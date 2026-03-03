-->
|Costanzo: Tutela e sviluppo per una natura sostenibile
3/03/2026
Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Inguscio del Palazzo della Regione Basilicata a Potenza, lincontro promosso dal Garante per la Natura, Ambiente e Territorio della Regione Basilicata, Biagio Costanzo, in occasione della Giornata Mondiale della Natura.
Nel corso del suo intervento, il Garante ha ribadito il valore strategico della ricorrenza, sottolineando come la Basilicata, terra ricca di risorse naturali e ambientali, abbia il dovere di coniugare tutela e sviluppo sostenibile. La natura ha bisogno di protezione per poter diventare una vera risorsa per i cittadini. La responsabilità è ancora maggiore per una regione come la nostra, caratterizzata da un patrimonio ambientale straordinario e da una forte identità territoriale, ha dichiarato Costanzo.
Il messaggio che vogliamo trasmettere soprattutto partendo dai ragazzi - ha sottolineato Costanzo - è quello di ricordare sempre la stretta connessione tra uomo e natura. La natura non è un contorno, ma è la nostra rete di sicurezza e linquinamento le deforestazioni, il cambiamento climatico minacciano la nostra stessa sopravvivenza. Ed è per questo che ogni anno la giornata mondiale della natura si concentra su un tema specifico per promuovere azioni concrete. Il Garante ha, inoltre, evidenziato il carattere innovativo della figura istituzionale da lui ricoperta, creata dal legislatore nazionale, con competenze che includono anche la possibilità di formulare proposte legislative. In questi primi mesi di attività, è stato avviato un percorso di ascolto e confronto con il territorio, finalizzato a trasformare le istanze dei cittadini in proposte concrete da sottoporre allattenzione dei consiglieri regionali.
Il sottosegretario al ministero dellAmbiente, Claudio Barbaro, ha inviato un saluto letto durante levento dal Garante. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente e sulla responsabilità verso gli ecosistemi - ha detto Barbaro -, evidenziando la necessità di coniugare sviluppo, tutela e innovazione in una visione sostenibile e apprezzando il ruolo delle iniziative territoriali nel diffondere consapevolezza e cultura ambientale.
La tutela dellambiente si intrecciata alla memoria storica e allidentità collettiva della Basilicata.
Tra i risultati concreti - ha ricordato lassessore allAmbiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, - spicca il Piano paesaggistico regionale, che ha superato la Valutazione ambientale strategica e mira a coniugare tutela e sviluppo riducendo il consumo di suolo. Abbiamo riservato grande attenzione alla transizione energetica, con lobiettivo di produrre energia pulita generando benefici per famiglie e imprese lucane. Parchi e Aree protette sono leve di crescita e identità, in una visione di politica ambientale strutturale e lungimirante.
Il consigliere Mario Polese, ringraziando il Garante per il lavoro che sta svolgendo, ha sottolineato limportanza di una collaborazione con lassessorato allAmbiente, ed ha ricordato il ruolo di stimolo rispetto alle esigenze segnalate da cittadini e associazioni. La Basilicata ha affermato - viene descritta come terra di grandi risorse naturali e di sostenibilità. La sfida è conciliare sviluppo industriale, in particolare estrattivo, con rispetto delle regole, tutela ambientale e salvaguardia della salute.
Il tema della sostenibilità ambientale - ha affermato il consigliere Michele Napoli - è centrale per la Basilicata e merita attenzione costante. Alla tutela del patrimonio naturalistico deve affiancarsi lo sviluppo del territorio. Parchi e risorse naturali devono diventare luoghi di crescita economica e sociale. È fondamentale trasmettere questi valori alle nuove generazioni, con un impegno continuo della Regione.
Il dirigente dellUfficio Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione, Gerardo Travaglio si è soffermato su ciò che la Giornata mondiale della natura rappresenta. Per lesperienza ventennale che ho maturato al Parco Nazionale del Pollino - ha affermato - ho sviluppato una forte sensibilità ambientale. Lo sviluppo deve essere sostenibile e compatibile con lambiente, valorizzando anche il turismo di nicchia come opportunità di crescita territoriale.
Tra le autorità presenti, i consiglieri regionali, Polese e Napoli e il Prefetto di Potenza, Campanaro. Allevento hanno partecipato, i Presidenti dei Parchi Nazionali e Regionali, Direttori Generali della Regione Basilicata, alcune associazioni impegnate nella tutela del territorio. Presenti gli studenti e i docenti dellI.T.T. di Villa dAgri.
