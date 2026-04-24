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La voce della Politica
|Rotondella: lunedì 27 aprile linaugurazione della Palestra delle Autonomie
24/04/2026
|Lunedi 27 aprile, alle 18.30 a Rotondella nel quartiere Rotondella Due saranno inaugurati due Gruppi appartamento per l'educazione all'autonomia e alla vita indipendente di persone con disabilità.
Si chiama Palestra delle Autonomie, il progetto finanziato con fondi PNRR gestiti dallAmbito Territoriale Sociale Metapontino Collina Materana, di cui Policoro è Ente Capofila, che ha visto la realizzazione di due gruppi appartamento realizzati a Rotondella, pronti ad ospitare 12 persone con disabilità per unimportante esperienza di inclusione e autonomia.
Si tratta di due spazi accoglienti adiacenti e innovativi, dotati di cucina, sala pranzo, camere da letto e uno spazio per attività culturali e ludiche, pensato per percorsi di vita indipendente in modalità residenziale.
La gestione, in questa prima fase fino alla chiusura del programma PNRR, è affidata alla Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà di Bari, ente co-progettante con il Comune Capofila.
Allinaugurazione, oltre allAmministrazione Comunale di Rotondella, saranno presenti anche i ragazzi beneficiari del progetto, oltre che i Comuni afferenti allATS Metapontino Collina Materana, le autorità provinciali e regionali.
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|La Voce della Politica
|24/04/2026 - Forestali Basilicata: USB chiede 150 giornate lavorative e unificazione platee
Unificazione delle tre platee, Forestale, SAAP e ASA
150 giornate lavorative per tutti. Sono queste le richieste più urgenti proposte dalla USB Basilicata per i lavoratori forestali, in previsione dellavvio dei cantieri dal prossimo 4 Maggio e per la costruzione di una ...-->continua
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|24/04/2026 - Rotondella: lunedì 27 aprile linaugurazione della Palestra delle Autonomie
Lunedi 27 aprile, alle 18.30 a Rotondella nel quartiere Rotondella Due saranno inaugurati due Gruppi appartamento per l'educazione all'autonomia e alla vita indipendente di persone con disabilità.
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|24/04/2026 - Evangelista e Carella: La sicurezza sia priorità assoluta
In merito allincidente sul lavoro avvenuto ieri in Valbasento, presso la Sogemont RAEE di Pisticci Scalo, Gerardo Evangelista, Segretario Generale della Fim Cisl Basilicata, e Francesco Carella, Coordinatore Cisl di Matera, esprimono la loro piena vicinanza a...-->continua
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|24/04/2026 - Confcooperative Basilicata rinnova la guida delle federazioni di settore: due nuovi presidenti e due conferme
Si è conclusa la stagione assembleare di Confcooperative Basilicata. Tra il 30 marzo e il 22 aprile 2026, le quattro federazioni di settore hanno rinnovato i propri organi direttivi in assemblee regionali che hanno rappresentato, oltre che momenti istituzional...-->continua
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|24/04/2026 - Legambiente. Basilicata tra rinnovabili e petrolio: via libera agli impianti green ma restano le estrazioni fossili
Il Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi ha espresso parere favorevole per la costruzione di sei impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili in Basilicata. Si tratta di 1 impianto eolico da 36 MW (nel comune di Grottole) e 5 impianti agrivoltaici (...-->continua
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|24/04/2026 - Missione Kenia in Italia: lunedì 27 aprile a Moliterno sarà firmato un Accordo Strategico Internazionale
Sui temi energia, Agritech e Carbon Credits si sta svolgendo da alcuni giorni in Italia una missione governativa e di operatori economici del Kenia guidata dal governatore della Contea del Kenia, che prende il nome dal fiume Thana, Prof. Dhadho Gaddae Godhana...-->continua
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|24/04/2026 - Pittella: ''Il 25 Aprile non è solo memoria''
Il 25 aprile rappresenta il fondamento della nostra Repubblica e richiama il valore permanente della libertà riconquistata e della democrazia costruita nella Costituzione. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella,...-->continua
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