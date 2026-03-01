-->
|Provincia di Potenza. Vice Presidente Pappalardo: eredità importante al nuovo Consiglio
1/03/2026
|"Con il rinnovo del Consiglio provinciale di Potenza alle porte, giunge al termine il mio impegno allinterno dellEnte: unesperienza intensa che lascio con la consapevolezza di aver operato con dedizione e disinteressato impegno per il benessere delle nostre Comunità.
Un ringraziamento ai numerosi Amministratori per il sostegno e la collaborazione in questi anni, al Presidente, all'amico Christian Giordano, per la stima e la sincera fiducia nei miei confronti.
Grazie ai colleghi Consiglieri, ai Segretari provinciali e alla Direttrice.
Un sentimento particolare di gratitudine ai Dirigenti e a tutti i dipendenti: se la Provincia ha ritrovato autorevolezza e centralità, è soprattutto merito del loro senso di appartenenza e dello straordinario lavoro svolto in questi anni, specie nei momenti più critici in cui le Province erano additate come la principale causa dei problemi del nostro Paese. Un pensiero particolare va ai neoassunti di cui ho constatato personalmente una passione che lascia ben sperare per il futuro dellEnte.
Cosa lasciamo? Una pianificazione importante e risultati concreti, a partire dalla Città capoluogo a cui sono state restituite una straordinaria area riqualificata della Torre Guevara e la storica Villa del Prefetto, riaperta alla comunità dopo molti anni. Sempre su Potenza abbiamo da tempo proposto alla Regione, che ancora inspiegabilmente tergiversa, il progetto dello studentato presso l'edificio storico dell'ex Ospedale (ex uffici provinciali di Santa Maria) a fianco della bibliomediateca e a due passi dal Campus universitario e dell'ospedale San Carlo. Studentato che rappresenterebbe un servizio fondamentale per gli studenti fuori sede e contribuirebbe a rendere più attrattiva l'Università degli Studi della Basilicata, con tanto di ricadute economiche per la Città.
Lasciamo un piano della viabilità per oltre 74 M, che stiamo rapidamente attuando per la parte relativa alle nostre risorse, ma ancora in attesa di essere cantierizzato per i 41,5 M di fondi FSC, più volte annunciati negli ultimi anni ma non ancora trasferitici dalla Regione.
Una Provincia a servizio dei Comuni, a partire dalla stazione unica appaltante, che ha dato un contributo determinante in termini di rispetto dei tempi e di spesa dei fondi del PNRR.
Dalla messa a disposizione dei contenitori culturali (pinacoteca e museo) alla sicurezza dei luoghi del sapere, con l'Edilizia Scolastica da anni vero fiore allocchiello della Provincia di Potenza, fino all'avvio delle procedura per la realizzazione della CER Provincia di Potenza, la più grande Comunità Energetica Rinnovabile regionale.
Infine, una delle iniziative di cui vado più orgoglioso, è l'impegno concreto della Provincia verso le persone fragili e quelle a rischio emarginazione.
Siamo, infatti, una delle poche Province in Italia ad aver istituito il Garante per le disabilità e il Garante per le persone detenute e private della libertà personale. A Stefano Mele e Carmen DAnzi il mio più sincero ringraziamento per il grande impegno profuso.
Grazie inoltre allinstancabile lavoro della Consigliera di Parità, Simona Bonito, fautrice di numerose iniziative destinate alle lavoratrici del nostro Ente e non solo, abbiamo raggiunto un risultato straordinario, quello della Certificazione di Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 della Provincia di Potenza, prima e unica a livello nazionale.
È questo il testimone che passiamo a chi verrà: un Ente operoso, inclusivo e solidale.
A chi si insedierà va il mio più grande in bocca al lupo, con laugurio di operare sempre con lo sguardo rivolto al bene comune."
Lo dichiara il Vice Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Pappalardo.
