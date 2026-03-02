-->
|Acquedotto Lucano: nominati il coordinatore di Melfi e il capo progettazione
2/03/2026
|Acquedotto Lucano prosegue il percorso di rafforzamento organizzativo
intrapreso dallinsediamento del Direttore Generale Luigi Cerciello
Renna con due nuove nomine interne che testimoniano la volontà aziendale
di valorizzare la rotazione degli incarichi di responsabilità come leva
strategica per lo sviluppo del capitale umano. È quanto espressamente
riportato negli ultimi atti di nomina a firma del Direttore Generale che
ha condiviso con lAmministratore Unico la necessità di designare due
nuove figure interne per i ruoli di coordinatore del Centro Operativo
del Vulture Melfese e di responsabile della struttura preposta alla
progettazione e allattuazione del PNRR. Si tratta rispettivamente del
geometra Vito Pietrafesa, in servizio ad Acquedotto Lucano dal 2003 e
assegnato dal 2019 allArea Energia, nonché dellingegnere civile Elena
Artuso, che in passato ha coordinato i Centri Operativi del Materano e
del. Metapontino e che nel 2022 fu individuata come esperto senior per
la Regione Basilicata nellambito del PNRR. Questultima è tra le prime
donne in Italia ad assumere la guida della progettazione per un Gestore
di servizio idrico integrato. Pietrafesa dal suo canto vanta un
expertise tecnico maturato negli ultimi anni per lambito
dellelettromeccanica che lo rende un profilo attagliato per le
specificità del territorio servito, in particolare degli impianti ivi
presenti. Con queste due nomine interne, lazienda rafforza
ulteriormente la propria struttura tecnica e gestionale, consolidando la
capacità di pianificazione e attuazione degli investimenti strategici, a
beneficio dei territori e delle comunità servite, e sottolineando
lattenzione al continuo sviluppo delle competenze e allinnovazione
organizzativa.
|2/03/2026 - Tragedia di Balvano: memoria patrimonio civile della Basilicata
Cè un silenzio che pesa più del fumo e dellacciaio tra le pareti della Galleria delle Armi. È il silenzio di oltre seicento anime che, nelloscurità di quel 3 marzo 1944, cercavano solo un pezzo di pane e hanno trovato la fine. Domani, a 82 anni dalla più grande tragedia f...-->continua
