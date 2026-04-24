Si è conclusa la stagione assembleare di Confcooperative Basilicata. Tra il 30 marzo e il 22 aprile 2026, le quattro federazioni di settore hanno rinnovato i propri organi direttivi in assemblee regionali che hanno rappresentato, oltre che momenti istituzionali di rinnovo, occasioni di confronto approfondito sulle sfide strategiche della cooperazione lucana. Il bilancio è di due nuovi presidenti - Michele Grimolizzi per Confcooperative Agroalimentare e Pesca Basilicata e Mariano Marcogiuseppe per Confcooperative Cultura Turismo Sport Basilicata - e di due conferme: Antonio Candela alla guida di Confcooperative Lavoro e Servizi Basilicata e Michele Plati alla presidenza di Confcooperative Federsolidarietà Basilicata.

«Questa stagione assembleare restituisce un'immagine nitida di ciò che la cooperazione è e vuole continuare a essere in Basilicata: una rete viva, radicata nei territori, capace di rispondere ai bisogni delle comunità con competenza, responsabilità e visione» ha dichiarato Giuseppe Bruno, Presidente di Confcooperative Basilicata. «I nuovi presidenti e quelli confermati portano con sé esperienze diverse ma un impegno comune: fare della cooperazione uno strumento concreto di sviluppo, in un territorio che ha bisogno di chi ci crede e ci resta. A tutti loro va la fiducia e il pieno sostegno della confederazione per il lavoro che li attende».

Il ciclo si è aperto il 30 marzo a Rapolla, presso la sede dell'O.P. Rapolla Fiorente Soc. Coop. Agricola, con l'Assemblea Regionale di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Basilicata, dedicata al tema Cooperazione e filiere agroalimentari. Aggregazione, competitività e ricambio generazionale per il futuro del territorio lucano. L'assemblea ha sancito anche il cambio di denominazione della federazione, da "Confcooperative Fedagripesca" ad "Confcooperative Agroalimentare e Pesca Basilicata", espressione di un'identità più ampia e rappresentativa. Al rinnovo degli organi sociali è seguita l'elezione di Michele Grimolizzi alla presidenza della federazione. Un ringraziamento è stato rivolto ad Andrea Badursi, presidente uscente, per l'impegno con cui ha guidato la federazione nei mandati precedenti.

Grimolizzi è Presidente dell'O.P. Rapolla Fiorente Soc. Coop. Agricola, cooperativa olivicola con sede a Rapolla (PZ), attiva dal 1968 e prima organizzazione di produttori del settore olivicolo riconosciuta dalla Regione Basilicata. Oggi riunisce circa 450 soci olivicoltori su oltre 700 ettari coltivati biologicamente nel territorio del Vulture.

Il 10 aprile, nella suggestiva cornice della Cappella dei Celestini di Potenza, si è riunita l'Assemblea Regionale di Confcooperative Cultura Turismo Sport Basilicata sul tema Cultura e Cooperazione. Generare economia a misura delle comunità. La giornata ha posto al centro il ruolo della cooperazione nella valorizzazione dei territori e nel rafforzamento dell'identità delle comunità locali, con particolare attenzione alle aree interne. L'assemblea ha eletto Mariano Marcogiuseppe nuovo Presidente della federazione. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Lucia Pia Vita Surano, presidente uscente, per la passione e la competenza con cui ha guidato la federazione.

Marcogiuseppe è Presidente della cooperativa Einca Service, nata con l'obiettivo di sviluppare il turismo innovativo e promuovere il territorio lucano, gestisce le attività del Planetario Osservatorio Astronomico di Anzi, diventato uno dei centri più importanti d'Italia per la didattica e la divulgazione astronomica e scientifica.



Il 15 aprile, presso la Sala Ferracuti del Parco del Seminario di Potenza, è stata la volta dell'Assemblea Regionale di Confcooperative Lavoro e Servizi Basilicata, incentrata su Cooperative e Innovazione. La transizione digitale per lo sviluppo del lavoro e dei servizi. Al centro dei lavori il ruolo strategico dell'innovazione e della digitalizzazione per rafforzare la competitività del sistema cooperativo. L'assemblea ha confermato Antonio Candela alla presidenza della federazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Michele Lapadula, già presidente della federazione, per il contributo offerto alla crescita del sistema cooperativo.

Candela è Amministratore Delegato di Universosud Società Cooperativa. La cooperativa Universosud offre servizi di comunicazione, marketing e progettazione culturale.

A chiudere il ciclo, il 22 aprile al Polo Bibliotecario di Potenza, l'Assemblea Regionale di Confcooperative Federsolidarietà Basilicata, dedicata al tema Cooperazione Sociale. Inclusione, territori e nuove opportunità. L'incontro ha posto al centro il valore della cooperazione sociale come motore per leggere i nuovi bisogni, attivare risposte efficaci sui territori e rafforzare i servizi fondamentali per le persone. L'assemblea ha confermato Michele Plati alla presidenza della federazione per il secondo mandato, alla presenza del Presidente Nazionale di Confcooperative Federsolidarietà, Stefano Granata.

Plati è Presidente della Cooperativa Sociale Il Sicomoro di Matera, fondata nel 2002 e attiva nei settori dell'accoglienza dei migranti, dell'assistenza agli anziani, della cura dei disabili e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La stagione di rinnovi ha riguardato anche altri organismi del sistema confederale. Giuseppe Fragasso, Presidente della cooperativa Gentile, assume la funzione di coordinatore di Confcooperative Habitat Basilicata, la federazione che rappresenta le cooperative attive nel settore dell'edilizia abitativa. Felice Tauro, Presidente della cooperativa CER Lucana, è il nuovo delegato per Confcooperative Consumo Basilicata.



Sul piano degli organismi confederali, accanto al Presidente di Confcooperative Basilicata Giuseppe Bruno, ad Annalisa Percoco, Vicepresidente, e Filomena Pugliese, Segretario Generale, è stata confermata alla presidenza della Commissione Donne Dirigenti Domenica Lapolla. Si unisce anche Cosimo Ambrosecchia, nuovo coordinatore dei Giovani Cooperatori, l'organismo che promuove il protagonismo delle nuove generazioni all'interno del movimento cooperativo lucano.

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Le dichiarazioni dei presidenti

Michele Grimolizzi, neo-Presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Basilicata: «Raccolgo con orgoglio e senso di responsabilità questo incarico. Il nostro obiettivo è costruire un sistema cooperativo agroalimentare ancora più coeso e competitivo, capace di valorizzare le eccellenze del territorio lucano e di attrarre le nuove generazioni. Lavoreremo insieme, con le cooperative associate e con le istituzioni, per rafforzare le filiere e aprire nuovi mercati»

Mariano Marcogiuseppe, neo-Presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Basilicata: «La consapevolezza di quanto i settori della cultura, del turismo e dello sport possano essere un motore reale di sviluppo per la Basilicata, mi spinge a guardare questo incarico con grande entusiasmo. La nostra regione ha un patrimonio straordinario, e bisogna ripartire dalle aree interne, dalla cultura materiale, dai saperi locali, dalle comunità che resistono allo spopolamento. La cooperazione in ambito culturale, turistico e sportivo è il dispositivo adatto per trasformare questo patrimonio in opportunità concrete di lavoro e di crescita. Così permetteremo ai giovani di restare e di ritornare: loro i costruttori di futuro»

Antonio Candela, Presidente confermato di Confcooperative Lavoro e Servizi Basilicata: «Accolgo con senso di responsabilità la conferma alla presidenza della federazione. È un incarico che interpreto come impegno collettivo, al servizio delle cooperative (lavoro e servizi) e dei territori. Lavoreremo per rafforzare il ruolo della federazione e degli 11 settori che rappresenta quali Cleaning and Facility Management, Costruzioni, Digitalizzazione e Innovazione, Servizi alle imprese, Vigilanza e Sicurezza, Ristorazione, Trasporto merci e Logistica, Trasporto Pubblico Locale di linea e non di linea, Portualità, Produzione di beni, Servizi ambientali ed Efficientamento energetico, come motore di sviluppo sostenibile, capace di generare lavoro di qualità, innovazione e coesione. In un contesto complesso, è necessario accompagnare le imprese nei processi di cambiamento, valorizzare le competenze e creare nuove opportunità per i giovani»

Michele Plati, Presidente confermato di Confcooperative Federsolidarietà Basilicata: «La cooperazione sociale sta attraversando un passaggio epocale in termini generazionali e soprattutto di impatto sulla propria azione delle politiche pubbliche. Le cooperative sociali costituiscono presidi sociali per i quali la Federazione deve essere un concreto punto di riferimento: si tratta di costruire un sistema equo capace di dare risposte ai cittadini in un quadro di sostenibilità economica. Il lavoro con le parti sociali e gli Enti Locali, oltre che con la Regione sarà una costante collaborazione nellottica di rafforzare questi principi»