-->
|
La voce della Politica
|Evangelista e Carella: La sicurezza sia priorità assoluta
24/04/2026
|In merito allincidente sul lavoro avvenuto ieri in Valbasento, presso la Sogemont RAEE di Pisticci Scalo, Gerardo Evangelista, Segretario Generale della Fim Cisl Basilicata, e Francesco Carella, Coordinatore Cisl di Matera, esprimono la loro piena vicinanza al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia, formulando i più sinceri auguri di una pronta guarigione.
I due rappresentanti sindacali ribadiscono con forza limportanza di rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso controlli più rigorosi e un impegno costante sul fronte della prevenzione.
Pur nel rispetto della buona fede dellazienda, sottolineano come oggi sia imprescindibile porre la sicurezza al primo posto, con lobiettivo di garantire condizioni di lavoro sempre più tutelate e ridurre in modo significativo il rischio di infortuni.
Infine, evidenziano la necessità di investire con maggiore decisione nella formazione e di promuovere un confronto continuo e strutturato con i lavoratori e con le rappresentanze sindacali, a partire da RLSA e RSU.
Su questo, la Fim Cisl Basilicata, insieme al rappresentante della sicurezza aziendale Michele Montefinese, Vittorio Agnese componente della segreteria e al responsabile regionale per la sicurezza Mimmo Ricci, ribadisce che la sicurezza nei luoghi di lavoro deve rappresentare una priorità assoluta per tutti.
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/04/2026 - Forestali Basilicata: USB chiede 150 giornate lavorative e unificazione platee
Unificazione delle tre platee, Forestale, SAAP e ASA
150 giornate lavorative per tutti. Sono queste le richieste più urgenti proposte dalla USB Basilicata per i lavoratori forestali, in previsione dellavvio dei cantieri dal prossimo 4 Maggio e per la costruzione di una ...-->continua
|
|
|24/04/2026 - Rotondella: lunedì 27 aprile linaugurazione della Palestra delle Autonomie
Lunedi 27 aprile, alle 18.30 a Rotondella nel quartiere Rotondella Due saranno inaugurati due Gruppi appartamento per l'educazione all'autonomia e alla vita indipendente di persone con disabilità.
Si chiama Palestra delle Autonomie, il progetto...-->continua
|
|
|24/04/2026 - Evangelista e Carella: La sicurezza sia priorità assoluta
In merito allincidente sul lavoro avvenuto ieri in Valbasento, presso la Sogemont RAEE di Pisticci Scalo, Gerardo Evangelista, Segretario Generale della Fim Cisl Basilicata, e Francesco Carella, Coordinatore Cisl di Matera, esprimono la loro piena vicinanza a...-->continua
|
|
|24/04/2026 - Confcooperative Basilicata rinnova la guida delle federazioni di settore: due nuovi presidenti e due conferme
Si è conclusa la stagione assembleare di Confcooperative Basilicata. Tra il 30 marzo e il 22 aprile 2026, le quattro federazioni di settore hanno rinnovato i propri organi direttivi in assemblee regionali che hanno rappresentato, oltre che momenti istituzional...-->continua
|
|
|24/04/2026 - Legambiente. Basilicata tra rinnovabili e petrolio: via libera agli impianti green ma restano le estrazioni fossili
Il Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi ha espresso parere favorevole per la costruzione di sei impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili in Basilicata. Si tratta di 1 impianto eolico da 36 MW (nel comune di Grottole) e 5 impianti agrivoltaici (...-->continua
|
|
|24/04/2026 - Missione Kenia in Italia: lunedì 27 aprile a Moliterno sarà firmato un Accordo Strategico Internazionale
Sui temi energia, Agritech e Carbon Credits si sta svolgendo da alcuni giorni in Italia una missione governativa e di operatori economici del Kenia guidata dal governatore della Contea del Kenia, che prende il nome dal fiume Thana, Prof. Dhadho Gaddae Godhana...-->continua
|
|
|24/04/2026 - Pittella: ''Il 25 Aprile non è solo memoria''
Il 25 aprile rappresenta il fondamento della nostra Repubblica e richiama il valore permanente della libertà riconquistata e della democrazia costruita nella Costituzione. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella,...-->continua
|
|