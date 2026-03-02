-->
|Valutazione multidimensionale su disabilità
2/03/2026
|Si è svolta oggi, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, la giornata conclusiva del percorso formativo sulla valutazione multidimensionale promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con Formez PA e avviato lo scorso 2 febbraio.
Liniziativa, organizzata nellambito delle politiche regionali per la persona e dedicata in maniera organica al tema della disabilità e della non autosufficienza, rappresenta un momento di sintesi di un lavoro strutturato che ha coinvolto 160 operatori degli Ambiti Socio-Territoriali e delle Aziende Sanitarie, chiamati ad operare insieme nelle Unità di Valutazione Multidimensionale. Il percorso si è articolato in moduli teorici e laboratori pratici finalizzati a rafforzare lutilizzo omogeneo degli strumenti di valutazione e la costruzione dei Piani Assistenziali Individualizzati.
La formazione è stata realizzata su input dellAssessorato alla Salute e alle Politiche della Persona della Regione Basilicata, che ha condiviso lesigenza formativa rappresentata da Comuni e Aziende Sanitarie.
LAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, è intervenuto sottolineando come la leva formativa rappresenti uno strumento strategico nellambito delle politiche regionali rivolte alla persona. LAssessore ha evidenziato, inoltre, che investire sulle competenze degli operatori significa rafforzare la qualità della presa in carico, assicurare uniformità nelle procedure e garantire risposte più appropriate ai bisogni delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti.
Liniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni che la Direzione per la Salute e le Politiche per la Persona sta portando avanti per consolidare lintegrazione tra il sistema sanitario e quello sociale. La giornata odierna ha rappresentato, infatti, un momento di confronto operativo tra professionisti del mondo sociale e del mondo sanitario, finalizzato a rafforzare il lavoro integrato delle équipe multidisciplinari e a rendere più efficace e coordinato lintervento pubblico a favore delle famiglie lucane.
