Il Comune di Avigliano, la Regione Basilicata e la Provincia di Potenza, soci fondatori della Fondazione Gianturco, hanno riconfermato alla presidenza il prof. Donato Verrastro, associato di Storia contemporanea presso lUniversità degli Studi della Basilicata.

La decisione, assunta allunanimità, rappresenta un segno di continuità e fiducia nel lavoro svolto dal Presidente nel corso del precedente quinquennio, caratterizzato da un significativo rafforzamento delle attività culturali, scientifiche e di promozione territoriale promosse dalla Fondazione.

Ringraziando per la rinnovata fiducia, il presidente ha ricordato che, in questi anni, la Fondazione ha consolidato il proprio ruolo nel promuovere e valorizzazione la figura e lopera di Emanuele Gianturco, attraverso iniziative di alto profilo dedicate alla storia, al diritto, alla letteratura e, più complessivamente, allo sviluppo culturale del territorio. Con il varo, a breve, del portale digitale della Fondazione, sarà offerta, a studiosi e cultori della straordinaria figura di Gianturco, di navigare - attraverso le fonti digitali - all'interno di un patrimonio che rafforza la storia di una regione tutt'altro che periferica. Il lavoro di questi anni, dunque, condiviso con la direttrice, il notaio Incoronata Coviello, e con i membri del Consiglio direttivo, prosegue con rinnovato impulso e con luci accese su numerose iniziative in cantiere.