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La voce della Politica
|Sanità privata e Rsa, il 13 aprile conferenza stampa dei sindacati in vista dello sciopero nazionale del 17 aprile
10/04/2026
|È convocata lunedì 13 aprile alle 10, nella sede Cgil di via del Gallitello, a Potenza, la conferenza stampa di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per spiegare le ragioni dello sciopero nazionale nella sanità privata e nelle Rsa proclamato il prossimo 17 aprile. Sono oltre 300.000 le professioniste e i professionisti che continuano ogni giorno a garantire cure e assistenza ai cittadini senza il giusto riconoscimento economico e professionale, in attesa del rinnovo
dei contratti nazionali Aris/Aiop da 8 e 14 anni. In Basilicata la vertenza riguarda i lavoratori e le lavoratrici di Universo salute, Istituto Padri Trinitari e Fondazione Don Gnocchi che lunedì 13 aprile si riuniranno in assemblea.
archivio
|La Voce della Politica
|10/04/2026 - Tavolo Verde : proposte presidente Cia Moscaritolo
Il Presidente Cia Basilicata Leonardo Moscaritolo intervenuto al Tavolo Verde dedicato alle conseguenze degli eventi calamitosi dei giorni scorsi ha segnalato allAssessore Cicala e ai Dirigenti del Dipartimento di provvedere ad ogni opportuna e utile verifica finalizzata a...-->continua
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|10/04/2026 - Confcommercio, focus su contrattazione collettiva e CCNL Terziario: confronto tra professionisti e parti sociali
Si è svolto, presso Confcommercio Basilicata, un incontro dedicato alla contrattazione collettiva di settore, rivolto ai professionisti degli Ordini commercialisti e consulenti del lavoro, che ha consentito di approfondire opportunità e benefici derivanti dall...-->continua
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|10/04/2026 - Tavolo Verde, Cicala: ''Dalla risposta immediata a una strategia strutturata per sostenere lagricoltura lucana''
Di fronte agli eventi climatici che stanno interessando il nostro territorio, serve una risposta immediata ma anche la capacità di costruire un percorso strutturato che rafforzi nel tempo il sistema agricolo lucano.
Lo dichiara lAssessore alle Poli...-->continua
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|10/04/2026 - Tecnologie avanzate e rafforzamento dellofferta oncologica: lintervento dellassessore Latronico allopen day del CROB
In occasione dellopen day TecnoCrob, promosso dallIRCCS Crob di Rionero in Vulture, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato alla presentazione delle nuove...-->continua
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|10/04/2026 - Sanità privata e Rsa, il 13 aprile conferenza stampa dei sindacati in vista dello sciopero nazionale del 17 aprile
È convocata lunedì 13 aprile alle 10, nella sede Cgil di via del Gallitello, a Potenza, la conferenza stampa di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per spiegare le ragioni dello sciopero nazionale nella sanità privata e nelle Rsa proclamato il prossimo 17 aprile. Sono ...-->continua
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|10/04/2026 - Sanità, Bochicchio: Il PSR sia terreno di dialogo e apertura
Stanno proseguendo le audizioni in Commissione dei professionisti e degli operatori del settore sanitario sulla proposta di PSR. Anche gli ambiti socio-territoriali, pur a fronte di una valutazione del Piano come documento scientificamente valido, evidenziano...-->continua
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|10/04/2026 - Giordano (UGL Matera): tragedie stradali in Basilicata, sicurezza sempre più urgente.
LUGL Matera esprime profondo cordoglio per le vittime dei recenti incidenti stradali avvenuti in Basilicata e ribadisce con forza lurgenza di interventi concreti per garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori.
Ieri pomeriggio, sulla stata...-->continua
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