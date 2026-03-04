-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo in visita allospedale di Chiaromonte. ''Rafforzare le vocazioni e potenziare i servizi territoriali''
4/03/2026
|Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ha effettuato oggi una visita istituzionale al Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte e al Centro Stella Maris Mediterraneo, per approfondire criticità e prospettive di sviluppo, anche in vista della discussione sul Piano Sanitario Regionale.
"Lospedale di Chiaromonte - sottolinea Chiorazzo - non avrebbe resistito se non ci fosse stata lintuizione di specializzarlo. La scelta di puntare su ambiti specifici legati ai disturbi del comportamento alimentare e alla riabilitazione alcologica, ha dato una prospettiva concreta alla struttura sanitaria e risposte qualificate a bisogni complessi e in crescita. Occorre continuare ad investire su queste specializzazioni e rafforzarne il ruolo nella rete sanitaria regionale".
Nel corso della visita sono state inoltre illustrate le prospettive di potenziamento del presidio, con lattivazione di tre nuovi ambulatori specialistici di Cardiologia, di Endoscopia Digestiva e di Urologia, che consentiranno di ampliare lofferta con prestazioni come visita cardiologica, ECG ed ecocardiogramma, colonscopia e gastroscopia, visita urologica e cistoscopia. "Si tratta di un ampliamento significativo - evidenzia Chiorazzo - che rafforza la vocazione del presidio come struttura di prossimità, capace di offrire risposte più complete e tempestive ai bisogni di salute del territorio.
"Per quanto riguarda il Centro Stella Maris- prosegue Chiorazzo - la sperimentazione gestionale con la Fondazione ha vissuto anni di proroghe e precarietà mentre oggi serve una definizione stabile dellassetto gestionale nel rispetto della normativa vigente. Alla luce inoltre dellaumento delle diagnosi di autismo, è opportuno valutare un ampliamento della struttura, recuperando unala dellex ospedale e valorizzando un servizio che richiama pazienti anche da fuori regione".
Nel corso della visita Chiorazzo ha ringraziato il Direttore del Distretto Sanitario di Lauria, Dr. Alberto Dattola, il Responsabile del Presidio di Chiaromonte, Dr. Giacomo Lamboglia, e il Dr. Mario Marra per limpegno profuso rispettivamente per lospedale e per il Centro Stella Maris, presidi sanitari fondamentali che rafforzano la sanità territoriale, garantendo prossimità, qualità delle cure e continuità assistenziale".
Con riferimento al sit in dinanzi l'Ospedale di Chiaromonte promosso dal Comitato per la difesa della sanità territoriale , il Vice Presidente Chiorazzo nell'esprimere piena condivisione delle ragioni della mobilitazione ha sottolineato che "le istanze del Comitato meritano ascolto e risposte concrete. Non è più rinviabile la copertura delle carenze di medici di guardia e di medicina generale, così come è necessario garantire maggiore sicurezza e tempestività negli interventi di emergenza, dotando le ambulanze della presenza stabile di medici. Nelle aree interne questo rappresenta un presidio essenziale di tutela della salute. Come Basilicata Casa Comune abbiamo proposto di introdurre un incentivo economico aggiuntivo per i medici che scelgono di operare nei territori più disagiati. Senza professionisti non cè sanità territoriale e senza sanità territoriale non cè pieno diritto alla salute per le nostre comunità".
|
archivio
|La Voce della Politica
|4/03/2026 - Pietragalla, il 5 marzo la presentazione del Progetto AlBa contro la violenza di genere
Si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Pietragalla in via San Demetrio 94, la presentazione del Progetto AlBa, iniziativa territoriale di contrasto alla violenza di genere realizzata a livello locale nellAmbito socio-territoriale Al...-->continua
|
|
|4/03/2026 - Chiorazzo in visita allospedale di Chiaromonte. ''Rafforzare le vocazioni e potenziare i servizi territoriali''
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ha effettuato oggi una visita istituzionale al Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte e al Centro Stella Maris Mediterraneo, per approfondire criticità e prospettive di sv...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Sottoscritto al Comune di Matera il Protocollo dIntesa per il Programma ''Nati per Leggere''
È stato sottoscritto nella Sala Mandela del Comune di Matera il Protocollo dIntesa tra lAmministrazione comunale e lAssociazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata per lattuazione e il rafforzamento del Programma nazionale Nati per Leggere (NpL) s...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Scanzano Jonico, Pd critica la maggioranza: «Persa occasione su disabilità e tassa di soggiorno»
Il Circolo del Partito Democratico di Scanzano Jonico esprime sconcerto per quanto accaduto nel consiglio comunale di sabato 28 febbraio. Il gruppo consigliare Scanzano al Centro, infatti, ha proposto otto emendamenti volti a modificare in senso migliorativo i...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Premio nazionale ''LItalia delle Donne'' per la memoria di Anna Dinella, artista lucana di Maschito
Riconoscimento nazionale per il racconto della storia della lucana Anna Dinella alla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, alla Biblioteca Nazionale di Potenza e alla Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Vittoria ...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Cicala: giovani e qualità fanno crescere la Basilicata
«Quando premiamo un giovane imprenditore agricolo stiamo investendo sul futuro della Basilicata. Lagricoltura oggi è innovazione, sostenibilità, identità territoriale e capacità di competere nei mercati. È un bene pubblico che riguarda tutta la nostra comunit...-->continua
|
|
|3/03/2026 - Bando ZES Infrastrutture. Il Sindaco Nicoletti convoca al Comune di Matera le associazioni di categoria
Il Sindaco Antonio Nicoletti, con gli assessori Giuliano Paterino, Giuseppe Sicolo e Lucia Gaudiano, hanno incontrato nella Sala Mandela del Comune di Matera il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e le associazioni di categoria del ...-->continua
|
|