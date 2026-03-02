-->

La voce della Politica

Venosa rende omaggio a Vincenzo Maria Siniscalchi: cerimonia a Castel Capuano per ricordarne leredità culturale

2/03/2026

Il Comune di Venosa ha preso parte con profondo orgoglio alla cerimonia di altissimo valore istituzionale e culturale, dedicata alla memoria dellAvv. Vincenzo Maria Siniscalchi, Cittadino Onorario di Venosa e figura di riferimento del panorama giuridico e civile italiano, esempio autentico di rigore morale, passione civile e amore per la giustizia. In rappresentanza ufficiale dellAmministrazione comunale hanno partecipato alla cerimonia gli Assessori Giuseppe Buompensiere e Rosa Centrone, a testimonianza della vicinanza e della riconoscenza dellintera comunità venosina verso una personalità che ha profondamente segnato la storia giuridica del Paese. Il Sindaco di Venosa, Francesco  Mollica, raggiunto telefonicamente, così commenta: LAvvocato Vincenzo Maria Siniscalchi non è stato soltanto un grande giurista, ma un autentico Maestro di vita civile. La città di Venosa ha nel cuore una figura di così grande levatura morale e professionale, che ha saputo onorare il diritto, le istituzioni e i valori costituzionali con straordinaria coerenza. Il suo esempio e la sua eredità culturale continuano a rappresentare un punto di riferimento per la nostra comunità e per le nuove generazioni. Liniziativa, promossa dal Ordine degli Avvocati di Napoli, si è svolta sabato 28 febbraio 2026 presso il prestigioso Castel Capuano, nel Gran Salone dei Busti, con la solenne cerimonia di svelamento del busto dedicato allAvv. Siniscalchi (19312024). Allo svelamento del busto ha preso parte una numerosa e qualificata delegazione di avvocati, provenienti da Venosa e da altri comuni del territorio, presenti grazie allimpegno dellAssociazione Forense Roberto Maranta, presieduta dallAvv. Donato Bellasalma. La significativa partecipazione di numerosi professionisti del territorio ha rappresentato unulteriore testimonianza della stima, del rispetto e dellaffetto professionale verso il Maestro. Presente inoltre i già sindaci di Venosa Donato Bellasalma, Carmine Miranda Castelgrande e Tommaso Gammone, a conferma del duraturo e profondo legame istituzionale e umano che ha unito la città alla figura dellAvv. Siniscalchi. Numerose e autorevoli le presenze istituzionali. Tra gli interventi, quelli di eminenti rappresentanti del mondo della giustizia, tra cui il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo e lAvv. Franco Coppi, che hanno offerto ai presenti testimonianze di straordinario spessore umano e professionale. Avvocato penalista di fama nazionale, Vincenzo Maria Siniscalchi è stato protagonista di alcune tra le più rilevanti stagioni del dibattito giuridico italiano. Studioso attento dei diritti fondamentali e convinto difensore delle garanzie costituzionali, ha sempre concepito il diritto come strumento di tutela della dignità della persona e di equilibrio democratico. Il suo insegnamento, fondato su indipendenza, etica e responsabilità civile, resta patrimonio prezioso della cultura giuridica italiana. La giornata del 28 febbraio a Napoli resterà una memorabile occasione di omaggio a una personalità che ha lasciato un segno indelebile nella storia giuridica e civile del Paese, rafforzando ulteriormente il legame profondo tra Venosa e un uomo di straordinario valore.



