La voce della Politica
|Venosa rende omaggio a Vincenzo Maria Siniscalchi: cerimonia a Castel Capuano per ricordarne leredità culturale
2/03/2026
|Il Comune di Venosa ha preso parte con profondo orgoglio alla cerimonia di altissimo valore istituzionale e culturale, dedicata alla memoria dellAvv. Vincenzo Maria Siniscalchi, Cittadino Onorario di Venosa e figura di riferimento del panorama giuridico e civile italiano, esempio autentico di rigore morale, passione civile e amore per la giustizia. In rappresentanza ufficiale dellAmministrazione comunale hanno partecipato alla cerimonia gli Assessori Giuseppe Buompensiere e Rosa Centrone, a testimonianza della vicinanza e della riconoscenza dellintera comunità venosina verso una personalità che ha profondamente segnato la storia giuridica del Paese. Il Sindaco di Venosa, Francesco Mollica, raggiunto telefonicamente, così commenta: LAvvocato Vincenzo Maria Siniscalchi non è stato soltanto un grande giurista, ma un autentico Maestro di vita civile. La città di Venosa ha nel cuore una figura di così grande levatura morale e professionale, che ha saputo onorare il diritto, le istituzioni e i valori costituzionali con straordinaria coerenza. Il suo esempio e la sua eredità culturale continuano a rappresentare un punto di riferimento per la nostra comunità e per le nuove generazioni. Liniziativa, promossa dal Ordine degli Avvocati di Napoli, si è svolta sabato 28 febbraio 2026 presso il prestigioso Castel Capuano, nel Gran Salone dei Busti, con la solenne cerimonia di svelamento del busto dedicato allAvv. Siniscalchi (19312024). Allo svelamento del busto ha preso parte una numerosa e qualificata delegazione di avvocati, provenienti da Venosa e da altri comuni del territorio, presenti grazie allimpegno dellAssociazione Forense Roberto Maranta, presieduta dallAvv. Donato Bellasalma. La significativa partecipazione di numerosi professionisti del territorio ha rappresentato unulteriore testimonianza della stima, del rispetto e dellaffetto professionale verso il Maestro. Presente inoltre i già sindaci di Venosa Donato Bellasalma, Carmine Miranda Castelgrande e Tommaso Gammone, a conferma del duraturo e profondo legame istituzionale e umano che ha unito la città alla figura dellAvv. Siniscalchi. Numerose e autorevoli le presenze istituzionali. Tra gli interventi, quelli di eminenti rappresentanti del mondo della giustizia, tra cui il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo e lAvv. Franco Coppi, che hanno offerto ai presenti testimonianze di straordinario spessore umano e professionale. Avvocato penalista di fama nazionale, Vincenzo Maria Siniscalchi è stato protagonista di alcune tra le più rilevanti stagioni del dibattito giuridico italiano. Studioso attento dei diritti fondamentali e convinto difensore delle garanzie costituzionali, ha sempre concepito il diritto come strumento di tutela della dignità della persona e di equilibrio democratico. Il suo insegnamento, fondato su indipendenza, etica e responsabilità civile, resta patrimonio prezioso della cultura giuridica italiana. La giornata del 28 febbraio a Napoli resterà una memorabile occasione di omaggio a una personalità che ha lasciato un segno indelebile nella storia giuridica e civile del Paese, rafforzando ulteriormente il legame profondo tra Venosa e un uomo di straordinario valore.
archivio
|La Voce della Politica
|2/03/2026 - Europa Verde Basilicata su Piano Casa
Il sequestro preventivo disposto nei giorni scorsi nellarea di Piazza Michele Bianco a Matera riporta con forza allattenzione pubblica il nodo irrisolto del Piano Casa regionale. Uno strumento nato come misura straordinaria e temporanea che, nel corso degli ultimi quindici...-->continua
|2/03/2026 - Centro oli Val dAgri, Lacorazza: in ballo futuro lavoratori
Il Capogruppo del Pd: rispondere ai lavoratori, dando credibilità alla politica e al suo ruolo. Aprire un confronto pubblico e trasparente
Con il grado dallarme rilanciato dal segretario della UILM Galgano, ritorniamo ad alzare lo sguardo, come già fatto...-->continua
|2/03/2026 - Matera piange Giovanni Schiuma e Roberto Laguardia: il cordoglio dellAmministrazione comunale e del sindaco Nicoletti
Il Sindaco Antonio Nicoletti e lAmministrazione comunale di Matera esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Schiuma e Roberto Laguardia, due concittadini che, con il loro lavoro e la loro umanità, hanno lasciato un segno nella nostra comunità...-->continua
|2/03/2026 - Il Prof. Donato Verrastro riconfermato alla presidenza della Fondazione Emanuele Gianturco
Il Comune di Avigliano, la Regione Basilicata e la Provincia di Potenza, soci fondatori della Fondazione Gianturco, hanno riconfermato alla presidenza il prof. Donato Verrastro, associato di Storia contemporanea presso lUniversità degli Studi della Basilicata...-->continua
|1/03/2026 - Futuro Nazionale: a Venosa il primo gazebo informativo del Comitato Costituente lucano
Si è svolto questa mattina a Venosa il primo gazebo informativo del Comitato Costituente di Futuro Nazionale in Basilicata, primo appuntamento pubblico sul territorio dedicato alla presentazione del nuovo progetto politico.
Liniziativa ha rappresenta...-->continua
|1/03/2026 - Il Sindaco di Melfi e Polimedica al tavolo in Prefettura: un Piano per salvare lavoro e cure
Il Sindaco di Melfi e Polimedica al tavolo in Prefettura: un Piano per salvare lavoro e cure
Martedì 3 marzo alle ore 11.00, in Prefettura a Potenza, si terrà il tavolo di raffreddamento e conciliazione sulla vertenza che riguarda Polimedica e, con essa, u...-->continua
