Nelle parole dei grandi uomini troviamo sempre una profondità di pensiero e di visione che travalica la specificità del contesto nel quale sono state pronunciate. Così accade con lultimo discorso di Aldo Moro ai gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana, pronunciato il 28 febbraio 1978, appena due settimane prima del suo rapimento da parte delle Brigate Rosse.

In quel discorso, rivolto a deputati e senatori, Moro spiegava le ragioni dellapertura del governo al Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer, una scelta che allepoca appariva controversa e rischiosa, ma che per lui incarnava una visione politica coraggiosa e inclusiva. Non era semplicemente una questione di strategie parlamentari: era la traduzione concreta di una filosofia politica che metteva al centro lItalia e la sua democrazia, superando antichi pregiudizi e logiche di opposizione fine a sé stesse.

Il contesto storico rende il discorso ancora più potente. LItalia del 1978 era un Paese segnato da tensioni sociali, conflitti ideologici e terrorismo crescente. Gli anni di piombo stavano portando il Paese al limite della stabilità, e molti vedevano nel compromesso con il PCI un azzardo, se non un pericolo. Moro, con lucidità e lungimiranza, seppe spiegare che il futuro del Paese non poteva prescindere dalla capacità di dialogare, di costruire alleanze basate su obiettivi condivisi, di cercare soluzioni inclusive che rafforzassero la Repubblica.

Le sue parole non parlano soltanto di politica: parlano di responsabilità, coraggio e fiducia. Come ricordava egli stesso:

"Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà... Camminiamo insieme perché l'avvenire appartiene in larga misura ancora a noi."

In queste parole cè un insegnamento universale. Moro non parlava come un leader chiuso nei confini di un partito o di una corrente, ma come uno statista che aveva chiara la responsabilità verso il Paese. La politica, secondo lui, non è uno strumento di potere, ma un servizio verso la collettività, e ogni scelta va misurata secondo il bene comune e non secondo convenienze contingenti. La sua attenzione al futuro, la fiducia nel domani e linvito a camminare insieme indicano un modo di fare politica che trascende i decenni e rimane straordinariamente attuale.

Il discorso, rileggendolo oggi, assume anche un significato morale profondo. Non è solo unanalisi politica del tempo presente, ma un richiamo alla dignità del pensiero e dellazione: vivere il proprio tempo con pienezza, affrontare le difficoltà senza arrendersi, credere nella possibilità di costruire insieme un futuro migliore. Moro dimostra che la vera leadership non è immediata, non è spettacolare: si misura nella capacità di vedere oltre loggi, nel coraggio di affrontare la contrarietà e nella responsabilità di assumersi decisioni complesse.

Se oggi ci guardiamo intorno, possiamo capire quanto questa lezione sia ancora necessaria. La politica contemporanea, spesso dominata da conflitti di breve termine, da divisioni ideologiche rigide, da logiche di consenso immediato e da forte polarizzazione, rischia di perdere di vista il bene comune e la visione a lungo termine. Non sorprende, quindi, che molti cittadini manifestino delusione e sfiducia verso la politica, rifugiandosi nellastensionismo o rinunciando a partecipare attivamente al dibattito pubblico. Questa distanza tra la politica e le persone rende ancora più urgente il richiamo di Moro: solo un impegno responsabile, coraggioso e inclusivo può restituire senso alla partecipazione democratica.

In definitiva, lultimo discorso di Aldo Moro è molto più di un documento storico: è una lezione di vita civile e politica, un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva, e un esempio di come la visione e il coraggio possano guidare una nazione anche nei momenti più difficili.

Oggi, più che mai, possiamo trarre da quelle parole un insegnamento prezioso: la democrazia vive quando le persone si assumono la responsabilità del presente, affrontano le difficoltà con coraggio e costruiscono insieme il futuro con fiducia e visione. Aldo Moro ci ricorda che il tempo che ci è dato è prezioso, e che camminare insieme, nella politica come nella vita, non è solo un ideale, ma lunica via per lasciare un mondo migliore alle generazioni che verranno.



Giuseppe Corizzo

Coord. Comitato Più Uno  Pistoia