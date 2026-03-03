-->
La voce della Politica
|Premio nazionale ''LItalia delle Donne'' per la memoria di Anna Dinella, artista lucana di Maschito
3/03/2026
|Riconoscimento nazionale per il racconto della storia della lucana Anna Dinella alla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, alla Biblioteca Nazionale di Potenza e alla Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Vittoria Rotunno
La cerimonia di premiazione a Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
La figura di Anna Dinella (19021971), artista originaria di Maschito, è stata ufficialmente premiata nellambito dellAvviso nazionale LItalia delle Donne 2026, promosso dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Si tratta di un prestigioso riconoscimento nazionale valorizza la storia e limpegno delle donne lucane.
LAvviso LItalia delle Donne è uniniziativa nazionale che mira a valorizzare storie femminili significative del Paese, promuovendo la memoria di donne che, pur non sempre adeguatamente conosciute, hanno contribuito alla crescita culturale e sociale delle proprie comunità. In questo contesto si inserisce il lavoro condiviso tra la Consigliera di Parità, la Commissione Regionale Pari Opportunità e la Biblioteca Nazionale di Potenza, che ha consentito di restituire visibilità a una figura femminile di grande spessore.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, il 3 marzo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A ritirare il riconoscimento per aver candidato e raccontato la figura di Anna Dinella, riportandone alla luce la vicenda umana, culturale e civile, è stata la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, insieme a Stefano Russo, in rappresentanza della Biblioteca Nazionale di Potenza.
Determinante è stato il lavoro sinergico tra istituzioni, che ha permesso di recuperare una storia poco conosciuta e di restituirla alla memoria collettiva. Un percorso condiviso che dimostra come la collaborazione tra Consigliera di Parità, Commissione Regionale Pari Opportunità e Biblioteca Nazionale possa tradursi in unazione concreta di valorizzazione culturale.
«Questo riconoscimento dichiara la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito rappresenta uno stimolo forte per approfondire, in Basilicata, il racconto e la valorizzazione dellimpegno delle donne nella storia, nellarte e nella vita civile. Portare alla luce la figura di Anna Dinella significa riaffermare il valore delle nostre radici e offrire alle giovani generazioni esempi autentici di talento, coraggio e responsabilità sociale».
La Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Vittoria Rotunno, sottolinea: «Plaudo al lavoro di squadra tra istituzioni che ha permesso di far emergere una storia che meritava di essere ricordata. Quando le istituzioni collaborano con visione e spirito di servizio, si crea un percorso virtuoso di conoscenza e consapevolezza collettiva».
Anche Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza, evidenzia il valore della candidatura: «Non ho esitato a sostenere e a condividere con la Consigliera di Parità e con la Commissione Regionale Pari Opportunità questa proposta, perché la leva culturale diventa motore di conoscenza e di crescita. Le biblioteche hanno il compito di custodire e diffondere memoria: valorizzare Anna Dinella significa rafforzare il legame tra ricerca, territorio e cittadinanza».
Il riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità di Maschito e per lintera Basilicata. Il prossimo passo sarà promuovere, in collaborazione con il Comune di Maschito, iniziative di divulgazione, momenti di studio, percorsi di ricerca documentale ed eventi culturali dedicati alla figura e allopera di Anna Dinella, affinché la sua storia continui a generare conoscenza, identità e ispirazione per le future generazioni.
