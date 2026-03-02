-->
2/03/2026
|«Portare a Sol Expo i migliori oli lucani significa trasformare la qualità in opportunità concrete di lavoro, presidio dei territori e crescita per lintera Basilicata, non solo per gli addetti ai lavori». A dichiararlo è Carmine Cicala, Assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in occasione della presenza della Basilicata a Sol Expo 2026 di Verona, appuntamento internazionale dedicato allolio extravergine di oliva e alla filiera olivicola, con la partecipazione di regioni produttrici, aziende e buyer qualificati. La Basilicata è presente con una selezione di extravergini individuati attraverso il Premio Regionale Olivarum XXII edizione (annata 2025/2026), organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con ALSIA. «Olivarum ha evidenziato Cicala è uno strumento concreto di politica agricola regionale: valorizza leccellenza, rafforza la riconoscibilità dellolio lucano e accompagna le imprese nei percorsi di promozione». In questo quadro, lAssessore ha voluto sottolineare il valore delle azioni di accompagnamento istituzionale: «Ringrazio Agenzia ICE per limportante opportunità offerta attraverso lattività di incoming: portare buyer internazionali in fiera significa creare condizioni reali di contatto commerciale e dare forza al lavoro delle imprese». Buyer e operatori arrivano da mercati di interesse come Arabia, Belgio, Canada, Cina, Giappone, Qatar, Stati Uniti e Corea del Sud, a conferma della crescente attenzione verso produzioni tracciabili e di qualità. Il lavoro che la Regione Basilicata sta portando avanti si muove in coerenza con lindirizzo nazionale promosso dal Ministro Francesco Lollobrigida, che ha rimesso al centro politiche agricole fondate sulla qualità, sulla tutela delle filiere e sul ruolo strategico dei territori rurali, a partire dallolio extravergine di oliva.«La Basilicata ha concluso Cicala investe sulla qualità perché è da qui che passano redditività delle imprese, tutela del paesaggio e nuove opportunità per le comunità. Promuovere significa dare futuro ai territori».
|
