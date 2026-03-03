-->
La voce della Politica
|Sottoscritto al Comune di Matera il Protocollo dIntesa per il Programma ''Nati per Leggere''
3/03/2026
|È stato sottoscritto nella Sala Mandela del Comune di Matera il Protocollo dIntesa tra lAmministrazione comunale e lAssociazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata per lattuazione e il rafforzamento del Programma nazionale Nati per Leggere (NpL) sul territorio cittadino.
Alla firma erano presenti il Sindaco Antonio Nicoletti, lAssessora comunale alla Cultura Simona Orsi e la referente regionale dellAssociazione Lidia Vespe, insieme ai referenti del Coordinamento regionale NpL Basilicata.
Il protocollo rinnova formalmente ladesione del Comune di Matera al Programma NpL e alla rete regionale, consolidando lalleanza tra istituzioni, pediatri, bibliotecari, insegnanti, operatori sanitari ed educatori, con lobiettivo di promuovere la lettura ad alta voce in famiglia fin dai primi mesi di vita del bambino.
Il Programma, attivo a livello nazionale dal 1999 su iniziativa dellAssociazione Culturale Pediatri, dellAssociazione Italiana Biblioteche e del Centro per la Salute del Bambino, si fonda su solide evidenze scientifiche che riconoscono nella lettura precoce uno strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei bambini.
Tra gli obiettivi principali del Protocollo, il coinvolgimento delle famiglie nella promozione della lettura in età 0-6 anni, il rafforzamento della rete territoriale multi-professionale a sostegno del Programma, lincremento del patrimonio librario dedicato alla prima infanzia nelle biblioteche pubbliche, la promozione del Programma presso le famiglie dei nuovi nati, la realizzazione di attività, percorsi formativi e materiali informativi dedicati.
Elemento qualificante dellaccordo è la conferma delliniziativa del dono del libro ai nuovi nati: il Comune costituirà un fondo annuale di 2.000 euro destinato allacquisto di libri e materiali informativi, che saranno consegnati alle famiglie al momento della registrazione della nascita, accompagnati da una lettera di benvenuto del Sindaco.
LAmministrazione comunale garantirà inoltre il supporto al recupero degli spazi e degli arredi della ex biblioteca Pinocchio, per ripristinare e potenziare le attività di lettura dedicate ai più piccoli, e parteciperà attivamente alle attività formative e di monitoraggio previste dal Coordinamento regionale NpL Basilicata.
Il Coordinamento regionale avrà il compito di sostenere lo sviluppo dei progetti locali, promuovere la formazione degli operatori e dei volontari, coordinare le attività e monitorarne i risultati, oltre a provvedere alla scelta e allacquisto dei libri destinati ai nuovi nati e alla rendicontazione annuale.
Rafforziamo un impegno che guarda al futuro della nostra comunità ha dichiarato il sindaco Nicoletti . Investire nella lettura fin dalla prima infanzia significa investire nello sviluppo culturale dei nostri bambini. Matera deve continuare a essere una città che mette al centro le persone e lo sviluppo delle nuove generazioni. Il dono di un libro ai nuovi nati è il benvenuto della comunità e lavvio di un percorso di conoscenza e cittadinanza attiva per i nostri bambini.
La lettura è uno strumento di libertà e di crescita ha aggiunto lAssessora Orsi -. Promuovere la lettura sin dallinfanzia significa costruire basi solide per una comunità più consapevole e viva.
|