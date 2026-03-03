-->
|Il Sindaco Antonio Nicoletti, con gli assessori Giuliano Paterino, Giuseppe Sicolo e Lucia Gaudiano, hanno incontrato nella Sala Mandela del Comune di Matera il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e le associazioni di categoria del territorio, per un confronto su una strategia comune per le progettualità da candidare al bando ZES Infrastrutture, promosso dalla Struttura di Missione ZES.
Lappuntamento ha rappresentato un momento di ascolto e discussione con il mondo produttivo locale, finalizzato a raccogliere contributi, osservazioni e proposte anche in vista della convocazione del tavolo istituzionale che si terrà giovedì 5 marzo allAssessorato alle Attività Produttive della Regione Basilicata.
Nel corso della riunione si è fatto il punto sulle opportunità e sulle priorità infrastrutturali legate alla Zona Economica Speciale, con lobiettivo di definire in modo condiviso la direzione da intraprendere. Il Sindaco Nicoletti ha ribadito la volontà di procedere in maniera collegiale, coinvolgendo attivamente tutte le rappresentanze delle attività produttive, affinché le scelte strategiche sulla ZES siano il frutto di un percorso partecipato e coerente con le esigenze del tessuto economico locale.
Lincontro ha confermato limportanza del dialogo costante tra istituzioni e imprese per rafforzare la competitività del territorio e valorizzare appieno le opportunità offerte dalla ZES Infrastrutture.
Il confronto proseguirà nei prossimi giorni, con lobiettivo di presentare al tavolo regionale una posizione condivisa e rappresentativa dellintero sistema produttivo materano.
|3/03/2026 - Chiorazzo in visita allospedale di Chiaromonte e al Centro Stella Maris
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ha effettuato oggi una visita istituzionale al Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte e al Centro Stella Maris Mediterraneo, per approfondire criticità e prospettive di sviluppo, anche i...-->continua
|3/03/2026 - Sottoscritto al Comune di Matera il Protocollo dIntesa per il Programma ''Nati per Leggere''
È stato sottoscritto nella Sala Mandela del Comune di Matera il Protocollo dIntesa tra lAmministrazione comunale e lAssociazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata per lattuazione e il rafforzamento del Programma nazionale Nati per Leggere (NpL) s...-->continua
|3/03/2026 - Scanzano Jonico, Pd critica la maggioranza: «Persa occasione su disabilità e tassa di soggiorno»
Il Circolo del Partito Democratico di Scanzano Jonico esprime sconcerto per quanto accaduto nel consiglio comunale di sabato 28 febbraio. Il gruppo consigliare Scanzano al Centro, infatti, ha proposto otto emendamenti volti a modificare in senso migliorativo i...-->continua
|3/03/2026 - Premio nazionale ''LItalia delle Donne'' per la memoria di Anna Dinella, artista lucana di Maschito
Riconoscimento nazionale per il racconto della storia della lucana Anna Dinella alla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, alla Biblioteca Nazionale di Potenza e alla Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Vittoria ...-->continua
|3/03/2026 - Cicala: giovani e qualità fanno crescere la Basilicata
«Quando premiamo un giovane imprenditore agricolo stiamo investendo sul futuro della Basilicata. Lagricoltura oggi è innovazione, sostenibilità, identità territoriale e capacità di competere nei mercati. È un bene pubblico che riguarda tutta la nostra comunit...-->continua
|3/03/2026 - Bando ZES Infrastrutture. Il Sindaco Nicoletti convoca al Comune di Matera le associazioni di categoria
Il Sindaco Antonio Nicoletti, con gli assessori Giuliano Paterino, Giuseppe Sicolo e Lucia Gaudiano, hanno incontrato nella Sala Mandela del Comune di Matera il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e le associazioni di categoria del ...-->continua
|3/03/2026 - Tragedia Balvano, Picerno: Ferita aperta che unisce comunità
"Oggi ci fermiamo per riflettere su una delle pagine più dolorose e, per troppo tempo, dimenticate della nostra storia nazionale e regionale. Sono passati 82 anni, ma il ricordo di quella tragica notte è più vivo che mai. Da oltre otto decenni, questa c...-->continua
