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La voce della Politica
|Pittella: ''Il 25 Aprile non è solo memoria''
24/04/2026
|Il 25 aprile rappresenta il fondamento della nostra Repubblica e richiama il valore permanente della libertà riconquistata e della democrazia costruita nella Costituzione. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, in occasione della Festa della Liberazione.
La memoria della Liberazione dal nazifascismo non appartiene a una parte del Paese, ma alla sua intera comunità nazionale. È il patrimonio civile che donne e uomini hanno costruito a prezzo altissimo, e che si rinnova nella difesa quotidiana dei principi costituzionali, dell'uguaglianza e della dignità della persona.
Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Liberazione rappresenta il riscatto morale e civile di un popolo e i valori che ne scaturirono non appartengono a una stagione storica conclusa: sono il fondamento della nostra convivenza civile e della presenza dell'Italia nel contesto internazionale.
La storia torna a fare domande che credevamo già risolte. Assistiamo, con preoccupazione, ai conflitti che insanguinano intere regioni del mondo, allappannarsi dei confini tra democrazie e regimi autoritari, alla crescita di populismi e nazionalismi, alle torsioni autoritarie che minacciano i valori sui quali lEuropa democratica è stata costruita, a revisionismi che tradiscono la memoria di chi ha dato la vita per la libertà. Davanti a questo, il 25 aprile non è soltanto memoria: è la risposta che l'Italia ha già saputo dare e che vale ancora.
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|La Voce della Politica
|24/04/2026 - Missione Kenia in Italia: lunedì 27 aprile a Moliterno sarà firmato un Accordo Strategico Internazionale
Sui temi energia, Agritech e Carbon Credits si sta svolgendo da alcuni giorni in Italia una missione governativa e di operatori economici del Kenia guidata dal governatore della Contea del Kenia, che prende il nome dal fiume Thana, Prof. Dhadho Gaddae Godhana, su invito del...-->continua
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|24/04/2026 - Pittella: ''Il 25 Aprile non è solo memoria''
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|23/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello: Trasparenza e verifica sulluso delle risorse''
A margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, ribadiscono che prosegue con determinazione il lavoro di Basilicata Casa Comu...-->continua
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|23/04/2026 - Basilicata, Pd: Il governo regionale scarica i costi sui cittadini
Il senatore Daniele Manca, Commissario regionale del Pd Basilicata, e lonorevole Vincenzo Amendola annunciano la presentazione di interrogazioni al Ministro dellEconomia, alla Camera, a firma dellonorevole Amendola, e al Senato, a firma del senatore Manca, ...-->continua
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|23/04/2026 - Sanità nel Senisese, appello ai sindaci: Non è più tempo di rinvii
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del gruppo di lavoro Iniziativa Sanità nel Senisese indirizzata ai sindaci dellarea.
Ai Sindaci del Senisese,
il diritto alla salute nel nostro territorio è oggi seriamente compromesso. Nel Senisese o...-->continua
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|23/04/2026 - Cgil Mt_incontro Costituzione italiana_24 aprile
Si terrà venerdì 24 aprile alle 17,30, alla Camera di Commercio di Matera, l'incontro "La Costituzione italiana: principi fondamentali e sfide di oggi" organizzato dalla Cgil di Matera in occasione della Festa della Liberazione dell'Italia dall'occupazione naz...-->continua
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|23/04/2026 - Strade provinciali e rurali, Lacorazza: non è più tempo di annunci
A distanza di settimane ci vediamo costretti a tornare a sollecitare, labbiamo fatto anche questa mattina in Commissione con forza, lattuazione concreta degli impegni assunti in materia di viabilità provinciale e rurale in Basilicata. È trascorso oltre un m...-->continua
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