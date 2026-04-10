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La voce della Politica
|Tavolo Verde, Cicala: ''Dalla risposta immediata a una strategia strutturata per sostenere lagricoltura lucana''
10/04/2026
|Di fronte agli eventi climatici che stanno interessando il nostro territorio, serve una risposta immediata ma anche la capacità di costruire un percorso strutturato che rafforzi nel tempo il sistema agricolo lucano.
Lo dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, a margine del Tavolo Verde con le organizzazioni professionali agricole, svoltosi questa mattina.
Nel corso dellincontro è stato fatto il punto sul quadro dei danni registrati e sulle azioni già attivate dalla Regione nelle prime ore e nei giorni successivi agli eventi, a partire dai sopralluoghi sul territorio, dalla raccolta delle segnalazioni e dallattivazione degli strumenti a supporto delle imprese agricole.
È stato inoltre condiviso il percorso che porterà alla richiesta di riconoscimento dello stato di calamità, che sarà proposta alla Giunta regionale una volta completata la ricognizione dei danni e, successivamente, trasmessa al Ministero dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, al fine di attivare gli strumenti nazionali di sostegno.
Abbiamo messo in campo una strategia che si articola su più livelli ha sottolineato Cicala : dallattivazione immediata delle misure disponibili, alla programmazione degli interventi regionali, fino al coinvolgimento del Governo nazionale e delle istituzioni europee per rafforzare le risposte a favore dei territori maggiormente colpiti. In questa direzione, il Dipartimento sta lavorando al rafforzamento delle misure previste dal CSR Basilicata 2023-2027, sia per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato sia per sostenere interventi di prevenzione e innovazione, con particolare attenzione alla possibilità di prevedere criteri di priorità e premialità per le aree colpite dagli eventi calamitosi. Parallelamente, è stato avviato un confronto con il livello nazionale per valutare ulteriori strumenti di sostegno, anche in raccordo con le altre Regioni interessate, e per costruire una risposta coordinata e adeguata alla portata degli eventi. Stiamo lavorando secondo un percorso chiaro ha concluso lAssessore : interventi nelle prime ore, azioni nei giorni successivi e misure strutturate nelle settimane a seguire. Un lavoro che tiene insieme emergenza e visione, con lobiettivo di garantire un sostegno concreto alle imprese agricole e rafforzare la capacità del nostro sistema di affrontare eventi sempre più complessi.
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