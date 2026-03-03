Lacorazza propone PdL finalizzata a elaborare Rapporto triennale condizione giovanile, linee guida per Valutazione Impatto Generazionale, assumere risultati e orientamenti politiche generazionali nel Piano Strategico Regionale. Previsto anche Osservatorio



"Oggi sarà inviato allANCI Basilicata, anche a seguito dellincontro avuto nella scorsa settimana, e alle rappresentanze delle studentesse e degli studenti una bozza di proposta di legge sulla 'Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale'. Il titolo della proposta è lo stesso della L.R. 11/2000, a cui sono particolarmente legato poiché rappresentò una battaglia della Sinistra Giovanile di Basilicata e che incrociò attenzione e disponibilità dellallora assessore regionale Sabino Altobello. È una ideale continuità quella che abbiamo inteso dare ad una legge che ha ormai più di un lustro". Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



"Premesso che le politiche per i giovani sono trasversali - evidenzia l'esponente del PD - riguardano le politiche e la programmazione complessiva poiché parliamo del futuro della Basilicata, in questa proposta di legge si sostiene la necessità che la Regione finanzi un Rapporto triennale sulla condizione giovanile, tracci linee guida per la Valutazione dellImpatto Generazionale e assuma risultati ed orientamenti nel Piano Strategico Regionale. La proposta istituisce lOsservatorio regionale sulla condizione giovanile ed affida a questo organismo un ruolo consultivo e propositivo ma anche di aggiornamento e/o revisione della L.R. 11/2000".



"Aggiungiamo un ulteriore tassello alle norme che il Consiglio regionale ha già approvato a sostegno dellUNIBAS - prosegue Lacorazza - mettendo finalmente al tavolo della pianificazione anche la rappresentanza delle studentesse e degli studenti a cui abbiamo rivolto tutta la nostra attenzione per salvaguardare le risorse per le borse di studio; cè la legge regionale sul servizio civile che àncora limpegno sociale anche ad una card cultura e formazione. Cè la norma sulla gratuità del trasporto pubblico per i giovani che attende ulteriori risorse oltre i 360.000 euro già stanziati e il sostegno alle studentesse e agli studenti con disabilità su cui è necessario aumentare gli investimenti da mettere a disposizione dei Comuni e delle Province. In questo contesto che viene fuori tra norme ed indirizzi già consolidati, ma che attendono piena attuazione ed ulteriori risorse da investire, depositeremo nei prossimi giorni, a seguito di consultazione e di pareri delle Consulte provinciali degli studenti e dei dirigenti scolastici, la proposta di legge 'Promozione e valorizzazione delle giornate della Memoria, del Ricordo e della cultura, della cooperazione e del dialogo tra i popoli del Mediterraneo'.



"Insomma - conclude Lacorazza - ci pare di aver composto una solida strategia per riconoscere e valorizzare il ruolo dei giovani. Ovviamente sarà necessario il contributo di tante e di tanti, in particolare dei potenziali destinatari per mettere a terra questa visione; sarà indispensabile il contributo delle colleghe e dei colleghi Consiglieri regionali con la consapevolezza e la piena disponibilità a migliorare testi e proposte. Ma se non ora, quando?"