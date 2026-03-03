È stato sottoscritto nella Sala Mandela del Comune di Matera il Protocollo dIntesa tra lAmministrazione comunale e lAssociazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata per lattuazione e il rafforzamento del Programma nazionale Nati per Leggere (NpL) sul territorio cittadino.



Alla firma erano presenti il Sindaco Antonio Nicoletti, lAssessora comunale alla Cultura Simona Orsi e la referente regionale dellAssociazione Lidia Vespe, insieme ai referenti del Coordinamento regionale NpL Basilicata.



Il protocollo rinnova formalmente ladesione del Comune di Matera al Programma NpL e alla rete regionale, consolidando lalleanza tra istituzioni, pediatri, bibliotecari, insegnanti, operatori sanitari ed educatori, con lobiettivo di promuovere la lettura ad alta voce in famiglia fin dai primi mesi di vita del bambino.



Il Programma, attivo a livello nazionale dal 1999 su iniziativa dellAssociazione Culturale Pediatri, dellAssociazione Italiana Biblioteche e del Centro per la Salute del Bambino, si fonda su solide evidenze scientifiche che riconoscono nella lettura precoce uno strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei bambini.

Tra gli obiettivi principali del Protocollo, il coinvolgimento delle famiglie nella promozione della lettura in età 0-6 anni, il rafforzamento della rete territoriale multi-professionale a sostegno del Programma, lincremento del patrimonio librario dedicato alla prima infanzia nelle biblioteche pubbliche, la promozione del Programma presso le famiglie dei nuovi nati, la realizzazione di attività, percorsi formativi e materiali informativi dedicati.



Elemento qualificante dellaccordo è la conferma delliniziativa del dono del libro ai nuovi nati: il Comune costituirà un fondo annuale di 2.000 euro destinato allacquisto di libri e materiali informativi, che saranno consegnati alle famiglie al momento della registrazione della nascita, accompagnati da una lettera di benvenuto del Sindaco.

LAmministrazione comunale garantirà inoltre il supporto al recupero degli spazi e degli arredi della ex biblioteca Pinocchio, per ripristinare e potenziare le attività di lettura dedicate ai più piccoli, e parteciperà attivamente alle attività formative e di monitoraggio previste dal Coordinamento regionale NpL Basilicata.



Il Coordinamento regionale avrà il compito di sostenere lo sviluppo dei progetti locali, promuovere la formazione degli operatori e dei volontari, coordinare le attività e monitorarne i risultati, oltre a provvedere alla scelta e allacquisto dei libri destinati ai nuovi nati e alla rendicontazione annuale.



Rafforziamo un impegno che guarda al futuro della nostra comunità  ha dichiarato il sindaco Nicoletti . Investire nella lettura fin dalla prima infanzia significa investire nello sviluppo culturale dei nostri bambini. Matera deve continuare a essere una città che mette al centro le persone e lo sviluppo delle nuove generazioni. Il dono di un libro ai nuovi nati è il benvenuto della comunità e lavvio di un percorso di conoscenza e cittadinanza attiva per i nostri bambini.



La lettura è uno strumento di libertà e di crescita  ha aggiunto lAssessora Orsi -. Promuovere la lettura sin dallinfanzia significa costruire basi solide per una comunità più consapevole e viva.