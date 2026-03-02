-->
|
La voce della Politica
|Centro oli Val dAgri, Lacorazza: in ballo futuro lavoratori
2/03/2026
|Il Capogruppo del Pd: rispondere ai lavoratori, dando credibilità alla politica e al suo ruolo. Aprire un confronto pubblico e trasparente
Con il grado dallarme rilanciato dal segretario della UILM Galgano, ritorniamo ad alzare lo sguardo, come già fatto nei giorni scorsi, rispetto a quanto sta accadendo nellarea industriale della Val dAgri. Da tempo i sindacati pongono il tema. E noi da tempo, a contatto con i lavoratori, chiediamo di non abbassare la guardia sulla vicenda petrolifera in Basilicata e in Val dAgri, soprattutto in prossimità della scadenza della concessione al 2029, elemento che apre ampi margini di confronto e contrattazione. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza che aggiunge:
Se le azioni aziendali si orientano alla delocalizzazione anziché alla valorizzazione di questa storia, la politica non può arrivarci tardi e male.
Le questioni sollevate prosegue Lacorazza - richiedono un esame approfondito e risposte concrete, sia per quanto riguarda la problematica energetica e ambientale, sia per la salvaguardia complessiva dei livelli occupazionali del sito industriale, come più volte evidenziato dai noi e dagli stessi sindacati. La gestione degli idrocarburi, che ricade su settori concorrenti quali energia e governo del territorio, necessita di un confronto politico attento, da sviluppare sia in ambito istituzionale sia nei tavoli regionali. In questo contesto è fondamentale rispondere ai lavoratori, conferendo credibilità alla politica e al suo ruolo, anche grazie allimpegno della nostra iniziativa di riposizionare lambulanza del 118 nell area industriale della Val dAgri.
Ribadiamo la necessità - conclude Lacorazza - di aprire un confronto pubblico e trasparente; noi ci siamo e siamo pronti a collaborare, questo labbiamo confermato, entrando nel merito, anche durante i lavori della Prima commissione del Consiglio regionale che da settimane, anche grazie alla nostra posizione, non sblocca lintesa con il Governo nazionale per il rilancio di permessi di ricerca sul gas. Non è, ribadiamo, un approccio ideologico, tanto più sul gas, ma una questione di grande rilevanza politica che non può essere gestita solo su un piano amministrativo e burocratico.
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/03/2026 - Tragedia di Balvano: memoria patrimonio civile della Basilicata
Cè un silenzio che pesa più del fumo e dellacciaio tra le pareti della Galleria delle Armi. È il silenzio di oltre seicento anime che, nelloscurità di quel 3 marzo 1944, cercavano solo un pezzo di pane e hanno trovato la fine. Domani, a 82 anni dalla più grande tragedia f...-->continua
|
|
|2/03/2026 - Acquedotto Lucano: nominati il coordinatore di Melfi e il capo progettazione
Acquedotto Lucano prosegue il percorso di rafforzamento organizzativo
intrapreso dallinsediamento del Direttore Generale Luigi Cerciello
Renna con due nuove nomine interne che testimoniano la volontà aziendale
di valorizzare la rotazione degli inc...-->continua
|
|
|2/03/2026 - Europa Verde Basilicata su Piano Casa
Il sequestro preventivo disposto nei giorni scorsi nellarea di Piazza Michele Bianco a Matera riporta con forza allattenzione pubblica il nodo irrisolto del Piano Casa regionale. Uno strumento nato come misura straordinaria e temporanea che, nel corso degli ...-->continua
|
|
|2/03/2026 - Centro oli Val dAgri, Lacorazza: in ballo futuro lavoratori
Il Capogruppo del Pd: rispondere ai lavoratori, dando credibilità alla politica e al suo ruolo. Aprire un confronto pubblico e trasparente
Con il grado dallarme rilanciato dal segretario della UILM Galgano, ritorniamo ad alzare lo sguardo, come già fatto...-->continua
|
|
|2/03/2026 - Matera piange Giovanni Schiuma e Roberto Laguardia: il cordoglio dellAmministrazione comunale e del sindaco Nicoletti
Il Sindaco Antonio Nicoletti e lAmministrazione comunale di Matera esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Schiuma e Roberto Laguardia, due concittadini che, con il loro lavoro e la loro umanità, hanno lasciato un segno nella nostra comunità...-->continua
|
|
|2/03/2026 - Venosa rende omaggio a Vincenzo Maria Siniscalchi: cerimonia a Castel Capuano per ricordarne leredità culturale
Il Comune di Venosa ha preso parte con profondo orgoglio alla cerimonia di altissimo valore istituzionale e culturale, dedicata alla memoria dellAvv. Vincenzo Maria Siniscalchi, Cittadino Onorario di Venosa e figura di riferimento del panorama giuridico e civ...-->continua
|
|
|2/03/2026 - Il Prof. Donato Verrastro riconfermato alla presidenza della Fondazione Emanuele Gianturco
Il Comune di Avigliano, la Regione Basilicata e la Provincia di Potenza, soci fondatori della Fondazione Gianturco, hanno riconfermato alla presidenza il prof. Donato Verrastro, associato di Storia contemporanea presso lUniversità degli Studi della Basilicata...-->continua
|
|