunge Marzano - ancora non sappiamo con precisione di quale sostanza si tratti, lo sapremo dopo le analisi”. Il proprietario ha sporto denuncia, ma il presidente dell’associazione è profondamente adirato con chi si è reso protagonista di questo vile gesto di cui ha chiaro il movente.
“L’interessato sporgerà denuncia ai carabinieri forestali anche perché sarà necessaria una bonifica poiché, altrimenti, potrebbero andare incontro allo stesso destino anche specie di fauna selvatica di quella zona, denominata Mandara.
Saranno le forze dell'ordine a indagare”, conclude Marzano.


Abbiamo visionato il video dell’avvelenamento, ma per rispetto non lo condivideremo.



Gianfranco Aurilio
Lasiritide.it




ALTRE NEWS

CRONACA

18/11/2025 - Roccanova: due cani avvelenati, Asso Tartufai Basilicata chiede chiarezza
18/11/2025 - Incendio a Orsomarso: il Parco del Pollino Condanna lAtto Doloso e Ringrazia i Soccorritori
18/11/2025 - Potenza: arrestato 44enne per detenzione di droga nel centro storico
18/11/2025 - Ara Basilicata: buone intenzioni, ma servono atti concreti per la zootecnia

SPORT

18/11/2025 -  Coppa Italia Serie D: Arbitri e programma degli Ottavi di Finale
18/11/2025 - Il Francavilla vince e convince, mister Iannini: 'Merito dei ragazzi'
18/11/2025 - Per il Ferrandina primo punto esterno, mister Summa: 'Stiamo creando entusiasmo'
17/11/2025 - Il punto su lucane e pugliesi nei campionati di Lega Pro e Serie D  Girone H

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo