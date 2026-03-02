-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Cicala: a Sol Expo Verona lolio lucano

2/03/2026

«Portare a Sol Expo i migliori oli lucani significa trasformare la qualità in opportunità concrete di lavoro, presidio dei territori e crescita per lintera Basilicata, non solo per gli addetti ai lavori». A dichiararlo è Carmine Cicala, Assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in occasione della presenza della Basilicata a Sol Expo 2026 di Verona, appuntamento internazionale dedicato allolio extravergine di oliva e alla filiera olivicola, con la partecipazione di regioni produttrici, aziende e buyer qualificati. La Basilicata è presente con una selezione di extravergini individuati attraverso il Premio Regionale Olivarum  XXII edizione (annata 2025/2026), organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con ALSIA. «Olivarum  ha evidenziato Cicala  è uno strumento concreto di politica agricola regionale: valorizza leccellenza, rafforza la riconoscibilità dellolio lucano e accompagna le imprese nei percorsi di promozione». In questo quadro, lAssessore ha voluto sottolineare il valore delle azioni di accompagnamento istituzionale: «Ringrazio Agenzia ICE per limportante opportunità offerta attraverso lattività di incoming: portare buyer internazionali in fiera significa creare condizioni reali di contatto commerciale e dare forza al lavoro delle imprese». Buyer e operatori arrivano da mercati di interesse come Arabia, Belgio, Canada, Cina, Giappone, Qatar, Stati Uniti e Corea del Sud, a conferma della crescente attenzione verso produzioni tracciabili e di qualità. Il lavoro che la Regione Basilicata sta portando avanti si muove in coerenza con lindirizzo nazionale promosso dal Ministro Francesco Lollobrigida, che ha rimesso al centro politiche agricole fondate sulla qualità, sulla tutela delle filiere e sul ruolo strategico dei territori rurali, a partire dallolio extravergine di oliva.«La Basilicata  ha concluso Cicala  investe sulla qualità perché è da qui che passano redditività delle imprese, tutela del paesaggio e nuove opportunità per le comunità. Promuovere significa dare futuro ai territori».



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
2/03/2026 - Cicala: a Sol Expo Verona lolio lucano

«Portare a Sol Expo i migliori oli lucani significa trasformare la qualità in opportunità concrete di lavoro, presidio dei territori e crescita per lintera Basilicata, non solo per gli addetti ai lavori». A dichiararlo è Carmine Cicala, Assessore regionale alle Politiche Ag...-->continua
2/03/2026 - Valutazione multidimensionale su disabilità

Si è svolta oggi, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, la giornata conclusiva del percorso formativo sulla valutazione multidimensionale promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con Formez PA e avviato lo scorso 2 febbraio.

Li...-->continua
2/03/2026 - Tragedia di Balvano: memoria patrimonio civile della Basilicata

Cè un silenzio che pesa più del fumo e dellacciaio tra le pareti della Galleria delle Armi. È il silenzio di oltre seicento anime che, nelloscurità di quel 3 marzo 1944, cercavano solo un pezzo di pane e hanno trovato la fine. Domani, a 82 anni dalla più gr...-->continua
2/03/2026 - Acquedotto Lucano: nominati il coordinatore di Melfi e il capo progettazione

Acquedotto Lucano prosegue il percorso di rafforzamento organizzativo intrapreso dallinsediamento del Direttore Generale Luigi Cerciello Renna con due nuove nomine interne che testimoniano la volontà aziendale di valorizzare la rotazione degli incarichi di re...-->continua
2/03/2026 - Europa Verde Basilicata su Piano Casa

Il sequestro preventivo disposto nei giorni scorsi nellarea di Piazza Michele Bianco a Matera riporta con forza allattenzione pubblica il nodo irrisolto del Piano Casa regionale. Uno strumento nato come misura straordinaria e temporanea che, nel corso degli ...-->continua
2/03/2026 - Centro oli Val dAgri, Lacorazza: in ballo futuro lavoratori

Il Capogruppo del Pd: rispondere ai lavoratori, dando credibilità alla politica e al suo ruolo. Aprire un confronto pubblico e trasparente
Con il grado dallarme rilanciato dal segretario della UILM Galgano, ritorniamo ad alzare lo sguardo, come già fatto...-->continua
2/03/2026 - Matera piange Giovanni Schiuma e Roberto Laguardia: il cordoglio dellAmministrazione comunale e del sindaco Nicoletti

Il Sindaco Antonio Nicoletti e lAmministrazione comunale di Matera esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Schiuma e Roberto Laguardia, due concittadini che, con il loro lavoro e la loro umanità, hanno lasciato un segno nella nostra comunità...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo