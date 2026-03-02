Acquedotto Lucano prosegue il percorso di rafforzamento organizzativo

intrapreso dallinsediamento del Direttore Generale Luigi Cerciello

Renna con due nuove nomine interne che testimoniano la volontà aziendale

di valorizzare la rotazione degli incarichi di responsabilità come leva

strategica per lo sviluppo del capitale umano. È quanto espressamente

riportato negli ultimi atti di nomina a firma del Direttore Generale che

ha condiviso con lAmministratore Unico la necessità di designare due

nuove figure interne per i ruoli di coordinatore del Centro Operativo

del Vulture Melfese e di responsabile della struttura preposta alla

progettazione e allattuazione del PNRR. Si tratta rispettivamente del

geometra Vito Pietrafesa, in servizio ad Acquedotto Lucano dal 2003 e

assegnato dal 2019 allArea Energia, nonché dellingegnere civile Elena

Artuso, che in passato ha coordinato i Centri Operativi del Materano e

del. Metapontino e che nel 2022 fu individuata come esperto senior per

la Regione Basilicata nellambito del PNRR. Questultima è tra le prime

donne in Italia ad assumere la guida della progettazione per un Gestore

di servizio idrico integrato. Pietrafesa dal suo canto vanta un

expertise tecnico maturato negli ultimi anni per lambito

dellelettromeccanica che lo rende un profilo attagliato per le

specificità del territorio servito, in particolare degli impianti ivi

presenti. Con queste due nomine interne, lazienda rafforza

ulteriormente la propria struttura tecnica e gestionale, consolidando la

capacità di pianificazione e attuazione degli investimenti strategici, a

beneficio dei territori e delle comunità servite, e sottolineando

lattenzione al continuo sviluppo delle competenze e allinnovazione

organizzativa.







