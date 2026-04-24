Unificazione delle tre platee, Forestale, SAAP e ASA

150 giornate lavorative per tutti. Sono queste le richieste più urgenti proposte dalla USB Basilicata per i lavoratori forestali, in previsione dellavvio dei cantieri dal prossimo 4 Maggio e per la costruzione di una piattaforma unitaria e condivisa, che preveda anche:



- lavvio di una contrattazione regionale che assicuri regole chiare e la fine dellattuale gestione clientelare, a cominciare dalla normativa sull'orario di lavoro che elimini le regole oggi arbitrarie e unilaterali rispetto alla flessibilità e al recupero dei ritardi;



- la garanzia della sicurezza sui cantieri, con la dotazione dei dispositivi individuali, dellattrezzatura a norma, della presenza del materiale sanitario di primo soccorso, della predisposizione di bagni e spazi adeguati per i lavoratori e le lavoratrici;



- la riqualificazione professionale con la programmazione di corsi di formazione con regole di accesso chiare e verificabili e il riconoscimento automatico del secondo livello di inquadramento dopo un anno di anzianità;



- la fine della gestione arbitraria e ai limiti del lecito dei permessi e dei distacchi sindacali .



La USB ribadisce la necessità di partire già da quest'anno con il riconoscimento delle 150 giornate lavorative che, sommate alle 90 giornate di disoccupazione speciale, possono garantire la copertura contributiva per l'intero anno assicurando così un primo concreto livello di stabilizzazione.

È questo l'obbiettivo da raggiungere attraverso una forte e unitaria mobilitazione di tutti i lavoratori .



La Coordinatrice Regionale USB Basilicata

Rosalba Guglielmi

