Crescono i contagi da virus West Nile in Italia: i casi confermati nel 2025 passano da 10 a 21 in poche ore, con due decessi, l’ultimo quello di un’anziana a Latina. Nove i ricoveri in Campania, tra cui otto casi ad Aversa e Napoli (quattro gravi in rianimazione), collegati a un focolaio a Baia Domizia. Un altro paziente è in osservazione al Cardarelli. Due nuovi casi anche nel Lazio, tutti nella provincia di Latina. Il virus, trasmesso da zanzare, non si diffonde tra persone ma può, in rari casi, essere trasmesso tramite trasfusioni, trapianti o in gravidanza. Attivate misure di sicurezza su sangue e organi, disinfestazioni e sorveglianza sanitaria. De Luca: "Nessun allarme, ma massima attenzione". Oggi inviata alle Regioni una circolare ministeriale per rafforzare la sorveglianza.