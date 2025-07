Il prossimo 27 luglio il centro storico di Crispiano diventerà un circuito a cielo aperto per la terza edizione del “Trofeo dei Borghi – Memorial Piero Luscietti”, quarta tappa del campionato regionale organizzato da Bicinpuglia e coordinato dall’ASD Terranostra Team Bike. La gara, inserita nel calendario ufficiale UISP, non è solo un appuntamento sportivo ma un vero racconto di territorio: un percorso di 2,6 chilometri che si snoda fra vicoli, pietra viva e scorci panoramici, da ripetere undici volte per un dislivello complessivo che promette spettacolo ed equilibrio tecnico.

La manifestazione nasce nel segno di Piero Luscietti, figura carismatica del ciclismo amatoriale locale, e riunisce atleti di tutte le categorie – dagli Allievi agli Elite Sport, dalle donne Master alle fasce Over 60 – in una competizione a numero chiuso che richiama biker da tutta la Puglia e non solo. Come nelle passate edizioni, la community ciclistica regionale conta su un pubblico partecipe e su un’organizzazione che coniuga sicurezza (controllo circuito, assistenza sanitaria e servizio di marshal) e accoglienza: pacco gara personalizzato, pasta-party finale e premiazioni per singole categorie e squadre più numerose.

Il “Trofeo dei Borghi” è nato per far scoprire, tappa dopo tappa, il patrimonio storico dei piccoli comuni pugliesi. Dopo Galatina e Massafra, Crispiano rappresenta la terza fermata di un viaggio che proseguirà a Castellaneta e Carovigno, valorizzando la dimensione serale delle gare e l’idea di uno sport che dialoga con il paesaggio urbano. L’appuntamento di domenica si inserisce in un percorso che nel 2024 ha già visto la cittadina delle “Cento Masserie” ospitare il debutto del campionato, confermandosi scenario ideale per un format che unisce agonismo, turismo slow e promozione dei centri storici.

Il ritrovo è fissato in Piazza Madonna della Neve dalle 18:30 per verifica licenze e ritiro pacchi gara; la partenza ufficiale scatterà alle 20:00, con l’arrivo previsto intorno alle 21:15 e premiazioni a seguire nello stesso slargo. Iscrizioni aperte fino alle 23:59 di sabato 26 luglio sul portale Bicinpuglia al costo di 20 euro; sarà possibile registrarsi anche la sera stessa al prezzo di 30 euro, fino al raggiungimento dei cento partenti.

Con il tramonto a fare da cornice e i riflettori accesi lungo il circuito cittadino, Crispiano si prepara dunque a vivere una serata di adrenalina e festa collettiva: la sfida tra salite nervose, discese tecniche e tratti lastricati promette di incoronare i nuovi leader del “Trofeo dei Borghi 2025”, ma soprattutto di regalare al pubblico un’esperienza dove sport e identità si fondono in un’unica, luminosa notte di mezza estate.