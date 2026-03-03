La Cisl Basilicata si associa allallarme lanciato nei giorni scorsi dallAssociazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Solidarietà sulla paralisi del commercio nel centro di Matera. Il coordinatore provinciale della Cisl Francesco Carella invita il Comune di Matera ad accelerare i lavori per rendere al più presto accessibili le Vie Don Minzoni e Cappelluti e di provvedere in tempi celeri alla rimozione dei container e dei servizi igienici di cantiere che ostruiscono le attività commerciali della zona. «Mentre sulla Città dei Sassi si accendono i riflettori di Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026  spiega il sindacalista  il settore commerciale nel centro cittadino vive una situazione di sostanziale paralisi che rischia di mettere in ginocchio decine di attività con la conseguente perdita di posti di lavoro a causa del perdurare dei cantieri. È necessario tutelare con urgenza i lavoratori e le attività commerciali che sono allo stremo, e con essi lintero comparto turistico cittadino alla viglia del periodo pasquale. Allo stesso tempo chiediamo allamministrazione comunale di prevedere misure concrete di ristoro per quelle imprese che in questi mesi hanno subito gravi danni economici a causa dei lavori e dei conseguenti disagi, anche attraverso sgravi fiscali e dei tributi comunali, al fine di offrire un aiuto immediato e tangibile alle attività commerciali duramente colpite, mettendo in sicurezza i posti di lavoro. Infatti, la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente proprio per gli effetti che la crisi rischia di determinare sul piano occupazionale: il protrarsi dei disagi sta mettendo a rischio posti di lavoro e stabilità per tante famiglie, con ripercussioni dirette sulleconomia locale. Si tratta di dare un segnale di attenzione e responsabilità verso un tessuto economico che rappresenta un pilastro fondamentale per la città e per il comparto turistico. Come organizzazione sindacale, ribadiamo la nostra disponibilità ad un dialogo costruttivo e alla convocazione di un tavolo di confronto al fine di individuare soluzioni rapide ed efficaci nellinteresse della città, delle attività produttive e dei lavoratori», conclude Carella.