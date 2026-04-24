Lunedi 27 aprile, alle 18.30 a Rotondella  nel quartiere Rotondella Due  saranno inaugurati due Gruppi appartamento per l'educazione all'autonomia e alla vita indipendente di persone con disabilità.



Si chiama Palestra delle Autonomie, il progetto finanziato con fondi PNRR gestiti dallAmbito Territoriale Sociale Metapontino Collina Materana, di cui Policoro è Ente Capofila, che ha visto la realizzazione di due gruppi appartamento realizzati a Rotondella, pronti ad ospitare 12 persone con disabilità per unimportante esperienza di inclusione e autonomia.



Si tratta di due spazi accoglienti adiacenti e innovativi, dotati di cucina, sala pranzo, camere da letto e uno spazio per attività culturali e ludiche, pensato per percorsi di vita indipendente in modalità residenziale.

La gestione, in questa prima fase fino alla chiusura del programma PNRR, è affidata alla Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà di Bari, ente co-progettante con il Comune Capofila.



Allinaugurazione, oltre allAmministrazione Comunale di Rotondella, saranno presenti anche i ragazzi beneficiari del progetto, oltre che i Comuni afferenti allATS Metapontino Collina Materana, le autorità provinciali e regionali.



