-->
|
La voce della Politica
|Basilicata, opposizione allattacco: ''Centrodestra diviso e senza guida, si apra subito la crisi''
12/04/2026
|Il voto contrario espresso dallassessore alle Politiche Agricole non è solo un fatto grave: è la certificazione definitiva del fallimento politico del centrodestra alla guida della Regione Basilicata. Una maggioranza lacerata, incapace di confrontarsi, divisa persino sugli atti fondamentali per il governo della Regione.
Le parole e le motivazioni rese pubbliche dallassessore sono durissime e inequivocabili: assenza di confronto, metodo inadeguato, totale disattenzione verso un settore strategico come lagricoltura. È la fotografia impietosa di una Giunta allo sbando, priva di una direzione politica e incapace di programmare il futuro.
Siamo di fronte a un fatto senza precedenti su un provvedimento cardine come il bilancio regionale. Non si tratta di una divergenza tecnica, ma di una frattura politica profonda che rende evidente come questa maggioranza non sia più in grado di governare.
Continuare a far finta di nulla sarebbe irresponsabile e offensivo nei confronti dei cittadini lucani. La verità è sotto gli occhi di tutti: il centrodestra è imploso.
E questo fallimento esplode anche per lassenza di un piano strategico, per una sanità in crisi e in perenne deficit, per lillusione del bonus gas e per bilanci ormai senza nessuna direzione.
Per queste ragioni chiediamo con fermezza al Presidente della Regione di prendere atto immediatamente della crisi politica in atto e di aprire la crisi di governo. Ogni ulteriore tentativo di rinviare o nascondere questa situazione rappresenterebbe solo un accanimento nel mantenere in vita unesperienza ormai esaurita.
La Basilicata non può permettersi una guida debole, divisa e paralizzata. Serve un cambio netto, subito.
Potenza, 11 aprile 2026
I consiglieri regionali di opposizione Alessia Araneo, Antonio Bochicchio, Angelo Chiorazzo, Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese, Viviana Verri, Giovanni Vizziello
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/04/2026 - Basilicata, opposizione allattacco: ''Centrodestra diviso e senza guida, si apra subito la crisi''
Il voto contrario espresso dallassessore alle Politiche Agricole non è solo un fatto grave: è la certificazione definitiva del fallimento politico del centrodestra alla guida della Regione Basilicata. Una maggioranza lacerata, incapace di confrontarsi, divisa persino sugli ...-->continua
|
|
|11/04/2026 - Dispersione scolastica: DAprile (Uil Scuola), continuiamo su questa strada
I dati più recenti indicano un miglioramento significativo sulla dispersione scolastica che è scesa all8,2%, superando in anticipo gli obiettivi europei. È un segnale positivo che va riconosciuto. Ad affermarlo è il Segretario generale della Uil Scuola Rua,...-->continua
|
|
|10/04/2026 - Tavolo Verde : proposte presidente Cia Moscaritolo
Il Presidente Cia Basilicata Leonardo Moscaritolo intervenuto al Tavolo Verde dedicato alle conseguenze degli eventi calamitosi dei giorni scorsi ha segnalato allAssessore Cicala e ai Dirigenti del Dipartimento di provvedere ad ogni opportuna e utile verific...-->continua
|
|
|10/04/2026 - Confcommercio, focus su contrattazione collettiva e CCNL Terziario: confronto tra professionisti e parti sociali
Si è svolto, presso Confcommercio Basilicata, un incontro dedicato alla contrattazione collettiva di settore, rivolto ai professionisti degli Ordini commercialisti e consulenti del lavoro, che ha consentito di approfondire opportunità e benefici derivanti dall...-->continua
|
|
|10/04/2026 - Tavolo Verde, Cicala: ''Dalla risposta immediata a una strategia strutturata per sostenere lagricoltura lucana''
Di fronte agli eventi climatici che stanno interessando il nostro territorio, serve una risposta immediata ma anche la capacità di costruire un percorso strutturato che rafforzi nel tempo il sistema agricolo lucano.
Lo dichiara lAssessore alle Poli...-->continua
|
|
|10/04/2026 - Tecnologie avanzate e rafforzamento dellofferta oncologica: lintervento dellassessore Latronico allopen day del CROB
In occasione dellopen day TecnoCrob, promosso dallIRCCS Crob di Rionero in Vulture, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato alla presentazione delle nuove...-->continua
|
|
|10/04/2026 - Sanità privata e Rsa, il 13 aprile conferenza stampa dei sindacati in vista dello sciopero nazionale del 17 aprile
È convocata lunedì 13 aprile alle 10, nella sede Cgil di via del Gallitello, a Potenza, la conferenza stampa di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per spiegare le ragioni dello sciopero nazionale nella sanità privata e nelle Rsa proclamato il prossimo 17 aprile. Sono ...-->continua
|
|