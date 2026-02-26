-->
Referendum Giustizia, Europa Verde a Viggianello con liniziativa ''Le ragioni del No''
26/02/2026
|Europa VerdeAVS Basilicata promuove per lunedì 2 marzo, alle ore 18.00, presso il Centro Visite di Piazza Umberto a Viggianello, liniziativa pubblica Le ragioni del No in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma dellordinamento giudiziario.
Un momento di confronto pubblico e approfondimento aperto alla cittadinanza per spiegare, nel merito, perché questa riforma non rappresenta un passo avanti per lefficienza della giustizia, ma rischia invece di alterare lequilibrio tra i poteri dello Stato e di indebolire lautonomia e lindipendenza della magistratura, senza incidere realmente sulla durata dei processi e sui problemi concreti che vivono ogni giorno cittadini e operatori del diritto.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Viggianello Antonio Rizzo, interverranno Lucio Libonati, Donato Lettieri, Aurora Di Sipio, Pino Brindisi, Pierluigi Smaldone e Silvia Bubbico.
A moderare lincontro sarà Valentina Antinolfi.
