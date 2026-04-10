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La voce della Politica
|Tecnologie avanzate e rafforzamento dellofferta oncologica: lintervento dellassessore Latronico allopen day del CROB
10/04/2026
|In occasione dellopen day TecnoCrob, promosso dallIRCCS Crob di Rionero in Vulture, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato alla presentazione delle nuove tecnologie destinate al potenziamento delle attività diagnostiche e terapeutiche dellIstituto. Lintervento si inserisce nellambito dellomonimo progetto, sostenuto da investimenti complessivi superiori a 20 milioni di euro.
Liniziativa ha rappresentato unoccasione di confronto sulle prospettive di sviluppo dellIstituto, sempre più orientato a consolidare il proprio ruolo di polo oncologico di riferimento nel Mezzogiorno.
Nel corso del suo intervento, lAssessore ha evidenziato come le nuove dotazioni costituiscano un elemento strategico per il miglioramento dei percorsi di diagnosi e cura, sottolineando il valore di tecnologie avanzate in grado di rafforzare la vocazione del CROB quale centro di ricerca e cura su scala nazionale.
Il CROB si conferma un polo di riferimento del Sud Italia ha dichiarato Latronico capace di offrire risposte adeguate ai cittadini e contribuire in modo concreto al contenimento della migrazione sanitaria.
LAssessore ha inoltre richiamato il quadro complessivo degli investimenti in sanità, evidenziando il contributo della Missione 6 del PNRR al rinnovamento del parco tecnologico del Servizio sanitario regionale: un percorso che coniuga innovazione, programmazione e capacità di governo delle risorse.
Sul fronte delle risorse umane, è stato ricordato come nel solo 2025 siano state reclutate oltre 700 unità tra personale medico e sanitario, a fronte di piani assunzionali complessivi che puntano a circa 1.400 unità. In tale contesto, il CROB si distingue anche per la propria capacità attrattiva, richiamando professionisti qualificati anche da fuori regione. A rafforzare ulteriormente questo percorso, si inserisce anche la sottoscrizione odierna di due contratti di lavoro a tempo indeterminato con altrettanti specialisti ematologi, a supporto delle attività cliniche e di ricerca dellIstituto.
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|La Voce della Politica
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