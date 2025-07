La mountain bike, specialità cross country, è tornata a Paterno per lo svolgimento della 19° edizione del Trofeo Mtb Città di Paterno, l'evento chiave dell'estate sportiva per gli organizzatori della Loco Bikers.



Gli atleti sono stati messi alla prova tra le stradine del centro storico con il superamento dell’impegnativo strappo della Chiesa Madre di Paterno, le colline adiacenti e gli argini del fiume Agri, vivendo l'emozione del circuito regionale Lucus Ameni, di cui questa gara rappresentava la seconda prova.



Quest'anno, come nelle passate edizioni, la gara ha assegnato le maglie di campione regionale FCI Basilicata (solo per le categorie élite e amatori).



Tra i principali protagonisti di giornata Gabriele Santarsiero (Motostaffette Potenza), Michele Grosso (Loco Bikers) e Stefano Perri (Team Bykers Viggiano) tra i G6, Christian Irianni (SC Dopla Treviso) tra gli esordienti uomini primo anno, Pasquale Cianni (Asd Belvedere Ciclone), Alessio Sorrentino (D'Amico Bike School) e Pasquale Campana (Loco Bikers) tra gli esordienti uomini secondo anno,



Giuseppe Siler (Asd Belvedere Ciclone) tra gli allievi uomini primo anno, Marco Santarsiero (Motostaffette Potenza) e Adam Abdelsamad Ibrahim Mohamed (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli allievi uomini secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) e Giuseppina Policarpo (Avis Bike Ruvo) tra le allieve donne, Antonio Giovanni Carlomagno (Team Bykers Viggiano) e Antonio Gramegna (Maglie Bike) tra gli juniores, Mario Andrea Marino (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli under 23 uomini, Chiara Radesca (Zhiraf Pagliaccia) tra le under 23 donne, Antonio Lavieri (Loco Bikers), Simone Adinolfi (Bike&Sport Team) e Celestino Tortorella (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite uomini, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) e Chiara Mazziotta (Team Bykers Viggiano) tra le élite donne.



In ambito amatoriale primati di categoria per Samuele Colonna (Loco Bikers) tra gli élite sport, Giuseppe Fiorile (Loco Bikers) tra i master 1, Luca Gargiulo (Becycle Club Lucky Team) tra i master 2, Mario Pasquariello (Velo Club Val d'Agri) tra i master 3, Antonio Romeo (Sirino Bike) tra i master 4, Donato Santarsiero (Lupus Bike Basilicata) tra i master 5 ed Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 7.



Le premiazioni sono avvenute in presenza di Carmine Acquasanta (Vice Presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana), Gianuario Fortunato (Presidente del Consiglio Comunale di Paterno), Antonio Mazzei (Assessore allo sport di Paterno), Michele Cirelli (Consigliere comunale di Paterno) Vincenzo Sileo (Delegato Regionale FCI Basilicata) e anche dai membri del comitato organizzatore della Loco Bikers con in testa il Presidente Salvatore Marsicovetere e il Vice Presidente Michele Lavieri (nonché referente per il ciclocross FCI Basilicata).







Le classifiche sono disponibile sul sito di Mtbonline a questo link 19 Coppa Città di Paterno - Paterno (PZ), 20 Luglio 2025







I CAMPIONI REGIONALI FCI BASILICATA MTB CROSS COUNTRY



Elite uomini: Antonio Lavieri (Loco Bikers)



Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)



Elite sport: Samuele Colonna (Loco Bikers)



Master 1: Giuseppe Fiorile (Loco Bikers)



Master 2: Francesco Scardino (Valle Mercure Mtb Adventure)



Master 3: Mario Pasquariello (Velo Club Val d'Agri)



Master 4: Antonio Romeo (Sirino Bike)



Master 5: Donato Santarsiero (Lupus Bike Basilicata)