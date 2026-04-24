-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Rotondella: lunedì 27 aprile linaugurazione della Palestra delle Autonomie

24/04/2026

Lunedi 27 aprile, alle 18.30 a Rotondella  nel quartiere Rotondella Due  saranno inaugurati due Gruppi appartamento per l'educazione all'autonomia e alla vita indipendente di persone con disabilità.

Si chiama Palestra delle Autonomie, il progetto finanziato con fondi PNRR gestiti dallAmbito Territoriale Sociale Metapontino Collina Materana, di cui Policoro è Ente Capofila, che ha visto la realizzazione di due gruppi appartamento realizzati a Rotondella, pronti ad ospitare 12 persone con disabilità per unimportante esperienza di inclusione e autonomia.

Si tratta di due spazi accoglienti adiacenti e innovativi, dotati di cucina, sala pranzo, camere da letto e uno spazio per attività culturali e ludiche, pensato per percorsi di vita indipendente in modalità residenziale.
La gestione, in questa prima fase fino alla chiusura del programma PNRR, è affidata alla Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà di Bari, ente co-progettante con il Comune Capofila.

Allinaugurazione, oltre allAmministrazione Comunale di Rotondella, saranno presenti anche i ragazzi beneficiari del progetto, oltre che i Comuni afferenti allATS Metapontino Collina Materana, le autorità provinciali e regionali.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
24/04/2026 - Forestali Basilicata: USB chiede 150 giornate lavorative e unificazione platee

Unificazione delle tre platee, Forestale, SAAP e ASA
150 giornate lavorative per tutti. Sono queste le richieste più urgenti proposte dalla USB Basilicata per i lavoratori forestali, in previsione dellavvio dei cantieri dal prossimo 4 Maggio e per la costruzione di una ...-->continua
24/04/2026 - Rotondella: lunedì 27 aprile linaugurazione della Palestra delle Autonomie

Lunedi 27 aprile, alle 18.30 a Rotondella  nel quartiere Rotondella Due  saranno inaugurati due Gruppi appartamento per l'educazione all'autonomia e alla vita indipendente di persone con disabilità.

Si chiama Palestra delle Autonomie, il progetto...-->continua
24/04/2026 - Evangelista e Carella: La sicurezza sia priorità assoluta

In merito allincidente sul lavoro avvenuto ieri in Valbasento, presso la Sogemont RAEE di Pisticci Scalo, Gerardo Evangelista, Segretario Generale della Fim Cisl Basilicata, e Francesco Carella, Coordinatore Cisl di Matera, esprimono la loro piena vicinanza a...-->continua
24/04/2026 - Confcooperative Basilicata rinnova la guida delle federazioni di settore: due nuovi presidenti e due conferme

Si è conclusa la stagione assembleare di Confcooperative Basilicata. Tra il 30 marzo e il 22 aprile 2026, le quattro federazioni di settore hanno rinnovato i propri organi direttivi in assemblee regionali che hanno rappresentato, oltre che momenti istituzional...-->continua
24/04/2026 - Legambiente. Basilicata tra rinnovabili e petrolio: via libera agli impianti green ma restano le estrazioni fossili

Il Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi ha espresso parere favorevole per la costruzione di sei impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili in Basilicata. Si tratta di 1 impianto eolico da 36 MW (nel comune di Grottole) e 5 impianti agrivoltaici (...-->continua
24/04/2026 - Missione Kenia in Italia: lunedì 27 aprile a Moliterno sarà firmato un Accordo Strategico Internazionale

Sui temi energia, Agritech e Carbon Credits si sta svolgendo da alcuni giorni in Italia una missione governativa e di operatori economici del Kenia guidata dal governatore della Contea del Kenia, che prende il nome dal fiume Thana, Prof. Dhadho Gaddae Godhana...-->continua
24/04/2026 - Pittella: ''Il 25 Aprile non è solo memoria''

Il 25 aprile rappresenta il fondamento della nostra Repubblica e richiama il valore permanente della libertà riconquistata e della democrazia costruita nella Costituzione. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella,...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo