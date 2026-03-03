Riconoscimento nazionale per il racconto della storia della lucana Anna Dinella alla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, alla Biblioteca Nazionale di Potenza e alla Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Vittoria Rotunno



La cerimonia di premiazione a Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri



La figura di Anna Dinella (19021971), artista originaria di Maschito, è stata ufficialmente premiata nellambito dellAvviso nazionale LItalia delle Donne 2026, promosso dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Si tratta di un prestigioso riconoscimento nazionale valorizza la storia e limpegno delle donne lucane.



LAvviso LItalia delle Donne è uniniziativa nazionale che mira a valorizzare storie femminili significative del Paese, promuovendo la memoria di donne che, pur non sempre adeguatamente conosciute, hanno contribuito alla crescita culturale e sociale delle proprie comunità. In questo contesto si inserisce il lavoro condiviso tra la Consigliera di Parità, la Commissione Regionale Pari Opportunità e la Biblioteca Nazionale di Potenza, che ha consentito di restituire visibilità a una figura femminile di grande spessore.



La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, il 3 marzo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A ritirare il riconoscimento per aver candidato e raccontato la figura di Anna Dinella, riportandone alla luce la vicenda umana, culturale e civile, è stata la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, insieme a Stefano Russo, in rappresentanza della Biblioteca Nazionale di Potenza.



Determinante è stato il lavoro sinergico tra istituzioni, che ha permesso di recuperare una storia poco conosciuta e di restituirla alla memoria collettiva. Un percorso condiviso che dimostra come la collaborazione tra Consigliera di Parità, Commissione Regionale Pari Opportunità e Biblioteca Nazionale possa tradursi in unazione concreta di valorizzazione culturale.



«Questo riconoscimento  dichiara la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito  rappresenta uno stimolo forte per approfondire, in Basilicata, il racconto e la valorizzazione dellimpegno delle donne nella storia, nellarte e nella vita civile. Portare alla luce la figura di Anna Dinella significa riaffermare il valore delle nostre radici e offrire alle giovani generazioni esempi autentici di talento, coraggio e responsabilità sociale».



La Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Vittoria Rotunno, sottolinea: «Plaudo al lavoro di squadra tra istituzioni che ha permesso di far emergere una storia che meritava di essere ricordata. Quando le istituzioni collaborano con visione e spirito di servizio, si crea un percorso virtuoso di conoscenza e consapevolezza collettiva».



Anche Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza, evidenzia il valore della candidatura: «Non ho esitato a sostenere e a condividere con la Consigliera di Parità e con la Commissione Regionale Pari Opportunità questa proposta, perché la leva culturale diventa motore di conoscenza e di crescita. Le biblioteche hanno il compito di custodire e diffondere memoria: valorizzare Anna Dinella significa rafforzare il legame tra ricerca, territorio e cittadinanza».



Il riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità di Maschito e per lintera Basilicata. Il prossimo passo sarà promuovere, in collaborazione con il Comune di Maschito, iniziative di divulgazione, momenti di studio, percorsi di ricerca documentale ed eventi culturali dedicati alla figura e allopera di Anna Dinella, affinché la sua storia continui a generare conoscenza, identità e ispirazione per le future generazioni.