La voce della Politica
|Pietragalla, il 5 marzo la presentazione del Progetto AlBa contro la violenza di genere
4/03/2026
|Si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Pietragalla in via San Demetrio 94, la presentazione del Progetto AlBa, iniziativa territoriale di contrasto alla violenza di genere realizzata a livello locale nellAmbito socio-territoriale Alto Basento e promosso da Differenza Donna APS in collaborazione con lUfficio di Piano, i Comuni dellAmbito e la rete territoriale dei servizi pubblici e del terzo settore.
Il Progetto AlBa nasce con lobiettivo di rafforzare la rete antiviolenza locale e promuovere una cultura del rispetto e della parità attraverso unazione integrata e capillare sul territorio. Liniziativa prevede attività di sensibilizzazione nelle scuole, eventi pubblici, iniziative culturali e percorsi di formazione rivolti agli operatori e alle operatrici della rete territoriale, al fine di consolidare strumenti condivisi di prevenzione e intervento.
Accanto alle attività di prevenzione, il progetto offre un supporto concreto alle donne che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza. È infatti attivo uno sportello antiviolenza itinerante nei Comuni dellAlto Basento, aperto un giorno a settimana dalle ore 10:00 alle ore 15:00, per garantire ascolto, accoglienza e orientamento ai servizi.
Allincontro del 5 marzo interverranno Paolo Cillis, Sindaco del Comune di Pietragalla, e Anna Maria Buchicchio, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Pietragalla; Cosimo Latronico, Assessore della Regione Basilicata alla Salute, Politiche della Persona e PNRR; Anna dell'Aquila, Direttrice Generale dellUfficio Scolastico Regionale per la Basilicata; Tiziana Silletti, Garante regionale delle vittime di reato; Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità della Regione Basilicata; Antonio Corona, Dirigente dellUfficio Sistemi di Welfare della Regione Basilicata; Anna Ventura, Coordinatrice dellUfficio di Piano dellAmbito socio-territoriale Alto Basento; ed Elisa Ercoli, Presidente dellAssociazione Differenza Donna.
La presenza delle istituzioni regionali, degli enti locali e delle figure di garanzia testimonia limportanza di unazione condivisa e integrata per il contrasto alla violenza di genere e per la costruzione di una rete territoriale solida e competente.
La presentazione del progetto rappresenta un momento di confronto e partecipazione aperto alla cittadinanza, alle istituzioni, alle associazioni e a tutte le realtà interessate a contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole e solidale.
