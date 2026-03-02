Cè un silenzio che pesa più del fumo e dellacciaio tra le pareti della Galleria delle Armi. È il silenzio di oltre seicento anime che, nelloscurità di quel 3 marzo 1944, cercavano solo un pezzo di pane e hanno trovato la fine. Domani, a 82 anni dalla più grande tragedia ferroviaria dItalia, il Presidente della Regione, Vito Bardi, sarà a Balvano per onorare la memoria delle vittime del treno 8017.

Quella di Balvano è una cicatrice che attraversa il cuore del Mezzogiorno - dice Bardi -. Uomini, donne e ragazzi che sfidavano la guerra e la fame, ammassati su un treno merci con la sola colpa di voler sopravvivere. Ricordarli oggi significa restituire dignità a chi, per decenni, è rimasto prigioniero di un oblio collettivo.

Il Presidente parteciperà alla Santa Messa, un momento di raccoglimento che unirà idealmente la Basilicata alla Campania, terre legate da un destino di dolore e solidarietà. Al termine della celebrazione, nel cimitero comunale, verrà inaugurato il mosaico in ceramica vietrese Momento in Memoria, unopera che cristallizza nel colore e nellarte il sacrificio di chi non fece mai ritorno a casa.

Il ricordo corre lungo i binari della Battipaglia-Metaponto, toccando anche Cava de Tirreni, dove domani verrà deposta una corona di fiori per i 35 concittadini rimasti in quella galleria. Vedere le nostre comunità unite nel ricordo, da Salerno a Potenza - continua Bardi - è il segno che quella tragedia ci appartiene ancora. Quelle persone erano padri e madri di famiglia che nutrivano speranze di pace, come recita la targa di Cava. Il monossido di carbonio ha spento i loro respiri, ma non può spegnere il dovere della nostra memoria. Essere a Balvano domani significa dire che nessuna vita è invisibile. E che la storia della Basilicata - conclude Bardi - passa anche attraverso queste stazioni del dolore che abbiamo il dovere di trasformare in presidi di umanità.





La tragedia di Balvano rappresenta una delle pagine più dolorose della nostra storia regionale e nazionale. Nel ricordo delle vittime del disastro ferroviario del 3 marzo 1944, consumatosi nella galleria delle Armi nel territorio di Balvano, la Basilicata rinnova oggi il proprio dovere della memoria. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.



Uomini e donne segnati dalla guerra e dalla povertà  prosegue  trovarono la morte in condizioni drammatiche, mentre cercavano una possibilità di vita e riscatto. È una ferita che appartiene allintera comunità lucana e che chiede rispetto, ricordo e commemorazione.



Il Consiglio regionale  conclude Pittella  conferma il proprio impegno a custodire questa memoria come patrimonio civile della Basilicata, affinché continui a essere richiamo e punto di riferimento per le generazioni future.