In occasione dellopen day TecnoCrob, promosso dallIRCCS Crob di Rionero in Vulture, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato alla presentazione delle nuove tecnologie destinate al potenziamento delle attività diagnostiche e terapeutiche dellIstituto. Lintervento si inserisce nellambito dellomonimo progetto, sostenuto da investimenti complessivi superiori a 20 milioni di euro.



Liniziativa ha rappresentato unoccasione di confronto sulle prospettive di sviluppo dellIstituto, sempre più orientato a consolidare il proprio ruolo di polo oncologico di riferimento nel Mezzogiorno.



Nel corso del suo intervento, lAssessore ha evidenziato come le nuove dotazioni costituiscano un elemento strategico per il miglioramento dei percorsi di diagnosi e cura, sottolineando il valore di tecnologie avanzate in grado di rafforzare la vocazione del CROB quale centro di ricerca e cura su scala nazionale.



Il CROB si conferma un polo di riferimento del Sud Italia  ha dichiarato Latronico  capace di offrire risposte adeguate ai cittadini e contribuire in modo concreto al contenimento della migrazione sanitaria.



LAssessore ha inoltre richiamato il quadro complessivo degli investimenti in sanità, evidenziando il contributo della Missione 6 del PNRR al rinnovamento del parco tecnologico del Servizio sanitario regionale: un percorso che coniuga innovazione, programmazione e capacità di governo delle risorse.



Sul fronte delle risorse umane, è stato ricordato come nel solo 2025 siano state reclutate oltre 700 unità tra personale medico e sanitario, a fronte di piani assunzionali complessivi che puntano a circa 1.400 unità. In tale contesto, il CROB si distingue anche per la propria capacità attrattiva, richiamando professionisti qualificati anche da fuori regione. A rafforzare ulteriormente questo percorso, si inserisce anche la sottoscrizione odierna di due contratti di lavoro a tempo indeterminato con altrettanti specialisti ematologi, a supporto delle attività cliniche e di ricerca dellIstituto.



