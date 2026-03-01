-->
|Si è svolto questa mattina a Venosa il primo gazebo informativo del Comitato Costituente di Futuro Nazionale in Basilicata, primo appuntamento pubblico sul territorio dedicato alla presentazione del nuovo progetto politico.
Liniziativa ha rappresentato un momento di incontro e confronto con cittadini e simpatizzanti, con lobiettivo principale di illustrare le modalità di adesione e tesseramento al movimento. È stato infatti spiegato che, in questa fase iniziale, il tesseramento a Futuro Nazionale avviene esclusivamente online attraverso il sito ufficiale del partito, unico canale autorizzato al momento per formalizzare liscrizione, a breve sarà possibile anche in presenza.
Durante il gazebo è stata inoltre annunciata ufficialmente la prossima iniziativa politica del movimento sul territorio lucano: venerdì 6 marzo, a partire dalle ore 19:00, si terrà a Venosa, presso Tenuta Lagala, linaugurazione del Comitato Costituente di Futuro Nazionale.
Allincontro interverranno:
Giulio Curatella, referente del Comitato Costituente e componente del direttivo nazionale del movimento Il Mondo al Contrario;
On. Rossano Sasso, cofondatore di Futuro Nazionale e responsabile Sud del partito.
Levento servirà a lanciare il partito in tutta la regione.
Sarà aperto al pubblico e rappresenterà un momento di presentazione politica e organizzativa del progetto sul territorio regionale. Considerata la disponibilità limitata dei posti, è consigliata la prenotazione tramite le pagine social ufficiali del Comitato Costituente di Futuro Nazionale.
Giulio Curatella referente Comitato Costituente Futuro Nazionale Venosa (PZ) Basilicata
