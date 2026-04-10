Il Presidente Cia Basilicata Leonardo Moscaritolo intervenuto al Tavolo Verde dedicato alle conseguenze degli eventi calamitosi dei giorni scorsi ha segnalato allAssessore Cicala e ai Dirigenti del Dipartimento di provvedere ad ogni opportuna e utile verifica finalizzata a quantificare i danni registrati alle strutture, le colture danneggiate, oltre ai diffusi fenomeni di frane e smottamenti, compresa limpossibilità di effettuare le ordinarie lavorazioni agronomiche di importanti comparti tra cui quello cerealicolo. Tutto questo per sostenere e favorire il riconoscimento e la decretazione dello stato di calamità naturale dei territori interessati.



Lincontro  riferisce una nota  ha consentito lapprofondimento di due bandi: il primo SRD07 con una dotazione finanziaria di euro 18 Meuro riguardante la viabilità e la rete viaria rurale i cui beneficiari sono i Comuni singoli o associati della Regione Basilicata, per i quali la CIA agricoltori ha avanzato alcune proposte migliorative a favore di tutti i Comuni della Basilicata in particolare per quelli che hanno una superficie territoriale inferiore a 50 Kmq e che potranno usufruire sia in forma singola che associata di un finanziamento proporzionale alle rispettive estensioni.



Un secondo bando con una dotazione finanziaria di 1,5 Meuro relativo ad interventi riguardanti la prevenzione riveniente da danni da calamità naturali e eventi climatici finalizzato allacquisto di beni e attrezzature destinati alla difesa attiva, quali reti antigrandine e copertura in pvc.



Un ulteriore punto oggetto di informativa e confronto è stato quello relativo allaggiornamento sugli eventi climatici e alluvionali di fine di marzo u.s..



Sono state segnalati dagli Uffici competenti gli eventi estremi quali la forte grandinata con durata di oltre 45 minuti e che ha interessato i Comuni dellarea Jonica Rotondella, Nova Siri e Tursi.



Inoltre sono state presentate le risultanze del servizio satellitare e di telerilevamento di cui dispone la Regione Basilicata (Neurus-Copernicus) tramite il quale sono stati evidenziati i fenomeni di esondazione e straripamento nei bacini fluviali del Basento, del Bradano, Agri e del Sinni e che hanno determinato considerate le portate di piena consistenti danni specie nei territori jonico-metapontino e pre-costiero con allagamenti di migliaia e migliaia di ettari di terreni e danni a colture di pregio, come pure anche se in misura minore vi sono stati esondazioni nel bacino del fiume Ofanto in agro di Basilicata in località leonessa di Melfi.



Su questo punto la Cia ha proposto che la Regione Basilicata si doti di un piano di manutenzione straordinaria dei principali fiumi e avvii interventi per eliminare limitazioni agli invasi.



Queste indicazioni e questo percorso secondo il Presidente Moscaritolo possono concretamente favorire adeguati ristori e la rapida ripresa produttiva delle aree colpite e delle aziende danneggiate.