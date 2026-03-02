«Portare a Sol Expo i migliori oli lucani significa trasformare la qualità in opportunità concrete di lavoro, presidio dei territori e crescita per lintera Basilicata, non solo per gli addetti ai lavori». A dichiararlo è Carmine Cicala, Assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in occasione della presenza della Basilicata a Sol Expo 2026 di Verona, appuntamento internazionale dedicato allolio extravergine di oliva e alla filiera olivicola, con la partecipazione di regioni produttrici, aziende e buyer qualificati. La Basilicata è presente con una selezione di extravergini individuati attraverso il Premio Regionale Olivarum  XXII edizione (annata 2025/2026), organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con ALSIA. «Olivarum  ha evidenziato Cicala  è uno strumento concreto di politica agricola regionale: valorizza leccellenza, rafforza la riconoscibilità dellolio lucano e accompagna le imprese nei percorsi di promozione». In questo quadro, lAssessore ha voluto sottolineare il valore delle azioni di accompagnamento istituzionale: «Ringrazio Agenzia ICE per limportante opportunità offerta attraverso lattività di incoming: portare buyer internazionali in fiera significa creare condizioni reali di contatto commerciale e dare forza al lavoro delle imprese». Buyer e operatori arrivano da mercati di interesse come Arabia, Belgio, Canada, Cina, Giappone, Qatar, Stati Uniti e Corea del Sud, a conferma della crescente attenzione verso produzioni tracciabili e di qualità. Il lavoro che la Regione Basilicata sta portando avanti si muove in coerenza con lindirizzo nazionale promosso dal Ministro Francesco Lollobrigida, che ha rimesso al centro politiche agricole fondate sulla qualità, sulla tutela delle filiere e sul ruolo strategico dei territori rurali, a partire dallolio extravergine di oliva.«La Basilicata  ha concluso Cicala  investe sulla qualità perché è da qui che passano redditività delle imprese, tutela del paesaggio e nuove opportunità per le comunità. Promuovere significa dare futuro ai territori».