La voce della Politica

Referendum Giustizia, Europa Verde a Viggianello con liniziativa ''Le ragioni del No''

26/02/2026

Europa VerdeAVS Basilicata promuove per lunedì 2 marzo, alle ore 18.00, presso il Centro Visite di Piazza Umberto a Viggianello, liniziativa pubblica Le ragioni del No in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma dellordinamento giudiziario.

Un momento di confronto pubblico e approfondimento aperto alla cittadinanza per spiegare, nel merito, perché questa riforma non rappresenta un passo avanti per lefficienza della giustizia, ma rischia invece di alterare lequilibrio tra i poteri dello Stato e di indebolire lautonomia e lindipendenza della magistratura, senza incidere realmente sulla durata dei processi e sui problemi concreti che vivono ogni giorno cittadini e operatori del diritto.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Viggianello Antonio Rizzo, interverranno Lucio Libonati, Donato Lettieri, Aurora Di Sipio, Pino Brindisi, Pierluigi Smaldone e Silvia Bubbico.

A moderare lincontro sarà Valentina Antinolfi.



