Si è svolto questa mattina a Venosa il primo gazebo informativo del Comitato Costituente di Futuro Nazionale in Basilicata, primo appuntamento pubblico sul territorio dedicato alla presentazione del nuovo progetto politico.



Liniziativa ha rappresentato un momento di incontro e confronto con cittadini e simpatizzanti, con lobiettivo principale di illustrare le modalità di adesione e tesseramento al movimento. È stato infatti spiegato che, in questa fase iniziale, il tesseramento a Futuro Nazionale avviene esclusivamente online attraverso il sito ufficiale del partito, unico canale autorizzato al momento per formalizzare liscrizione, a breve sarà possibile anche in presenza.



Durante il gazebo è stata inoltre annunciata ufficialmente la prossima iniziativa politica del movimento sul territorio lucano: venerdì 6 marzo, a partire dalle ore 19:00, si terrà a Venosa, presso Tenuta Lagala, linaugurazione del Comitato Costituente di Futuro Nazionale.



Allincontro interverranno:



Giulio Curatella, referente del Comitato Costituente e componente del direttivo nazionale del movimento Il Mondo al Contrario;

On. Rossano Sasso, cofondatore di Futuro Nazionale e responsabile Sud del partito.

Levento servirà a lanciare il partito in tutta la regione.

Sarà aperto al pubblico e rappresenterà un momento di presentazione politica e organizzativa del progetto sul territorio regionale. Considerata la disponibilità limitata dei posti, è consigliata la prenotazione tramite le pagine social ufficiali del Comitato Costituente di Futuro Nazionale.



Giulio Curatella referente Comitato Costituente Futuro Nazionale Venosa (PZ)  Basilicata







dott. Giulio Curatella