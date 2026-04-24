Il 25 aprile rappresenta il fondamento della nostra Repubblica e richiama il valore permanente della libertà riconquistata e della democrazia costruita nella Costituzione. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, in occasione della Festa della Liberazione.



La memoria della Liberazione dal nazifascismo non appartiene a una parte del Paese, ma alla sua intera comunità nazionale. È il patrimonio civile che donne e uomini hanno costruito a prezzo altissimo, e che si rinnova nella difesa quotidiana dei principi costituzionali, dell'uguaglianza e della dignità della persona.



Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Liberazione rappresenta il riscatto morale e civile di un popolo e i valori che ne scaturirono non appartengono a una stagione storica conclusa: sono il fondamento della nostra convivenza civile e della presenza dell'Italia nel contesto internazionale.



La storia torna a fare domande che credevamo già risolte. Assistiamo, con preoccupazione, ai conflitti che insanguinano intere regioni del mondo, allappannarsi dei confini tra democrazie e regimi autoritari, alla crescita di populismi e nazionalismi, alle torsioni autoritarie che minacciano i valori sui quali lEuropa democratica è stata costruita, a revisionismi che tradiscono la memoria di chi ha dato la vita per la libertà. Davanti a questo, il 25 aprile non è soltanto memoria: è la risposta che l'Italia ha già saputo dare e che vale ancora.



