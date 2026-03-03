-->
|Referendum: Nordio domani 4 marzo a Potenza
3/03/2026
|«Domani, 4 marzo, alle ore 11, presso la Biblioteca Provinciale di Potenza, avremo lonore di ospitare il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per un confronto pubblico sulla riforma e sulle ragioni del Sì al referendum». A darne notizia è il coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, Piergiorgio Quarto.
«La sua presenza -prosegue - conferma che la Basilicata è al centro dellattenzione dei vertici nazionali. Non è una visita formale, ma un segnale politico chiaro: il Governo e il partito investono nel nostro territorio e ne riconoscono il ruolo nel percorso di riforma del Paese. Nei giorni scorsiabbiamo accolto il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, e il 16 marzo sarà a Matera il Vice Ministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli. È la dimostrazione aggiunge Quarto - di una presenza costante, strutturata, che rafforza il radicamento di Fratelli dItalia in Basilicata. Da Potenza a Matera, da Montalbano a Scanzano Jonico, da Pisticci al Metapontino e alle aree interne sottolinea - il partito è mobilitato in ogni territorio per spiegare le ragioni del Sì e per costruire un confronto serio con i cittadini. Ringrazio i presidenti provinciali Vincenzo Claps e Michele Giordano per limpegno organizzativo e politico in questa campagna referendaria. Un grazie va agli assessori regionali Cosimo Latronico e Carmine Cicala, ai consiglieri regionali Maddalena Fazzari, Michele Napoli, Alessandro Galella e Rocco Leone, ai deputati Aldo Mattia e Salvatore Caiata e al senatore Gianni Rosa conclude Quarto - per il contributo e il sostegno convinto a una battaglia che riguarda lequilibrio delle istituzioni e la credibilità dello Stato».
