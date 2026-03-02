-->

Valutazione multidimensionale su disabilità

2/03/2026

Si è svolta oggi, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, la giornata conclusiva del percorso formativo sulla valutazione multidimensionale promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con Formez PA e avviato lo scorso 2 febbraio.

Liniziativa, organizzata nellambito delle politiche regionali per la persona e dedicata in maniera organica al tema della disabilità e della non autosufficienza, rappresenta un momento di sintesi di un lavoro strutturato che ha coinvolto 160 operatori degli Ambiti Socio-Territoriali e delle Aziende Sanitarie, chiamati ad operare insieme nelle Unità di Valutazione Multidimensionale. Il percorso si è articolato in moduli teorici e laboratori pratici finalizzati a rafforzare lutilizzo omogeneo degli strumenti di valutazione e la costruzione dei Piani Assistenziali Individualizzati.

La formazione è stata realizzata su input dellAssessorato alla Salute e alle Politiche della Persona della Regione Basilicata, che ha condiviso lesigenza formativa rappresentata da Comuni e Aziende Sanitarie.

LAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, è intervenuto sottolineando come la leva formativa rappresenti uno strumento strategico nellambito delle politiche regionali rivolte alla persona. LAssessore ha evidenziato, inoltre, che investire sulle competenze degli operatori significa rafforzare la qualità della presa in carico, assicurare uniformità nelle procedure e garantire risposte più appropriate ai bisogni delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti.

Liniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni che la Direzione per la Salute e le Politiche per la Persona sta portando avanti per consolidare lintegrazione tra il sistema sanitario e quello sociale. La giornata odierna ha rappresentato, infatti, un momento di confronto operativo tra professionisti del mondo sociale e del mondo sanitario, finalizzato a rafforzare il lavoro integrato delle équipe multidisciplinari e a rendere più efficace e coordinato lintervento pubblico a favore delle famiglie lucane.



