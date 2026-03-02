-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Il Prof. Donato Verrastro riconfermato alla presidenza della Fondazione Emanuele Gianturco

2/03/2026

Il Comune di Avigliano, la Regione Basilicata e la Provincia di Potenza, soci fondatori della Fondazione Gianturco, hanno riconfermato alla presidenza il prof. Donato Verrastro, associato di Storia contemporanea presso lUniversità degli Studi della Basilicata.
La decisione, assunta allunanimità, rappresenta un segno di continuità e fiducia nel lavoro svolto dal Presidente nel corso del precedente quinquennio, caratterizzato da un significativo rafforzamento delle attività culturali, scientifiche e di promozione territoriale promosse dalla Fondazione.
Ringraziando per la rinnovata fiducia, il presidente ha ricordato che, in questi anni, la Fondazione ha consolidato il proprio ruolo nel promuovere e valorizzazione la figura e lopera di Emanuele Gianturco, attraverso iniziative di alto profilo dedicate alla storia, al diritto, alla letteratura e, più complessivamente, allo sviluppo culturale del territorio. Con il varo, a breve, del portale digitale della Fondazione, sarà offerta, a studiosi e cultori della straordinaria figura di Gianturco, di navigare - attraverso le fonti digitali - all'interno di un patrimonio che rafforza la storia di una regione tutt'altro che periferica. Il lavoro di questi anni, dunque, condiviso con la direttrice, il notaio Incoronata Coviello, e con i membri del Consiglio direttivo, prosegue con rinnovato impulso e con luci accese su numerose iniziative in cantiere.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
2/03/2026 - Il Prof. Donato Verrastro riconfermato alla presidenza della Fondazione Emanuele Gianturco

Il Comune di Avigliano, la Regione Basilicata e la Provincia di Potenza, soci fondatori della Fondazione Gianturco, hanno riconfermato alla presidenza il prof. Donato Verrastro, associato di Storia contemporanea presso lUniversità degli Studi della Basilicata.
La decisi...-->continua
1/03/2026 - Futuro Nazionale: a Venosa il primo gazebo informativo del Comitato Costituente lucano

Si è svolto questa mattina a Venosa il primo gazebo informativo del Comitato Costituente di Futuro Nazionale in Basilicata, primo appuntamento pubblico sul territorio dedicato alla presentazione del nuovo progetto politico.

Liniziativa ha rappresenta...-->continua
1/03/2026 - Il Sindaco di Melfi e Polimedica al tavolo in Prefettura: un Piano per salvare lavoro e cure

Il Sindaco di Melfi e Polimedica al tavolo in Prefettura: un Piano per salvare lavoro e cure
Martedì 3 marzo alle ore 11.00, in Prefettura a Potenza, si terrà il tavolo di raffreddamento e conciliazione sulla vertenza che riguarda Polimedica e, con essa, u...-->continua
1/03/2026 - Referendum e diritto alla conoscenza,Bolognetti:la mia quaresima per la verità e la democrazia,la giustizia e la libertà

Centosei giorni possono condensare una vita e gli ultimi centocinque giorni ci offrono lo spaccato del livello di abbrutimento, avvilimento, decadimento politico, culturale, economico e istituzionale in cui è precipitata questa nostra democrazia, dopo quasi un...-->continua
1/03/2026 - Provincia di Potenza. Vice Presidente Pappalardo: eredità importante al nuovo Consiglio

"Con il rinnovo del Consiglio provinciale di Potenza alle porte, giunge al termine il mio impegno allinterno dellEnte: unesperienza intensa che lascio con la consapevolezza di aver operato con dedizione e disinteressato impegno per il benessere delle nostre...-->continua
28/02/2026 - Quella luce nel silenzio prima della tempesta

Nelle parole dei grandi uomini troviamo sempre una profondità di pensiero e di visione che travalica la specificità del contesto nel quale sono state pronunciate. Così accade con lultimo discorso di Aldo Moro ai gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana,...-->continua
27/02/2026 - Latronico: malattie rare e diritti da tutelare

Dietro alla fredda statistica dei 5.800 lucani che convivono con una malattia rara, cè un universo di famiglie, di attese e di battaglie quotidiane che la politica ha il dovere di trasformare in diritti certi. È questo il messaggio centrale lanciato dallasse...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo