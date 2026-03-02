-->
|Tragedia di Balvano: memoria patrimonio civile della Basilicata
2/03/2026
|Cè un silenzio che pesa più del fumo e dellacciaio tra le pareti della Galleria delle Armi. È il silenzio di oltre seicento anime che, nelloscurità di quel 3 marzo 1944, cercavano solo un pezzo di pane e hanno trovato la fine. Domani, a 82 anni dalla più grande tragedia ferroviaria dItalia, il Presidente della Regione, Vito Bardi, sarà a Balvano per onorare la memoria delle vittime del treno 8017.
Quella di Balvano è una cicatrice che attraversa il cuore del Mezzogiorno - dice Bardi -. Uomini, donne e ragazzi che sfidavano la guerra e la fame, ammassati su un treno merci con la sola colpa di voler sopravvivere. Ricordarli oggi significa restituire dignità a chi, per decenni, è rimasto prigioniero di un oblio collettivo.
Il Presidente parteciperà alla Santa Messa, un momento di raccoglimento che unirà idealmente la Basilicata alla Campania, terre legate da un destino di dolore e solidarietà. Al termine della celebrazione, nel cimitero comunale, verrà inaugurato il mosaico in ceramica vietrese Momento in Memoria, unopera che cristallizza nel colore e nellarte il sacrificio di chi non fece mai ritorno a casa.
Il ricordo corre lungo i binari della Battipaglia-Metaponto, toccando anche Cava de Tirreni, dove domani verrà deposta una corona di fiori per i 35 concittadini rimasti in quella galleria. Vedere le nostre comunità unite nel ricordo, da Salerno a Potenza - continua Bardi - è il segno che quella tragedia ci appartiene ancora. Quelle persone erano padri e madri di famiglia che nutrivano speranze di pace, come recita la targa di Cava. Il monossido di carbonio ha spento i loro respiri, ma non può spegnere il dovere della nostra memoria. Essere a Balvano domani significa dire che nessuna vita è invisibile. E che la storia della Basilicata - conclude Bardi - passa anche attraverso queste stazioni del dolore che abbiamo il dovere di trasformare in presidi di umanità.
La tragedia di Balvano rappresenta una delle pagine più dolorose della nostra storia regionale e nazionale. Nel ricordo delle vittime del disastro ferroviario del 3 marzo 1944, consumatosi nella galleria delle Armi nel territorio di Balvano, la Basilicata rinnova oggi il proprio dovere della memoria. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.
Uomini e donne segnati dalla guerra e dalla povertà prosegue trovarono la morte in condizioni drammatiche, mentre cercavano una possibilità di vita e riscatto. È una ferita che appartiene allintera comunità lucana e che chiede rispetto, ricordo e commemorazione.
Il Consiglio regionale conclude Pittella conferma il proprio impegno a custodire questa memoria come patrimonio civile della Basilicata, affinché continui a essere richiamo e punto di riferimento per le generazioni future.
