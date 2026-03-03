-->
|
La voce della Politica
|Cicala: giovani e qualità fanno crescere la Basilicata
3/03/2026
|«Quando premiamo un giovane imprenditore agricolo stiamo investendo sul futuro della Basilicata. Lagricoltura oggi è innovazione, sostenibilità, identità territoriale e capacità di competere nei mercati. È un bene pubblico che riguarda tutta la nostra comunità regionale». Lo ha dichiarato lAssessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, intervenendo alla finale regionale di Oscar Green Coldiretti a San Mauro Forte. La giornata ha messo in evidenza un comparto dinamico e moderno: imprese digitali e sostenibili, valorizzazione dellIGP Olio Lucano e della Fragola della Basilicata IGP, innovazione e digitalizzazione, nuove forme di comunicazione agricola. Segnali concreti di un settore che cresce e che chiede stabilità e prospettiva. «Il lavoro che stiamo portando avanti con il CSR 2023-2027, con il sostegno alle filiere e con il riconoscimento delle nostre produzioni identitarie ha aggiunto Cicala dimostra che la Basilicata può giocare un ruolo da protagonista. Ma proprio perché il settore sta dimostrando maturità e capacità imprenditoriale, dobbiamo essere altrettanto tempestivi nelle risposte istituzionali».
Nel corso delliniziativa Coldiretti ha richiamato alcune priorità che meritano unaccelerazione concordata. A partire dalla questione idrica, con particolare riferimento alle aree servite dallinvaso di Conza, dove le aziende attendono certezze per programmare le prossime semine. Così come resta centrale la definizione e laggiornamento dellAccordo di Programma interregionale sullacqua, tema strategico per la sicurezza produttiva della Basilicata. È stata inoltre richiamata la necessità di dare soluzione definitiva a situazioni ancora aperte sulle filiere finanziate nel 2017, investimenti avviati quasi nove anni fa e che attendono il completamento del percorso amministrativo. Accanto a questo, il settore chiede che nella programmazione delle risorse FSC venga riconosciuta una quota adeguata per nuove progettualità in agricoltura, infrastrutture rurali e competitività. «Sono richieste legittime che raccolgo pienamente ha sottolineato Cicala e che sto già portando nelle sedi istituzionali competenti. Il mondo agricolo non chiede privilegi, ma tempi certi e attuazione degli impegni già assunti. In questo senso, sarà importante lavorare in piena sinergia con la Presidenza e con lintera Giunta per dare risposte rapide e condivise». Lassessore ha ribadito che il settore primario rappresenta un interesse generale per la Basilicata, in termini di occupazione, tutela del paesaggio, presidio delle aree interne e sviluppo economico. «Oscar Green dimostra che i nostri giovani imprenditori sono pronti. Come istituzioni dobbiamo esserlo allo stesso modo. Le priorità sono chiare: ora occorre trasformarle, insieme, in atti concreti».
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/03/2026 - Chiorazzo in visita allospedale di Chiaromonte e al Centro Stella Maris
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ha effettuato oggi una visita istituzionale al Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte e al Centro Stella Maris Mediterraneo, per approfondire criticità e prospettive di sviluppo, anche i...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Sottoscritto al Comune di Matera il Protocollo dIntesa per il Programma ''Nati per Leggere''
È stato sottoscritto nella Sala Mandela del Comune di Matera il Protocollo dIntesa tra lAmministrazione comunale e lAssociazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata per lattuazione e il rafforzamento del Programma nazionale Nati per Leggere (NpL) s...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Scanzano Jonico, Pd critica la maggioranza: «Persa occasione su disabilità e tassa di soggiorno»
Il Circolo del Partito Democratico di Scanzano Jonico esprime sconcerto per quanto accaduto nel consiglio comunale di sabato 28 febbraio. Il gruppo consigliare Scanzano al Centro, infatti, ha proposto otto emendamenti volti a modificare in senso migliorativo i...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Premio nazionale ''LItalia delle Donne'' per la memoria di Anna Dinella, artista lucana di Maschito
Riconoscimento nazionale per il racconto della storia della lucana Anna Dinella alla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, alla Biblioteca Nazionale di Potenza e alla Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Vittoria ...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Cicala: giovani e qualità fanno crescere la Basilicata
«Quando premiamo un giovane imprenditore agricolo stiamo investendo sul futuro della Basilicata. Lagricoltura oggi è innovazione, sostenibilità, identità territoriale e capacità di competere nei mercati. È un bene pubblico che riguarda tutta la nostra comunit...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Bando ZES Infrastrutture. Il Sindaco Nicoletti convoca al Comune di Matera le associazioni di categoria
Il Sindaco Antonio Nicoletti, con gli assessori Giuliano Paterino, Giuseppe Sicolo e Lucia Gaudiano, hanno incontrato nella Sala Mandela del Comune di Matera il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e le associazioni di categoria del ...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Tragedia Balvano, Picerno: Ferita aperta che unisce comunità
"Oggi ci fermiamo per riflettere su una delle pagine più dolorose e, per troppo tempo, dimenticate della nostra storia nazionale e regionale. Sono passati 82 anni, ma il ricordo di quella tragica notte è più vivo che mai. Da oltre otto decenni, questa c...-->continua
|
|