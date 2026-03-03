​"Oggi ci fermiamo per riflettere su una delle pagine più dolorose e, per troppo tempo, dimenticate della nostra storia nazionale e regionale. Sono passati 82 anni, ma il ricordo di quella tragica notte è più vivo che mai. Da oltre otto decenni, questa commemorazione si ripete con la stessa intensità, a testimonianza di un dolore che il tempo non può cancellare, ma che la memoria ha il dovere di custodire." Lo dichiara il consigliere regionale di FI, Fernando Fortunato Picerno, che prosegue:



​ ​"La comunità di Balvano è unita nel ricordo. È un legame indissolubile che stringe i superstiti, i discendenti delle vittime e lintera cittadinanza. Balvano non è solo il luogo fisico della tragedia, ma è diventata il simbolo di una resilienza silenziosa e dignitosa. Vedere la comunità stringersi ogni anno intorno a questa ricorrenza dimostra quanto sia profondo il senso di appartenenza e il rispetto per chi perse la vita cercando semplicemente di sopravvivere alle fatiche della guerra."



​Picerno ha infine ribadito limportanza di trasmettere questa memoria alle nuove generazioni: "Commemorare per 82 anni consecutivi non è un semplice atto formale, ma un monito. È nostro dovere far sì che il sacrificio di quelle centinaia di persone continui a parlarci di dignità umana e di sicurezza, affinché la storia del Treno 8017 sia patrimonio condiviso di tutta la Basilicata e dell'Italia intera."