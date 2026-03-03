«Quando premiamo un giovane imprenditore agricolo stiamo investendo sul futuro della Basilicata. Lagricoltura oggi è innovazione, sostenibilità, identità territoriale e capacità di competere nei mercati. È un bene pubblico che riguarda tutta la nostra comunità regionale». Lo ha dichiarato lAssessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, intervenendo alla finale regionale di Oscar Green Coldiretti a San Mauro Forte. La giornata ha messo in evidenza un comparto dinamico e moderno: imprese digitali e sostenibili, valorizzazione dellIGP Olio Lucano e della Fragola della Basilicata IGP, innovazione e digitalizzazione, nuove forme di comunicazione agricola. Segnali concreti di un settore che cresce e che chiede stabilità e prospettiva. «Il lavoro che stiamo portando avanti con il CSR 2023-2027, con il sostegno alle filiere e con il riconoscimento delle nostre produzioni identitarie  ha aggiunto Cicala  dimostra che la Basilicata può giocare un ruolo da protagonista. Ma proprio perché il settore sta dimostrando maturità e capacità imprenditoriale, dobbiamo essere altrettanto tempestivi nelle risposte istituzionali».



Nel corso delliniziativa Coldiretti ha richiamato alcune priorità che meritano unaccelerazione concordata. A partire dalla questione idrica, con particolare riferimento alle aree servite dallinvaso di Conza, dove le aziende attendono certezze per programmare le prossime semine. Così come resta centrale la definizione e laggiornamento dellAccordo di Programma interregionale sullacqua, tema strategico per la sicurezza produttiva della Basilicata. È stata inoltre richiamata la necessità di dare soluzione definitiva a situazioni ancora aperte sulle filiere finanziate nel 2017, investimenti avviati quasi nove anni fa e che attendono il completamento del percorso amministrativo. Accanto a questo, il settore chiede che nella programmazione delle risorse FSC venga riconosciuta una quota adeguata per nuove progettualità in agricoltura, infrastrutture rurali e competitività. «Sono richieste legittime che raccolgo pienamente  ha sottolineato Cicala  e che sto già portando nelle sedi istituzionali competenti. Il mondo agricolo non chiede privilegi, ma tempi certi e attuazione degli impegni già assunti. In questo senso, sarà importante lavorare in piena sinergia con la Presidenza e con lintera Giunta per dare risposte rapide e condivise». Lassessore ha ribadito che il settore primario rappresenta un interesse generale per la Basilicata, in termini di occupazione, tutela del paesaggio, presidio delle aree interne e sviluppo economico. «Oscar Green dimostra che i nostri giovani imprenditori sono pronti. Come istituzioni dobbiamo esserlo allo stesso modo. Le priorità sono chiare: ora occorre trasformarle, insieme, in atti concreti».