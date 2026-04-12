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La voce della Politica
|Capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale: piena compattezza e coesione
12/04/2026
|I Capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale riaffermano con determinazione la piena compattezza e coesione della coalizione a sostegno dellazione del Governo regionale.
In una fase che impone rigore, serietà e senso di responsabilità - dichiarano - siamo pienamente consapevoli della delicatezza dellattuale manovra di bilancio. Proprio per questo, il nostro impegno è rivolto a un lavoro di merito serio e approfondito, finalizzato a rendere il provvedimento sempre più aderente alle reali esigenze della comunità lucana, nel quadro di un equilibrio necessario tra tenuta dei conti pubblici e tutela dei cittadini.
I Capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale ribadiscono che "il documento approvato rappresenta un passaggio necessario e fondamentale, anche in relazione alla esigenza di consentire alla Regione Basilicata di presentarsi nelle sedi istituzionali competenti, a partire dal confronto con il MEF, nelle condizioni richieste per evitare conseguenze gravissime per il sistema sanitario lucano.
Allo stesso tempo - evidenziano - è chiaro che questo passaggio non esaurisce il lavoro politico della maggioranza. Il percorso di bilancio proseguirà infatti con ulteriori atti e con un confronto serio nelle sedi competenti, attraverso i quali saremo in grado di rafforzare ulteriormente il provvedimento, mantenendo fermo il necessario equilibrio tra il rigore dei conti e le necessità reali della Basilicata.
In merito alle interlocuzioni politiche delle ultime ore - concludono - i Capigruppo rinnovano al Presidente Vito Bardi la propria piena fiducia e il proprio convinto sostegno, nella certezza che, nel rispetto delle prerogative istituzionali e con il contributo responsabile dellintera maggioranza, saranno garantite stabilità politica, continuità amministrativa e piena tutela dellinteresse regionale.
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|12/04/2026 - Capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale: piena compattezza e coesione
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