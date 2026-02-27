Nel pomeriggio di oggi, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, si è svolto liniziativa Malattie Rare: disabilità, diritti e percorsi di vita, promossa dalla Garante per le persone con disabilità della Regione Basilicata, Marika Padula, nellambito delle attività istituzionali a tutela dei diritti delle persone con disabilità.



Il convegno ha visto la partecipazione di autorevoli professionisti del settore sanitario, Domenico DellEdera, Responsabile UOSD Genetica ed Immunogenetica  Centro di Riferimento Regionale ASM; Maria Laura Pisaturo, dirigente medico presso il Centro Regionale di Diagnosi Prenatale dellAO San Carlo; Maria Cristina Mencoboni, pediatra e Vice Presidente OMCEO Matera; Vito Cilla, già Direttore di Distretto e consulente dello Sportello Malattie Rare - ASM e Concetta Laurentaci, Responsabile UOSD Percorsi Riabilitativi Protesica - ASM. In collegamento da remoto, lassessore alla Salute, Cosimo Latronico.



Nel quadro delle celebrazioni della Giornata mondiale delle Malattie Rare, che si terrà domani, lincontro ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto sul sistema regionale dedicato alla presa in carico delle persone affette da patologie rare.



Aprendo i lavori, la Garante regionale Padula ha ringraziato i presenti per la partecipazione, definendo lappuntamento particolarmente significativo non solo perché alla vigilia di una giornata simbolica come quella dedicata alle malattie rare, ma perché richiama tutti alla necessità di informarsi di più e comprendere cosa vi sia dietro una diagnosi di patologia rara.



La Garante ha spiegato di aver fortemente voluto lincontro a partire dallascolto diretto delle persone ricevute in questi anni: Da quando ho lonore di ricoprire questo incarico - ha evidenziato - ho incontrato numerose persone con disabilità affette da patologie rare. I loro racconti hanno spesso un denominatore comune: lo smarrimento. Quando si scopre di essere rari, ci si sente soli, disorientati, non si sa a chi rivolgersi. Subentra la paura, il timore che non ci siano risposte adeguate o strumenti sufficienti per affrontare la propria condizione. Una realtà complessa che, tuttavia, può essere affrontata attraverso una rete competente e solidale. Con la giusta informazione e con il supporto di medici preparati, che ogni giorno svolgono la propria missione con professionalità e dedizione - ha sottolineato ancora - si può garantire una qualità di vita più elevata e, in molti casi, individuare percorsi terapeutici efficaci. Padula ha inoltre rimarcato il valore umano, prima ancora che professionale, dei relatori presenti, definendoli persone speciali oltre che grandi professionisti. Tra questi Domenico DellEdera, Responsabile UOSD Genetica ed Immunogenetica, attivo tra Matera e Policoro, riconosciuto non solo per la competenza scientifica ma anche per la particolare attenzione alla dimensione umana del rapporto con i pazienti, elemento essenziale quando si affronta una patologia complessa. È questo il mio impegno come Garante - ha concluso - dobbiamo continuare a informare, a fare da ponte tra la comunità e il mondo della medicina, affinché anche le persone più fragili possano essere sempre seguite e supportate al meglio.



Nel corso del confronto è stata evidenziata la funzione strategica del coordinamento regionale sulle malattie rare e il ruolo dello Sportello dedicato attivo presso lASM di Matera, quale presidio di orientamento e raccordo tra cittadini, famiglie e servizi sanitari.



Presente anche la Garante regionale per la salute, Tiziana Silletti, che ha sottolineato come il lavoro svolto finora sia eccellente, ma ci sono margini di crescita e miglioramento, soprattutto accelerando la ricerca e riducendo i viaggi fuori regione a cui molte famiglie sono costrette per trovare cure adeguate. Per Silletti, è fondamentale intervenire non solo sul piano genetico ma anche su quello ambientale, lavorando insieme alle istituzioni per garantire condizioni di vita più sane, in particolare per le fasce più fragili. Mettere in rete istituzioni, specialisti e associazioni è essenziale per dare risposte concrete al territorio.



Durante l'evento i medici specialisti hanno risposto alle domande del pubblico e delle famiglie presenti. Lincontro si è concluso con limpegno delle istituzioni a rafforzare la rete per garantire risposte concrete, appropriate e tempestive alle persone con malattia rara.