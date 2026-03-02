-->
Il Prof. Donato Verrastro riconfermato alla presidenza della Fondazione Emanuele Gianturco
2/03/2026
|Il Comune di Avigliano, la Regione Basilicata e la Provincia di Potenza, soci fondatori della Fondazione Gianturco, hanno riconfermato alla presidenza il prof. Donato Verrastro, associato di Storia contemporanea presso lUniversità degli Studi della Basilicata.
La decisione, assunta allunanimità, rappresenta un segno di continuità e fiducia nel lavoro svolto dal Presidente nel corso del precedente quinquennio, caratterizzato da un significativo rafforzamento delle attività culturali, scientifiche e di promozione territoriale promosse dalla Fondazione.
Ringraziando per la rinnovata fiducia, il presidente ha ricordato che, in questi anni, la Fondazione ha consolidato il proprio ruolo nel promuovere e valorizzazione la figura e lopera di Emanuele Gianturco, attraverso iniziative di alto profilo dedicate alla storia, al diritto, alla letteratura e, più complessivamente, allo sviluppo culturale del territorio. Con il varo, a breve, del portale digitale della Fondazione, sarà offerta, a studiosi e cultori della straordinaria figura di Gianturco, di navigare - attraverso le fonti digitali - all'interno di un patrimonio che rafforza la storia di una regione tutt'altro che periferica. Il lavoro di questi anni, dunque, condiviso con la direttrice, il notaio Incoronata Coviello, e con i membri del Consiglio direttivo, prosegue con rinnovato impulso e con luci accese su numerose iniziative in cantiere.
