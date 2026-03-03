Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ha effettuato oggi una visita istituzionale al Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte e al Centro Stella Maris Mediterraneo, per approfondire criticità e prospettive di sviluppo, anche in vista della discussione sul Piano Sanitario Regionale.

"Lospedale di Chiaromonte - sottolinea Chiorazzo - non avrebbe resistito se non ci fosse stata lintuizione di specializzarlo. La scelta di puntare su ambiti specifici legati ai disturbi del comportamento alimentare e alla riabilitazione alcologica, ha dato una prospettiva concreta alla struttura sanitaria e risposte qualificate a bisogni complessi e in crescita. Occorre continuare ad investire su queste specializzazioni e rafforzarne il ruolo nella rete sanitaria regionale".

Nel corso della visita sono state inoltre illustrate le prospettive di potenziamento del presidio, con lattivazione di tre nuovi ambulatori specialistici di Cardiologia, di Endoscopia Digestiva e di Urologia, che consentiranno di ampliare lofferta con prestazioni come visita cardiologica, ECG ed ecocardiogramma, colonscopia e gastroscopia, visita urologica e cistoscopia. "Si tratta di un ampliamento significativo - evidenzia Chiorazzo - che rafforza la vocazione del presidio come struttura di prossimità, capace di offrire risposte più complete e tempestive ai bisogni di salute del territorio.

"Per quanto riguarda il Centro Stella Maris- prosegue Chiorazzo - la sperimentazione gestionale con la Fondazione ha vissuto anni di proroghe e precarietà mentre oggi serve una definizione stabile dellassetto gestionale nel rispetto della normativa vigente. Alla luce inoltre dellaumento delle diagnosi di autismo, è opportuno valutare un ampliamento della struttura, recuperando unala dellex ospedale e valorizzando un servizio che richiama pazienti anche da fuori regione".

Nel corso della visita Chiorazzo ha ringraziato il Direttore del Distretto Sanitario di Lauria, Dr. Alberto Dattola, il Responsabile del Presidio di Chiaromonte, Dr. Giacomo Lamboglia, e il Dr. Mario Marra per limpegno profuso rispettivamente per lospedale e per il Centro Stella Maris, presidi sanitari fondamentali che rafforzano la sanità territoriale, garantendo prossimità, qualità delle cure e continuità assistenziale".

Con riferimento al sit in dinanzi l'Ospedale di Chiaromonte promosso dal Comitato per la difesa della sanità territoriale , il Vice Presidente Chiorazzo nell'esprimere piena condivisione delle ragioni della mobilitazione ha sottolineato che "le istanze del Comitato meritano ascolto e risposte concrete. Non è più rinviabile la copertura delle carenze di medici di guardia e di medicina generale, così come è necessario garantire maggiore sicurezza e tempestività negli interventi di emergenza, dotando le ambulanze della presenza stabile di medici. Nelle aree interne questo rappresenta un presidio essenziale di tutela della salute. Come Basilicata Casa Comune abbiamo proposto di introdurre un incentivo economico aggiuntivo per i medici che scelgono di operare nei territori più disagiati. Senza professionisti non cè sanità territoriale e senza sanità territoriale non cè pieno diritto alla salute per le nostre comunità".