In merito allincidente sul lavoro avvenuto ieri in Valbasento, presso la Sogemont RAEE di Pisticci Scalo, Gerardo Evangelista, Segretario Generale della Fim Cisl Basilicata, e Francesco Carella, Coordinatore Cisl di Matera, esprimono la loro piena vicinanza al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia, formulando i più sinceri auguri di una pronta guarigione.



I due rappresentanti sindacali ribadiscono con forza limportanza di rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso controlli più rigorosi e un impegno costante sul fronte della prevenzione.



Pur nel rispetto della buona fede dellazienda, sottolineano come oggi sia imprescindibile porre la sicurezza al primo posto, con lobiettivo di garantire condizioni di lavoro sempre più tutelate e ridurre in modo significativo il rischio di infortuni.



Infine, evidenziano la necessità di investire con maggiore decisione nella formazione e di promuovere un confronto continuo e strutturato con i lavoratori e con le rappresentanze sindacali, a partire da RLSA e RSU.

Su questo, la Fim Cisl Basilicata, insieme al rappresentante della sicurezza aziendale Michele Montefinese, Vittorio Agnese componente della segreteria e al responsabile regionale per la sicurezza Mimmo Ricci, ribadisce che la sicurezza nei luoghi di lavoro deve rappresentare una priorità assoluta per tutti.