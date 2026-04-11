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Dispersione scolastica: DAprile (Uil Scuola), continuiamo su questa strada

11/04/2026

I dati più recenti indicano un miglioramento significativo sulla dispersione scolastica che è scesa all8,2%, superando in anticipo gli obiettivi europei. È un segnale positivo che va riconosciuto. Ad affermarlo è il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe DAprile durante il congresso regionale della Uil Scuola Basilicata in corso a Pignola.



Non fermiamoci qui, continuiamo su questa strada. Il rischio è di guardare solo ai numeri senza affrontare le cause. Dove mancano servizi, infrastrutture e sostegno alle famiglie, aumenta il rischio di abbandono. Ridurre i divari territoriali deve restare una priorità.



Sullipotesi di didattica a distanza a seguito della crisi energetica, DAprile ha ribadito: Parlare oggi di Dad rischia di generare confusione. Lesperienza del Covid avrebbe dovuto insegnarci a trasformare una fase difficile in capacità organizzativa e strumenti strutturali. Invece rischiamo ancora di farci trovare impreparati.



La didattica a distanza  ha precisato  è uno strumento complementare e non può sostituire quella in presenza. Siamo convinti che il personale della scuola, anche questa volta, saprà affrontare eventuali criticità con responsabilità, ma servono indicazioni chiare e investimenti adeguati.



Forte anche il richiamo al tema della sicurezza: La scuola deve essere il luogo sicuro per eccellenza. Episodi gravi, come le aggressioni al personale, dimostrano che non siamo più di fronte a casi isolati ma a un fenomeno che va affrontato in modo sistemico.



Non è accettabile  ha concluso  che chi lavora nella scuola debba temere per la propria incolumità. Servono risorse, formazione e un approccio organico alla sicurezza che coinvolga istituzioni, famiglie e comunità. Educare al rispetto, è questa la strada giusta.



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