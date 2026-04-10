È convocata lunedì 13 aprile alle 10, nella sede Cgil di via del Gallitello, a Potenza, la conferenza stampa di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per spiegare le ragioni dello sciopero nazionale nella sanità privata e nelle Rsa proclamato il prossimo 17 aprile. Sono oltre 300.000 le professioniste e i professionisti che continuano ogni giorno a garantire cure e assistenza ai cittadini senza il giusto riconoscimento economico e professionale, in attesa del rinnovo

dei contratti nazionali Aris/Aiop da 8 e 14 anni. In Basilicata la vertenza riguarda i lavoratori e le lavoratrici di Universo salute, Istituto Padri Trinitari e Fondazione Don Gnocchi che lunedì 13 aprile si riuniranno in assemblea.